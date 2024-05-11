Петржела о «Зените»: «Посредственные южноамериканцы не спасают, настоящая катастрофа! Десятки миллионов евро потрачены зря»

Властимил Петржела раскритиковал игру «Зенита».

Петербуржцы на своем поле уступили (0:1) в 28-м туре Мир . В последних четырех турах у команды Сергея Семака 3 поражения и одна ничья.

«С командой происходит настоящая катастрофа! Я не понимаю, что происходит, игроки должны были выйти заряженными, с огромной мотивацией. Но они все равно проигрывают.

Десятки миллионов евро «Зенитом» потрачены зря. Эти посредственные южноамериканцы не спасают», – заявил бывший тренер « ».

Сергей Семак: «Сильных никто не любит. Все ведь люди, и судьи тоже. В спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита», кроме единичных случаев»