Руни о словах тен Хага про настрой игроков «МЮ»: «Колоссальное оскорбление. Некоторые просто пытаются доиграть сезон. Но это работа тренера – убедиться, чтобы футболисты были в порядке»

Уэйн Руни отреагировал на высказывания Эрика тен Хага о настрое игроков.

После вчерашнего поражения от «Арсенала» (0:1) главный тренер « » вновь высказался о настрое футболистов: «Правильное отношение к делу – вот с чего все начинается. Мы должны формировать его в течение недели и в день игры быть готовыми. Сегодня так и было. Нам не хватало семи игроков стартового состава, но мы дали бой одной из лучших команд лиги. Все дело в исполнении. Когда у тебя нет правильного отношения, когда ты не прессингуешь должным образом, сопернику становится легко».

«Я говорил это несколько недель назад, думаю, что игроки должны всерьез взглянуть на себя. Потому что, когда ваш тренер дает интервью и говорит о настрое, называя его недостаточным для игры за « », это колоссальное оскорбление.

Если бы я услышал, что мой тренер говорит такое, я бы ни за что не позволил, чтобы все осталось как есть до конца сезона. Похоже, что некоторые игроки просто пытаются доиграть сезон. Я сочувствую им в этом отношении. Но в конечном итоге это работа тен Хага – убедиться, чтобы игроки были в порядке.

Не думаю, что они проявляют себя очень хорошо. В этой команде есть несколько очень хороших футболистов, но их игра намного ниже [возможного уровня]», – сказал экс-игрок «Юнайтед» Sky Sports.

Руни о травмированных игроках «МЮ»: «Некоторые могли бы играть, 100%. Впереди Евро, им легко выбыть на некоторое время, а потом вернуться к турниру. Я такое видел»