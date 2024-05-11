Чинквини о «Зените»: «Все великие команды и тренеры однажды проигрывают. Гвардиола, Анчелотти и Клопп проигрывали титулы. Семак тоже может ошибаться»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак Карло Анчелотти премьер-лига Россия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Советский спорт Оресте Чинквини Футбол

Бывший спортивный директор «Зенита» поддержал Сергея Семака после 0:1 от ЦСКА.

«Все великие команды и тренеры однажды проигрывают. Гвардиола, Анчелотти и Клопп проигрывали титулы. Семак тоже может ошибаться.

Сложно сказать, что случилось. Просто команда оказалась в таком положении. Шансы еще есть, «Зениту» нужно не опускать руки и бороться до последнего», – отметил Оресте Чинквини.

У «Зенита» 3 поражения и 2 ничьих в 5 последних матчах. Дальше – игра с ЦСКА в Кубке

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10 комментариев
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Да и Джордан мазал 😇
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Гвардиола, Анчелотти , Клопп и Семак. Напоминает анекдот про Харатьяна.
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без обид ну как можно такое говорить ? если семак тренер это не значит что он великий !!! ставить в один ряд лысого шарлатана папа карло и сережу? ты сурьезно!
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При таких сравнениях я могу с дивана тоже вещать, что я Папа Карло. Как и все.
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К чему эти сравнения одним людям оторванных от реальности известно.. Анчелотти, Гвардиола,Клопп гении тактики и люди с нестандартным понимании что такое футбол и как в него играть! Семак то тут при чем ??? Его вся стратегия (вернее его админ ресурса) пригласить ещё 10 бразильцев и 5 иностранных специалистов в штаб. но это все проблемы Зенита. Радует что хоть семимильными шагами,но чувствуется небольшой прогресс наших футболистов 👌 Ростов,Локомотив,Динамо,Спартак,Крылья молодым дают играть и при 3-4 качественных легионерах 1-2 сезона и костяк будет уже из Россиян
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Найдите лишнюю фамилию: Гвардиола, Анчелотти, Клопп, Семак
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Вроде ничего такого не сказал, за что его оресте?
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Все великие команды и тренеры однажды проигрывают

Чего уж говорить о Зените и Семаке
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Ответ Подкат Мальдини
без обид ну как можно такое говорить ? если семак тренер это не значит что он великий !!! ставить в один ряд лысого шарлатана папа карло и сережу? ты сурьезно!
Всё верно: у Семака 5 кубков рфпл, а у этих троих в сумме 0.
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Ответ ОттоДракула
Всё верно: у Семака 5 кубков рфпл, а у этих троих в сумме 0.
один в тики таку на льду играет , у второго семак великий импотренер, что за комплексы северной «столицы»
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