Олусегун верит в чемпионство «Краснодара»: «Осталось две игры — мы сможем выиграть. В футболе все возможно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун верит, что «Краснодар» станет чемпионом Мир РПЛ.

После 28 матчей «быки» занимают 3-е место в таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на 3 очка.

— Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне?

— «Краснодар».

— Какие у вас есть доводы? Вы сильнее всех остальных?

— Да, у нас осталось две игры — мы сможем выиграть, я верю в это. В футболе все возможно, – сказал защитник «Краснодара».

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15 комментариев
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В основное время вы может быть и выиграете но Динамо вам положит пару штук после 90й минуты и как говорится Шура пилите гирю она золотая.
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Если Зенит потеряет на Ахмате то вполне возможно Краснодар станет чемпионом
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Если две выиграют, то чемпионом станет Зенит. Но это не точно)
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Посмотрим, кто там выиграет, но это будет самый слабый чемпион за долгие годы. Хорошо ещё ему в ЛЧ играть не надо будет 😁
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Сольют Сочи и победят Динамо. Или вариант: обыграют Сочи а потом на нервах сольют Динамо. У меня к Краснодару симпатии но не бывать им чемпионами ещё долго.
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Не, ребята,похоже это год Динамо,вспоминаю наше чемпионство 2017,так же в концовках матчей фартило.
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Жалко, что Мусаев с Галицким не хотят его выигрывать
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не станет магнит чемпионом
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Не станете, у вас тренера нет.
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Ответ nikolay arzumanov
Если Зенит потеряет на Ахмате то вполне возможно Краснодар станет чемпионом
Динамо фаворит. Им можно один матч сыграть вничью. Если дома выиграют у Крыльев, то скорее всего чемпионы. В Краснодаре им можно терпеть и ждать, Краснодар психанет, побежит забивать и их можно ловить на контратаках, что Динамо и будет делать.
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Вино у Галицкого стало чемпионом, этого достаточно.
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теоретически, если Зенит потеряет очки в одном из двух последних матчей сезона, а Краснодар оба матча выиграет, то - да, Краснодар станет чемпионом

но, походу, Краснодару это не нужно! когда в концовке матча со Спартаком при подаче в штрафной Спартака из краснодарцев там находится только Кордобра - это говорит о многом...
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Дай Бог!
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До свиданья! Привет Галицкому и Мусаеву)
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