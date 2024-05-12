«Реал» – это зрелище, вера, упорство, символ триумфа и успеха. Лучшая команда мира». Председатель правительства Мадрида о 36-м чемпионстве

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хоселу Начо Фернандес Политика Футбол

Председатель правительства Мадрида назвала «Реал» лучшим клубом мира.

В эти минуты «сливочные» празднуют в Мадриде 36-й чемпионский титул в Ла Лиге, завоеванный неделю назад.

«Сегодня «Мадрид» чемпион, и он под руководством Анчелотти и Начо продолжает блистать с игроками в составе, о которых грезят миллионы людей по всему миру.

«Реал» – это зрелище, вера и упорство, что продемонстрировал Хоселу, выведя нас в финал Лиги чемпионов. Особо стоит отметить заслуги клуба при наличии серьезных травм у футболистов в этом сезоне.

«Реал» несет бренд Мадрида и Испании по всему миру, он символ триумфа и успеха, символ высоты. Хотя некоторые смотрят на нас с подозрением. «Мадрид» – это триумф без комплексов.

Сегодня мы принимаем лучшую команду мира в атмосфере эйфории от 36-го титула победителей Ла Лиги», – сказала Исабель Диас Аюсо.

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26 комментариев
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Там Рюдигер еще нормально отжигал на балконе)
+12
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И он прав. Лучший клуб в истории спорта.
+14
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+9
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Там Рюдигер еще нормально отжигал на балконе)
Он вообще король перфомансов. СоскИ Грилиша и плечо Погба не дадут соврать
+6
0
+6
Ответ majestic1980
Он вообще король перфомансов. СоскИ Грилиша и плечо Погба не дадут соврать
Ну зачем только о соперниках - он ведь отжигает и в отношении одноклубников - хлопки по спине/голове забившему мяч игроку (Арде Гюлеру - в солнечное сплетение - он на поле аж опустился на несколько секунд). Поднял Модрича после гола на рекламный щит на Бернабеу. Потом поймал 2й раз и понёс на руках в центральный круг. Крооса тоже пытался поднять (вроде, после голевого паса). Забрал пластиковый стул у фотографа и притащил Алабе для празднования (он ещё в Челси был, когда Алаба праздновал со стулом в прошлый раз - но всё-равно запомнил)

upd: На церемонии празднования Супер-Кубка смог очень сильно рассмешить Крооса. Именно до уровня "ржания" ;)
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+5
Ответ Voodooosh
Комментарий скрыт
Можно подумать у тебя от этих минусо́в деньги снимаются)
+4
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+3
Ну кстати да
Настоящая "народная команда", за которую болеют по всему миру вне зависимости от национальности

Это ж не московская кб-подделка без достижений в Европе, которые даже в России не лучшие и единственная гордость - "Мы единственные, кто обыграл Реал на выезде когда-то тогда-то..."
+5
-3
+2
Ответ Voodooosh
Комментарий скрыт
Нытье это про про тебя
+4
-2
+2
Ответ Voodooosh
Комментарий скрыт
"Реал" скоро возьмет 6-го ушастого за 10 лет. Живи с этой мыслью)
Исключительно на фарте и судьях столько не наберешь
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Ответ Sergey
Гос проект Испании. Не фанатам Реала это понятно.
🤡🧯🧯
Вечное горение у тебя :))
+2
-1
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Мбаппе будет вишенкой на торте. Думаю, в следующем сезоне "Реал" будет еще более монструозен с Вини, Родриго, Мбаппе и Беллингемом. Есть еще прекрасные Браим и Гюлер. В общем, у "Реала" все прекрасно
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Все так. Лучший футбольный клуб мира. Без вариантов. 👍👍👍.
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Ответ Real Champions
Ну кстати да Настоящая "народная команда", за которую болеют по всему миру вне зависимости от национальности Это ж не московская кб-подделка без достижений в Европе, которые даже в России не лучшие и единственная гордость - "Мы единственные, кто обыграл Реал на выезде когда-то тогда-то..."
Ну ты второй день кряду рвешься Артемий
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Ответ Dexter Morgan
И он прав. Лучший клуб в истории спорта.
Только она права, а не он, так как председатель Исабель Диас Аюсо.
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Ответ Константин Юрьевич
реал это вечно спорные моменты во всем, это тот клуб на котором делают деньги буквально все и если вдруг у них не будет липовых побед все это колесо остановиться.
Подписан - Интер Майями, Леонель Месси, Аргентина, Барселона. Да вы мисс беспристрастность
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