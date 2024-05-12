«Псих здесь. Ха-ха-ха». Рюдигер – фанатам «Реала» на праздновании чемпионства
Антонио Рюдигер назвал себя «психом» на праздновании чемпионства «Реала».
«Псих здесь. Псих! Ха-ха-ха!» – крикнул Рюдигер с балкона на площади Сибелес, чем вызвал смех партнеров по команде и собравшихся фанатов.
«Доброе утро всем и большое спасибо, что пришли. Наслаждайтесь этим днем, вместе идем за 15-м трофеем ЛЧ», – добавил защитник сборной Германии.
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