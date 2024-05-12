«Я бы разогнал иностранцев к чертовой матери. Они занимают место наших в ущерб развитию российского футбола и не могут реализовать момент с убойной точки». Силкин об ударе Вендела в игре с ЦСКА
Сергей Силкин считает, что легионерам не место в Мир РПЛ.
«У нас сейчас сложилась такая ситуация, что своих игроков относим на задний план. Взяли бразильцев и других иностранцев, но нет Малкома – и «Зенит» забуксовал. Они хотят, но мяч в ворота не летит.
Вчера играли с ЦСКА: вратарь ошибается, попадает в Облякова, Вендел бьет в пустые ворота, а там Обляков. С одной стороны, это характер игроков ЦСКА, с другой, это говорит о мастеровитости иностранцев.
Я бы разогнал всех этих иностранцев к чертовой матери. Они занимают место наших игроков в ущерб развитию российского футбола. И они не могут реализовать момент с убойной точки.
Взять того же Кади в матче со «Спартаком». Он в пустые ворота не может забить. Что это за игрок? Зачем он здесь нужен? Он получает здесь больше всех и еще сделал обиженную морду, когда его заменили.
У нас, к сожалению, все поставлено с ног на голову. Мы хотим чего-то добиться, но не своими ресурсами, а непонятно кем», – сказал бывший главный тренер «Динамо».
Выпил самогона!
Я тут после просмотра Факел - Урал. Так вот, уровень просто зашкаливал. Легионеров было немного. Уровень к сожалению тоже.
Это при том, что я из Воронежа. За Факел !!!! И конечно желаю, что бы Факел был в РПЛ.
Еще немного, и в конце, когда нас допустят, квалификацию Лиги Конференции будем за счастье проходить.