Кевин Кастаньо заявил, что Сергей Галицкий хотел бы выиграть Мир РПЛ.

«Президент всегда хотел добиться чемпионства и всегда отдавал нам позитивную энергию.

Не знаю, есть ли недовольство командой в руководстве. Но кто будет доволен после стольких поражений подряд?» – сказал полузащитник «Краснодара».

У «Краснодара» при Мусаеве 3 поражения в 8 матчах. При Ивиче в этой РПЛ проиграли трижды за 20 туров