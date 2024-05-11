Анчелотти о Мбаппе: «Не та тема, которая интересует меня в данный момент. До 1 июня у нас есть о чем подумать»
Карло Анчелотти высказался о Килиане Мбаппе.
– Известно ли вам, где Мбаппе будет играть в следующем сезоне?
– Это не та тема, которая интересует меня в данный момент. У нас еще много дел. Мы играли сегодня, а теперь пришло время отпраздновать титул с нашими болельщиками.
После этого у нас еще будет много игр. До 1 июня у нас есть о чем подумать, – сказал главный тренер «Реала».
Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Ожидается, что французский нападающий станет игроком «Реала».