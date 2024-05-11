«Галицкий всегда хотел добиться чемпионства. Кто будет доволен после стольких поражений подряд?» Кастаньо о форме «Краснодара»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Чемпионат.com Кевин Кастаньо Футбол

Кевин Кастаньо заявил, что Сергей Галицкий хотел бы выиграть Мир РПЛ.

«Президент всегда хотел добиться чемпионства и всегда отдавал нам позитивную энергию.

Не знаю, есть ли недовольство командой в руководстве. Но кто будет доволен после стольких поражений подряд?» – сказал полузащитник «Краснодара».

У «Краснодара» при Мусаеве 3 поражения в 8 матчах. При Ивиче в этой РПЛ проиграли трижды за 20 туров

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4 комментария
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Хотел, но передумал, поэтому поставил физрука
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Хотел, но уволил тренера и назначил физрука без авторитета
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Галицкий типичный дно руководитель ФК, который лезет в игровые аспекты команды, где ему не место совсем
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Галицкий конечно чудик.То хотел своих воспитанников,то хотел атакующий футбол.Но из-за этого футбол и интересен))Можно выигрывать даже проигранные матчи и наоборот...
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