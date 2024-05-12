Глава РПЛ Алаев: «Краснодар» не сдал чемпионский экзамен. Но и конкуренты играют по принципу «проходите, мы после вас»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Сергей Галицкий Александр Алаев Р-Спорт Футбол

Президент Мир РПЛ высказался о чемпионской гонке в лиге.

«Интрига, так мною любимая, уже столько раз была похоронена в этом чемпионате, уже столько всего происходило.

«Краснодар» не сдал чемпионский экзамен, это мое мнение. Тяжело бороться за чемпионство, когда ты 270 минут не можешь забить гол. Уже будет тяжело отыграться, потому что конкуренты набирают очки, но я бы не стал списывать «Краснодар», потому что и конкуренты играют по принципу «проходите, мы после вас».

Поэтому не удивлюсь, если «Краснодар» останется в гонке, но, честно говоря, не увидел чего-то чемпионского. Знаете, каждой чемпионской команде есть что сказать, фарт, например, и этого сегодня не увидел, к сожалению.

«По отношению к Сергею Николаевичу [Галицкому] я всегда буду говорить слова благодарности за то, что он создал, и точно никакого сожаления. Спасибо за то, что вообще есть такая команда, есть академия, парк, стадион. Нет титулов, но они придут», – сказал Александр Алаев.

Вчера «Краснодар» уступил «Спартаку» (0:1) на выезде. После 28 матчей «быки» занимают 3-е место в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Динамо» на 3 очка.

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12 комментариев
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Старина Галицкий завалил Краснодар на экзамене,подсунув физручеллу вместо тренера.
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То же самое можно сказать про Зенит, Медведев не даст соврать про игроков, которые хотят, но не могут... Нужно признать, что чемпионскую игру показывает только Динамо..
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Ответ Nick Crosier
Старина Галицкий завалил Краснодар на экзамене,подсунув физручеллу вместо тренера.
Зато у Галицкого есть персональная премия "Федун года!" (как точно и метко кто-то подметил из пользователей Спортс)
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Ответ Вячеслав Припузов
То же самое можно сказать про Зенит, Медведев не даст соврать про игроков, которые хотят, но не могут... Нужно признать, что чемпионскую игру показывает только Динамо..
Чемпионскую игру никто и близко и близко не показывает. Но Динамо хотя бы проявляет чемпионский характер. У Локо тоже чемпионский характер могли бороться с Динамо за титул, если бы не токсичный труп Дзюбы, которого вынужден был несколько раз выпустить Галактикос, слив в итоге дерби ЦСКА и Спартаком, играя на голову сильнее соперников до выхода этого трупа.
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Ответ Вячеслав Припузов
То же самое можно сказать про Зенит, Медведев не даст соврать про игроков, которые хотят, но не могут... Нужно признать, что чемпионскую игру показывает только Динамо..
Ну про игру я бы так не сказал. Показывает чемпионскую волю и чемпионский фарт, это да.
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