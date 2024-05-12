«Реал» – это зрелище, вера, упорство, символ триумфа и успеха. Лучшая команда мира». Председатель правительства Мадрида о 36-м чемпионстве
Председатель правительства Мадрида назвала «Реал» лучшим клубом мира.
В эти минуты «сливочные» празднуют в Мадриде 36-й чемпионский титул в Ла Лиге, завоеванный неделю назад.
«Сегодня «Мадрид» чемпион, и он под руководством Анчелотти и Начо продолжает блистать с игроками в составе, о которых грезят миллионы людей по всему миру.
«Реал» – это зрелище, вера и упорство, что продемонстрировал Хоселу, выведя нас в финал Лиги чемпионов. Особо стоит отметить заслуги клуба при наличии серьезных травм у футболистов в этом сезоне.
«Реал» несет бренд Мадрида и Испании по всему миру, он символ триумфа и успеха, символ высоты. Хотя некоторые смотрят на нас с подозрением. «Мадрид» – это триумф без комплексов.
Сегодня мы принимаем лучшую команду мира в атмосфере эйфории от 36-го титула победителей Ла Лиги», – сказала Исабель Диас Аюсо.
upd: На церемонии празднования Супер-Кубка смог очень сильно рассмешить Крооса. Именно до уровня "ржания" ;)
Настоящая "народная команда", за которую болеют по всему миру вне зависимости от национальности
Это ж не московская кб-подделка без достижений в Европе, которые даже в России не лучшие и единственная гордость - "Мы единственные, кто обыграл Реал на выезде когда-то тогда-то..."
Исключительно на фарте и судьях столько не наберешь
Вечное горение у тебя :))