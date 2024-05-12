«Реал» – это зрелище, вера, упорство, символ триумфа и успеха. Лучшая команда мира». Председатель правительства Мадрида о 36-м чемпионстве

Председатель правительства Мадрида назвала «Реал» лучшим клубом мира.

В эти минуты «сливочные» празднуют в 36-й чемпионский титул в , завоеванный неделю назад.

«Сегодня «Мадрид» чемпион, и он под руководством и продолжает блистать с игроками в составе, о которых грезят миллионы людей по всему миру.

«Реал» – это зрелище, вера и упорство, что продемонстрировал , выведя нас в финал Лиги чемпионов. Особо стоит отметить заслуги клуба при наличии серьезных травм у футболистов в этом сезоне.

«Реал» несет бренд Мадрида и Испании по всему миру, он символ триумфа и успеха, символ высоты. Хотя некоторые смотрят на нас с подозрением. «Мадрид» – это триумф без комплексов.

Сегодня мы принимаем лучшую команду мира в атмосфере эйфории от 36-го титула победителей Ла Лиги», – сказала Исабель Диас Аюсо.