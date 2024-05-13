Руни о словах тен Хага про настрой игроков «МЮ»: «Колоссальное оскорбление. Некоторые просто пытаются доиграть сезон. Но это работа тренера – убедиться, чтобы футболисты были в порядке»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Уэйн Руни отреагировал на высказывания Эрика тен Хага о настрое игроков.

После вчерашнего поражения от «Арсенала» (0:1) главный тренер «Манчестер Юнайтед» вновь высказался о настрое футболистов: «Правильное отношение к делу – вот с чего все начинается. Мы должны формировать его в течение недели и в день игры быть готовыми. Сегодня так и было. Нам не хватало семи игроков стартового состава, но мы дали бой одной из лучших команд лиги. Все дело в исполнении. Когда у тебя нет правильного отношения, когда ты не прессингуешь должным образом, сопернику становится легко».

«Я говорил это несколько недель назад, думаю, что игроки должны всерьез взглянуть на себя. Потому что, когда ваш тренер дает интервью и говорит о настрое, называя его недостаточным для игры за «Манчестер Юнайтед», это колоссальное оскорбление.

Если бы я услышал, что мой тренер говорит такое, я бы ни за что не позволил, чтобы все осталось как есть до конца сезона. Похоже, что некоторые игроки просто пытаются доиграть сезон. Я сочувствую им в этом отношении. Но в конечном итоге это работа тен Хага – убедиться, чтобы игроки были в порядке.

Не думаю, что они проявляют себя очень хорошо. В этой команде есть несколько очень хороших футболистов, но их игра намного ниже [возможного уровня]», – сказал экс-игрок «Юнайтед» Sky Sports.

Руни о травмированных игроках «МЮ»: «Некоторые могли бы играть, 100%. Впереди Евро, им легко выбыть на некоторое время, а потом вернуться к турниру. Я такое видел»

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5 комментариев
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Ну так Руни все верно сказал. Некоторые просто пытаются доиграть сезон. И ждут прихода нового тренера, видать. Правда есть нюанс, что не факт, что новому тренеру многие такие недонастроенные нужны будут в этой команде.
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Так тренер и мотиватор. Посмотрите на Анчелотти и Зидана.
С такими истеричными физруками как хаг и тренером Чапи настрой упадет. Истерят и дизморалят игроков.
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По факту прав, вот только если САФ во времена Руни кого-то критикует через прессу за недостаток амбиций - это уже не звоночек, а приговор на выход
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Тен Хаг просто не держит ситуацию в руках, ему его характер не позволяет приструнить молодежь. Оттого и история с тем же Санчо, что он вынес это всё наружу, хотя должно было всё остаться в раздевалке конечно.
Признать этого он не сможет, по понятным причинам, а вот на травмы пенять самое то.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну так Руни все верно сказал. Некоторые просто пытаются доиграть сезон. И ждут прихода нового тренера, видать. Правда есть нюанс, что не факт, что новому тренеру многие такие недонастроенные нужны будут в этой команде.
так оно, если будет новый тренер, то полов на игроков этого состава будет не в Юнайтед, с другой стороны может оно и к лучшему.
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