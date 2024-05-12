Флорентино Перес: «Спасибо Анчелотти за 36-й титул, он среди величайших тренеров в истории клуба. Отдадим все силы ради 15-й ЛЧ»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Футбол

Флорентино Перес высказался о чемпионстве «Реала» и финале ЛЧ.

«Мадрид» досрочно завоевал трофей Ла Лиги и вышел в финал Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти сыграет против «Боруссии» на «Уэмбли» 1 июня.

«36-е чемпионство является для всех нас особенным, потому что оно было завоевано благодаря ценностям нашего клуба. Это труд, самопожертвование, скромность, уважение, солидарность и честная игра.

Команда столкнулась с очень серьезными травмами, которые поставили под угрозу наши цели, но сумела преодолеть ситуацию, которая казалась необратимой. Таково наше отношение к жизни.

Спасибо Анчелотти, который уже является одним из величайших тренеров в нашей истории и заслужил всеобщую любовь.

Этот клуб знают во всем мире, но Мадрид всегда является его отправной точкой. Наша история подталкивает нас к новым победам. Пусть ни у кого не будет сомнений в том, что мы отдадим все силы, чтобы вернуться домой с пятнадцатым кубком Лиги чемпионов», – заявил президент мадридского «Реала».

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12 комментариев
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Дон Карло заслуживает самых лестных эпитетов за проделанную работу. И это при всех травмах. Великий тренер!
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Спасибо Пересу, что вернул Анчелотти в клуб!

Видно, что Флорентино осознал ошибку (на эмоциях уволил Анчелотти в 2015, хотя команда хорошо играла) и теперь Реал побеждает на всех уровнях

Не каждый президент на это способен
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Анчелотти - лучший тренер в истории. Криштиану Роналду - лучший футболист в истории. Величайшие люди в футболе 🙏🙏🙏
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Ответ Real Champions
Спасибо Пересу, что вернул Анчелотти в клуб! Видно, что Флорентино осознал ошибку (на эмоциях уволил Анчелотти в 2015, хотя команда хорошо играла) и теперь Реал побеждает на всех уровнях Не каждый президент на это способен
Ну то увольнение сыграло всем в плюс. Зидан сотворил невероятное, взяв трижды подряд ЛЧ, Анчелотти перезагрузился и вернулся еще сильнее и опытнее, доказав, что таких тренеров нельзя списывать, да и Перес преодолел все пандемии и кризисы и собрал прекрасную команду на новое десятилетие
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Лучший президент в истории футбола.
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Просто Короли, лучший клуб в истории! 👑
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Лучший президент лучшего футбольного клуба🏆
Хейтерам бестрофейникам остается только разбрызгивать свою желчь и рыдать, придумывая теории заговора :)
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отдадим все, и ден своих ради липовых побед! позорники! не одной победы не заслужили!
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Великий тренер и лучший президент клуба. Оба уже легенды королевского клуба 👑☝
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Ответ Real Champions
Зидан сотворил невероятное, после того, как Бенитес практически завалил весь сезон Как-то так
И? Бенитес после Анчелотти тренировал фактически 3-4 месяца, не считая предсезонки. Между увольнением Карло и назначением Зидана прошло всего пол сезона.
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Ответ Великий Алонсо
Анчелотти - лучший тренер в истории. Криштиану Роналду - лучший футболист в истории. Величайшие люди в футболе 🙏🙏🙏
Калчелоте худший тренер в истории ногомяча. Кринживанус худший игрок в истории ногомяча. Худшие люди в футболе 🙏🙏🙏
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