Петржела о «Зените»: «Посредственные южноамериканцы не спасают, настоящая катастрофа! Десятки миллионов евро потрачены зря»
Властимил Петржела раскритиковал игру «Зенита».
Петербуржцы на своем поле уступили ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ. В последних четырех турах у команды Сергея Семака 3 поражения и одна ничья.
«С командой происходит настоящая катастрофа! Я не понимаю, что происходит, игроки должны были выйти заряженными, с огромной мотивацией. Но они все равно проигрывают.
Десятки миллионов евро «Зенитом» потрачены зря. Эти посредственные южноамериканцы не спасают», – заявил бывший тренер «Зенита».
Сергей Семак: «Сильных никто не любит. Все ведь люди, и судьи тоже. В спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита», кроме единичных случаев»
Тащите Шляпу, Тоби Арлерверда и Влада-стакана, тут явно нужен консилиум экспертов