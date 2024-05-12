«Я бы разогнал иностранцев к чертовой матери. Они занимают место наших в ущерб развитию российского футбола и не могут реализовать момент с убойной точки». Силкин об ударе Вендела в игре с ЦСКА

Сергей Силкин считает, что легионерам не место в Мир РПЛ.

«У нас сейчас сложилась такая ситуация, что своих игроков относим на задний план. Взяли бразильцев и других иностранцев, но нет – и « » забуксовал. Они хотят, но мяч в ворота не летит.

Вчера играли с ЦСКА: вратарь ошибается, попадает в , бьет в пустые ворота, а там Обляков. С одной стороны, это характер игроков , с другой, это говорит о мастеровитости иностранцев.

Я бы разогнал всех этих иностранцев к чертовой матери. Они занимают место наших игроков в ущерб развитию российского футбола. И они не могут реализовать момент с убойной точки.

Взять того же Кади в матче со «Спартаком». Он в пустые ворота не может забить. Что это за игрок? Зачем он здесь нужен? Он получает здесь больше всех и еще сделал обиженную морду, когда его заменили.

У нас, к сожалению, все поставлено с ног на голову. Мы хотим чего-то добиться, но не своими ресурсами, а непонятно кем», – сказал бывший главный тренер «Динамо».