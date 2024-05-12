Глава РПЛ Алаев: «Краснодар» не сдал чемпионский экзамен. Но и конкуренты играют по принципу «проходите, мы после вас»

Президент Мир РПЛ высказался о чемпионской гонке в лиге.

«Интрига, так мною любимая, уже столько раз была похоронена в этом чемпионате, уже столько всего происходило.

« » не сдал чемпионский экзамен, это мое мнение. Тяжело бороться за чемпионство, когда ты 270 минут не можешь забить гол. Уже будет тяжело отыграться, потому что конкуренты набирают очки, но я бы не стал списывать « », потому что и конкуренты играют по принципу «проходите, мы после вас».

Поэтому не удивлюсь, если «Краснодар» останется в гонке, но, честно говоря, не увидел чего-то чемпионского. Знаете, каждой чемпионской команде есть что сказать, фарт, например, и этого сегодня не увидел, к сожалению.

«По отношению к Сергею Николаевичу [Галицкому] я всегда буду говорить слова благодарности за то, что он создал, и точно никакого сожаления. Спасибо за то, что вообще есть такая команда, есть академия, парк, стадион. Нет титулов, но они придут», – сказал .

Вчера «Краснодар» уступил «Спартаку» (0:1) на выезде. После 28 матчей «быки» занимают 3-е место в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Динамо» на 3 очка.