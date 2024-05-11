Макрон после слов Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: «Рассчитываю, что «Реал» отпустит Килиана на Олимпиаду»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон олимпийская сборная Франции Футбол

Президент Франции хочет, чтобы «Реал» отпустил Килиана Мбаппе на Олимпиаду.

Эммануэль Макрон рассчитывает на то, что мадридский клуб позволит 25-летнему форварду сборной Франции сыграть на олимпийском турнире в Париже. 

«Я рассчитываю на то, что «Реал Мадрид» отпустит Килиана на Олимпиаду, чтобы он смог приехать и сыграть в составе французской команды», – заявил Макрон, отвечая сегодня на вопросы интернет-пользователей.

Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ», не назвав новую команду.

«У меня нет особых комментариев [по поводу объявления Мбаппе]», – отметил президент Франции.

Макрон призвал «Реал» отпустить игроков на Олимпиаду: «Мбаппе позволят приехать, надеюсь. Клубам стоит включиться в игру, чтобы мы устроили отличное шоу»

«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Займись уже более насущными проблемами)
+61
-4
+57
Ответ Саша Вжухов
Клопами займись лучше
Причем тут Юрген ?
+33
-2
+31
Макрон куда только не влезал за последние пол года. Осталось только дать совет мишленовским поварам как им готовить чтобы было вкусно.))
+22
-6
+16
Мамин Наполеон теперича нацелился на Мадрид, пока 1-й гвардейский полк клопов берёт Париж🤓
+23
-8
+15
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Займись уже более насущными проблемами)
Отпустить Панина на съёмки «Жмурок-2»?🤔
+17
-5
+12
Клопами займись лучше
+14
-5
+9
Макарон: рассчитываю, что Реал отпустит Киллиана на олимпиаду, иначе мы введем войска на территорию Мадрида.
Так же Макарон спустя 2 часа: ну не поедет и не поедет. Приглашаем, кстати, Переса на открытие олимпиады.
+7
0
+7
Какой-то гиперактивный звездюк.
+5
0
+5
Реал скорее отпустит Мбаппе на съёмку фильма Черепашки-ниндзя, чем на Олимпиду
+5
-2
+3
у него проблем больше нету? каждую неделю повторяет эту мантру
+3
0
+3
Ответ Amalfitano
Макрон куда только не влезал за последние пол года. Осталось только дать совет мишленовским поварам как им готовить чтобы было вкусно.))
Учится у одного "хозяина шпица". Вот этот точно - вылитый Полесов.
+3
-1
+2
Ответ Amalfitano
Макрон куда только не влезал за последние пол года. Осталось только дать совет мишленовским поварам как им готовить чтобы было вкусно.))
И везде был послан 😅
+5
-3
+2
Или ЧЕ или ОИ. Одно из двух. Пускай выбирает.
+2
0
+2
На Евро отпусти, на Олимпиаду отпусти, а потом мучайся весь сезон с травмами
+1
0
+1
А я думаю, что ближайшие года три "черепашка" будет полностью свободен. Как тот самый "неуловимый Джо". И это будет правильно.
+1
0
+1
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Займись уже более насущными проблемами)
Ну а ты думаешь он сам интервью даёт на эту тему, а не его спрашивают?
+1
0
+1
После всего что сделал маркон, уж ему то на встречу и не нужно идти. Мерзкий тип.
+1
0
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Вполне возможно, участие в Олимпиаде оговаривалось при подписании контракта.
Это вряд ли. Ты приобретаешь такого игрока и добровольно соглашаешься на пропуск начала сезона с его стороны?
+2
-1
+1
Проспойлерил финал сезона
0
0
0
Флорентино Перес: абсолютно по**й
0
0
0
Инсайд от Макрона😂
0
0
0
Походу других дел у президента нету
0
0
0
Ты же кричал что буду воздействовать на будущий клуб??!! А теперь ты просто рассчитываешь 😆😆😆
0
0
0
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Займись уже более насущными проблемами)
Сами вы займитесь насущными проблемами! А ему жена-мама разрешает делать все что он хочет
+5
-5
0
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Займись уже более насущными проблемами)
Например звонком дяде Вове?
0
0
0
Ответ Кузя Гитарист
Причем тут Юрген ?
Как причем, загадил Сенну, негодяй😡
0
0
0
Если игрок не хочет, не заставишь.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий