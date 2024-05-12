«Псих здесь. Ха-ха-ха». Рюдигер – фанатам «Реала» на праздновании чемпионства

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Антонио Рюдигер ахахаха Футбол

Антонио Рюдигер назвал себя «психом» на праздновании чемпионства «Реала».

«Псих здесь. Псих! Ха-ха-ха!» – крикнул Рюдигер с балкона на площади Сибелес, чем вызвал смех партнеров по команде и собравшихся фанатов.

«Доброе утро всем и большое спасибо, что пришли. Наслаждайтесь этим днем, вместе идем за 15-м трофеем ЛЧ», – добавил защитник сборной Германии.

Озил назвал Рюдигера лучшим защитником в мире. Близко, но хватает оговорок

Победный стул «Реала» вернулся! Рюдигер притащил, чтобы праздновать с Алабой на поле

Рюдигер ущипнул Грилиша за сосок. И такое уже не в первый раз

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мадридский Джокер
+19
0
+19
Ответ Роман
А что в этом году выиграла Барселона?
Кубок Гампера
+20
-1
+19
Фактически чёрный Рамос)
+13
0
+13
Нравится, что в Антонио уживаются праведный мусульманин и такой сумасшедший весельчак)
+9
-1
+8
Красавец))
+9
-4
+5
А что в этом году выиграла Барселона?
+7
-2
+5
Рюдигер монстр просто. Респект.
+4
-1
+3
Рюдигер 💪
+2
-1
+1
Локо-это все таки безумец, а не псих.
Совершенно разное значение у этих слов.
0
0
0
Черное продажное дерево )
0
0
0
Ответ Роман
А что в этом году выиграла Барселона?
Кубок Негрейры :)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий