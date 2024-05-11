Петржела о «Зените»: «Посредственные южноамериканцы не спасают, настоящая катастрофа! Десятки миллионов евро потрачены зря»

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Властимил Петржела раскритиковал игру «Зенита».

Петербуржцы на своем поле уступили ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ. В последних четырех турах у команды Сергея Семака 3 поражения и одна ничья.

«С командой происходит настоящая катастрофа! Я не понимаю, что происходит, игроки должны были выйти заряженными, с огромной мотивацией. Но они все равно проигрывают.

Десятки миллионов евро «Зенитом» потрачены зря. Эти посредственные южноамериканцы не спасают», – заявил бывший тренер «Зенита».

Сергей Семак: «Сильных никто не любит. Все ведь люди, и судьи тоже. В спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита», кроме единичных случаев»

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16 комментариев
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Ухахах, так, первый пошел

Тащите Шляпу, Тоби Арлерверда и Влада-стакана, тут явно нужен консилиум экспертов
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Можно и из посредственных игроков создать боевитую ,целостную команду с рисунком игры , но для этого в команде нужен не посредственный тренер !
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Ответ Captain_Noname
Ухахах, так, первый пошел Тащите Шляпу, Тоби Арлерверда и Влада-стакана, тут явно нужен консилиум экспертов
Петржела, Мостовой и Зарема–самая огненная экспертная студия была бы
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Ответ IceBear27
То ли твои роскошные чехословаки были)))
Так за них десятки миллионов не платили
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Да это бред всё, никакой это не Петржела. Просто генератор случайных фраз
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То ли твои роскошные чехословаки были)))
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Купят других за десятки миллионов, это не проблема.
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Сказал дед чей донный рекорд еще стоит побить ))
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Эх, эти бы миллины, да на 23 черное))
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Ойойой, о деньгах потраченных зря, заговорили 😅
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ну без Еврокубков да-бессмысленаая трата денек
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То ли дело Чонтофальски, Крижанац и Пошкус.
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Вот бы эти денюжки в казино проиграть! Да, пан Властимил?
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А что Федун?
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Вот уж точно - позор российского футбола
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Вспоминаются чехи-ноунеймы при Петржеле, хоть и были деревянными порой, но хоть приходили за копейки
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