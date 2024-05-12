Олусегун верит в чемпионство «Краснодара»: «Осталось две игры — мы сможем выиграть. В футболе все возможно»

Олакунле Олусегун верит, что «Краснодар» станет чемпионом Мир РПЛ.

После 28 матчей «быки» занимают 3-е место в таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на 3 очка.

— Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне?

— «Краснодар».

— Какие у вас есть доводы? Вы сильнее всех остальных?

— Да, у нас осталось две игры — мы сможем выиграть, я верю в это. В футболе все возможно, – сказал защитник « ».

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