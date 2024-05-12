«Я бы разогнал иностранцев к чертовой матери. Они занимают место наших в ущерб развитию российского футбола и не могут реализовать момент с убойной точки». Силкин об ударе Вендела в игре с ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Сергей Силкин лимит на легионеров Малком Кади Иван Обляков Вендел Чемпионат.com Владислав Тороп Футбол

Сергей Силкин считает, что легионерам не место в Мир РПЛ.

«У нас сейчас сложилась такая ситуация, что своих игроков относим на задний план. Взяли бразильцев и других иностранцев, но нет Малкома – и «Зенит» забуксовал. Они хотят, но мяч в ворота не летит.

Вчера играли с ЦСКА: вратарь ошибается, попадает в Облякова, Вендел бьет в пустые ворота, а там Обляков. С одной стороны, это характер игроков ЦСКА, с другой, это говорит о мастеровитости иностранцев.

Я бы разогнал всех этих иностранцев к чертовой матери. Они занимают место наших игроков в ущерб развитию российского футбола. И они не могут реализовать момент с убойной точки.

Взять того же Кади в матче со «Спартаком». Он в пустые ворота не может забить. Что это за игрок? Зачем он здесь нужен? Он получает здесь больше всех и еще сделал обиженную морду, когда его заменили.

У нас, к сожалению, все поставлено с ног на голову. Мы хотим чего-то добиться, но не своими ресурсами, а непонятно кем», – сказал бывший главный тренер «Динамо».

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100 комментариев
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Какая отборная порция чуши
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Силкин на праздниках в запой чтоли ушел?
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Я так понимаю, Вендел плохой игрок, раз в ворота не попал? А до этого Силкин за Венделом не следил видать?
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Я бы разогнал отбитых «экспертов» вроде этого, они занимают места адекватных людей в медиа-пространстве
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-1
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Давай, разгоняльщик. Только начни с Нгомале. У Динамо ведь так много чемпионств за 50 последних лет.
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+24
А помните, как Силкин в 2011 разогнал Кураньи, Воронина и Джуджака?
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Ответ TheCasper13
Силкин на праздниках в запой чтоли ушел?
А почему бы и нет ?
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Силкин для разгона
Выпил самогона!
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Бред
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Ответ TheCasper13
Силкин на праздниках в запой чтоли ушел?
А что в этом плохого?
+14
-4
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- Товарища Силкина поставить на первую страницу завтрашней стенгазеты и наградить бесплатной путевкой в санаторий
+9
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Ответ Egobrain
не подумай, что я Силкина поддерживаю, но где Кураньи, Ворнин и даже Джуджак, и где Вендел? так-то вообще не равнозначное сравнение Олсо, у Силкина играли россияне и несколько легионеров, в Зените - легионеры и пара россиян
чем вендел хуже джуджака?)
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+6
Ответ TheCasper13
Силкин на праздниках в запой чтоли ушел?
причем еще с новогодних
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Ага, только наши паспортисты пробили бы еще хуже скорее всего. Ах да, момент как раз именно "наши игроки" создали Зениту.
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Ответ Дядя ТУРА
Какая отборная порция чуши
Зачем нас ей кормят?)
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Вспомнил матч Ирландия-Россия и удар Погребняка. Какое у него должно быть гражданство?
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Закусывать надо!
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Да тут дядя вспомнил матч Спартака с Краснодаром и промах Кади, но тактично не упомянул технаря Игнатова, которому наверное все эти иностранцы и помешали
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Пусть сдаст свой импортный автомобиль, телефон и бытовую технику на металлолом и купить всё отечественное, а вот потом выступает как квасной патриот.
+6
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Развитие это как раз, когда ты выигрываешь честно,напрягаясь, конкуренцию.
+3
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+3
а что даёт такой тренер как силкин ?)))
+3
0
+3
Считался вроде разумным специалистом… И вдруг такая никчемная, в духе старых брехаловок, тирада.
+2
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+2
Ответ OldRedWhite
А почему бы и нет ?
Я бы сказал: а почему бы и ДА!
+2
0
+2
Ну тут уже выше все мои мысли описали. Человек несколько не в себе.
Я тут после просмотра Факел - Урал. Так вот, уровень просто зашкаливал. Легионеров было немного. Уровень к сожалению тоже.
Это при том, что я из Воронежа. За Факел !!!! И конечно желаю, что бы Факел был в РПЛ.
Еще немного, и в конце, когда нас допустят, квалификацию Лиги Конференции будем за счастье проходить.
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Ответ Дядя ТУРА
Какая отборная порция чуши
У нас это сейчас называется не чушь, а патриотизм.
+2
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Кто про что, а старые сбитые маразматики всё про разогнать иностранное и развить отечественное.
+1
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Ответ Латерали Васс и Меле
Вспомнил матч Ирландия-Россия и удар Погребняка. Какое у него должно быть гражданство?
и тем не менее погреб играл в основе не последней немецкой команды. а кади где играл?
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Ответ Деж
А что в этом плохого?
Да тут поговорка всплыла. Раньше только в семье знали про дурачка, а теперь весь интернет.
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Этот эксперт видел как принимает мяч хлусевич? Как отдает пас умяров, как использует чистый выход обляков? А это игроки сборной или вблизи нее. Я не хочу чтоб наша лига ассоциоровалась с такими игроками
+3
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Дурак какой, прости Господи... И тренеров приглашать тогда лишь своих, а то ишь, понаехали тут, портят тренерскую школу. И вообще, играть в клубах только по прописке! И паспорта у всех отобрать! Ибо нефиг!
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