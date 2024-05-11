Энрике об уходе Мбаппе: «Мы давно знали, как и все. Килиан – легенда «ПСЖ», желаю всего наилучшего. Мы станем сильнее»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике заявил, что в «ПСЖ» давно знали об уходе Килиана Мбаппе.

25-летний французский нападающий объявил об уходе из «ПСЖ», не назвав новую команду.

Ранее парижане уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

«Этот вид спорта настолько сложен, что команды с лучшими игроками не выигрывают каждый матч Мы знали об уходе уже давно, как и все остальные.

Но это не меняет общей картины. Все мои решения были основаны на том, что я считал лучшим для команды. Нам еще предстоит завоевать титул, это наша цель. Я уверен, что, какими бы ни были игроки, в следующем сезоне мы станем сильнее.

О Мбаппе я могу сказать только хорошее. Я понимаю его решение, он провел здесь 7 лет. Он легенда клуба. Он отдал все ради «ПСЖ».

Он еще не сказал, куда собирается, хотя мы думаем, что это очевидно. Было большой гордостью иметь его в команде. Он лидер, я желаю ему всего наилучшего», – заявил главный тренер «ПСЖ».

«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»

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5 комментариев
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Энрике рад уходу Мбаппе)
теперь на одного бьющего игрока стало меньше, и можно устраивать бесконечную ватокату без ударов по воротам соперников
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Надеюсь, мы увидим его в АПЛ
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Ответ Зелёный гопник
Мечты ПСЖ о победе в ЛЧ исчезнут вместе с Мбаппе!
Не топлю за ПСЖ, но черепаху в лч вообще видно не было
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