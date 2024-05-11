Мойзес об 1:0: «Зенит» – замечательная команда, лидер чемпионата, неоднократные чемпионы страны. Были подачи с флангов, борьба за второй мяч, подборы, но пройти по центру мы им не позволили»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Мойзес Барбоза Матч ТВ Владислав Тороп Футбол

Мойзес прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

В концовке матча, когда был навес за навесом, насколько тяжелым испытанием это стало для вашей команды?

– Хочу поздравить команду с заслуженной победой и поблагодарить бога за то, что он дает нам здоровье, чтобы мы могли ежедневно работать. Понятно, что «Зенит» – замечательная команда, лидер чемпионата, они неоднократные чемпионы страны.

Они это постоянно доказывают. Очень сложно играть у них на поле, мы давно здесь не выигрывали. Надо отметить нашу защиту, мы хорошо сдерживали оппонентов в низком блоке, среднем и верхнем. Надо отметить сочетание нашей защиты и атаки. Мы смогли выдержать натиск и реализовать свой эпизод.

У «Зенита» есть хорошая характеристика – держать мяч под контролем и хорошо распасовывать. Мы хорошо держали, не давали им ничего создавать. У них не было выходов один на один с нашим вратарем Славой [Торопом]. У них были подачи с флангов, борьба за второй мяч, они выигрывали подборы. Но создать момент с игры, пройти по центру – мы им такого не позволили создать.

Через четыре дня игра в Кубке. Какой будет эта игра?

– Для начала насладимся этой победой. Мы отдохнем, за 3-4 дня должны подготовиться, но это будет совершенно другая игра. Конечно, характер и рисунок будут другими. Будет тяжелый и непростой матч, – сказал защитник ЦСКА.

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11 комментариев
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Ответ freeman123
Судье скажи спасибо, что не удалил тебя, Заболотного и подарил вам штрафной с которого и получили пенальти
Ну по Забе первая желтая была тупо ошибкой, поэтому насчет него претензий быть не может
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Ответ Miron_8383
Ну ещё б, припарковать двухслойный автобус, что аж Чалов по опорной зоне бегает, получить безлимит на фолы от Иванова и радоваться тому, что не дали ничего с центра создать)
Реал - терпит, все остальные - паркуют автобус)
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Интервью берут у чела, который должен был быть удален ;) герой!
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Кто помог то? Игроки Зенита? Или сам Семак ?
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Ответ freeman123
Судье скажи спасибо, что не удалил тебя, Заболотного и подарил вам штрафной с которого и получили пенальти
Ну да и сразу Зениту вручить трофей и за чем и за кубок, неудобно когда Миллер судье не занес или что? Все по делу Зенит мертвый! ЦСКА тоже полумертвый, выиграл тот которому повезло за больше все по делу
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Ответ Golfimbyl
Ну да и сразу Зениту вручить трофей и за чем и за кубок, неудобно когда Миллер судье не занес или что? Все по делу Зенит мертвый! ЦСКА тоже полумертвый, выиграл тот которому повезло за больше все по делу
Выиграл тот, кому помогли и не один раз за матч
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Ответ Давид Agabekyan
Ну конечно. Любой раз когда у тебя борьбы выигрывали, ты руками в лицо лез, а Иванов делал вид будто ничего не происходит
И много у него выигрывали ? Мойзес лучший игрок в матче, нашим бы поучиться у него
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