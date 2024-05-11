Макрон после слов Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: «Рассчитываю, что «Реал» отпустит Килиана на Олимпиаду»
Президент Франции хочет, чтобы «Реал» отпустил Килиана Мбаппе на Олимпиаду.
Эммануэль Макрон рассчитывает на то, что мадридский клуб позволит 25-летнему форварду сборной Франции сыграть на олимпийском турнире в Париже.
«Я рассчитываю на то, что «Реал Мадрид» отпустит Килиана на Олимпиаду, чтобы он смог приехать и сыграть в составе французской команды», – заявил Макрон, отвечая сегодня на вопросы интернет-пользователей.
Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ», не назвав новую команду.
«У меня нет особых комментариев [по поводу объявления Мбаппе]», – отметил президент Франции.
Макрон призвал «Реал» отпустить игроков на Олимпиаду: «Мбаппе позволят приехать, надеюсь. Клубам стоит включиться в игру, чтобы мы устроили отличное шоу»
«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»
Так же Макарон спустя 2 часа: ну не поедет и не поедет. Приглашаем, кстати, Переса на открытие олимпиады.