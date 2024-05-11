Анчелотти о Мбаппе: «Не та тема, которая интересует меня в данный момент. До 1 июня у нас есть о чем подумать»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Карло Анчелотти высказался о Килиане Мбаппе.

Известно ли вам, где Мбаппе будет играть в следующем сезоне?

– Это не та тема, которая интересует меня в данный момент. У нас еще много дел. Мы играли сегодня, а теперь пришло время отпраздновать титул с нашими болельщиками.

После этого у нас еще будет много игр. До 1 июня у нас есть о чем подумать, – сказал главный тренер «Реала».

Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Ожидается, что французский нападающий станет игроком «Реала».

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3 комментария
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Ответ Аврал
А с чего все решили что Мбаппе переходит в Реал?)Об этом где то говорили официально?)
А куда он переходит? В Челси?
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Ответ Аврал
А с чего все решили что Мбаппе переходит в Реал?)Об этом где то говорили официально?)
поэтому Анчелотти и не комментирует такие вещи как и многие фанаты Реала, до официального заявления. То что на спортсе многие пишут в комментариях в серьёз не воспринимай )
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