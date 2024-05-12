Флорентино Перес: «Спасибо Анчелотти за 36-й титул, он среди величайших тренеров в истории клуба. Отдадим все силы ради 15-й ЛЧ»
Флорентино Перес высказался о чемпионстве «Реала» и финале ЛЧ.
«Мадрид» досрочно завоевал трофей Ла Лиги и вышел в финал Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти сыграет против «Боруссии» на «Уэмбли» 1 июня.
«36-е чемпионство является для всех нас особенным, потому что оно было завоевано благодаря ценностям нашего клуба. Это труд, самопожертвование, скромность, уважение, солидарность и честная игра.
Команда столкнулась с очень серьезными травмами, которые поставили под угрозу наши цели, но сумела преодолеть ситуацию, которая казалась необратимой. Таково наше отношение к жизни.
Спасибо Анчелотти, который уже является одним из величайших тренеров в нашей истории и заслужил всеобщую любовь.
Этот клуб знают во всем мире, но Мадрид всегда является его отправной точкой. Наша история подталкивает нас к новым победам. Пусть ни у кого не будет сомнений в том, что мы отдадим все силы, чтобы вернуться домой с пятнадцатым кубком Лиги чемпионов», – заявил президент мадридского «Реала».
Видно, что Флорентино осознал ошибку (на эмоциях уволил Анчелотти в 2015, хотя команда хорошо играла) и теперь Реал побеждает на всех уровнях
Не каждый президент на это способен
Хейтерам бестрофейникам остается только разбрызгивать свою желчь и рыдать, придумывая теории заговора :)