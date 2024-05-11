Чинквини о «Зените»: «Все великие команды и тренеры однажды проигрывают. Гвардиола, Анчелотти и Клопп проигрывали титулы. Семак тоже может ошибаться»

Бывший спортивный директор «Зенита» поддержал Сергея Семака после 0:1 от ЦСКА.

«Все великие команды и тренеры однажды проигрывают. Гвардиола, и проигрывали титулы. Семак тоже может ошибаться.

Сложно сказать, что случилось. Просто команда оказалась в таком положении. Шансы еще есть, « » нужно не опускать руки и бороться до последнего», – отметил .

У «Зенита» 3 поражения и 2 ничьих в 5 последних матчах. Дальше – игра с ЦСКА в Кубке