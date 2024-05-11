Мойзес об 1:0: «Зенит» – замечательная команда, лидер чемпионата, неоднократные чемпионы страны. Были подачи с флангов, борьба за второй мяч, подборы, но пройти по центру мы им не позволили»

Мойзес прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

– В концовке матча, когда был навес за навесом, насколько тяжелым испытанием это стало для вашей команды?

– Хочу поздравить команду с заслуженной победой и поблагодарить бога за то, что он дает нам здоровье, чтобы мы могли ежедневно работать. Понятно, что «Зенит» – замечательная команда, лидер чемпионата, они неоднократные чемпионы страны.

Они это постоянно доказывают. Очень сложно играть у них на поле, мы давно здесь не выигрывали. Надо отметить нашу защиту, мы хорошо сдерживали оппонентов в низком блоке, среднем и верхнем. Надо отметить сочетание нашей защиты и атаки. Мы смогли выдержать натиск и реализовать свой эпизод.

У «Зенита» есть хорошая характеристика – держать мяч под контролем и хорошо распасовывать. Мы хорошо держали, не давали им ничего создавать. У них не было выходов один на один с нашим вратарем Славой [Торопом]. У них были подачи с флангов, борьба за второй мяч, они выигрывали подборы. Но создать момент с игры, пройти по центру – мы им такого не позволили создать.

– Через четыре дня игра в Кубке. Какой будет эта игра?

– Для начала насладимся этой победой. Мы отдохнем, за 3-4 дня должны подготовиться, но это будет совершенно другая игра. Конечно, характер и рисунок будут другими. Будет тяжелый и непростой матч, – сказал защитник .

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