У «Зенита» 0 побед и 1 очко в домашних матчах с московскими клубами в этом сезоне РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

«Зенит» не победил ни одну московскую команду дома в этом сезоне Мир РПЛ.

Сегодня команда Сергея Семака потерпела поражение от ЦСКА в 28-м туре чемпионата России со счетом 0:1. 

Ранее в текущем сезоне Премьер-лиги петербуржцы уступили на «Газпром Арене» «Динамо» (2:3) и «Локомотиву» (1:2), а также сыграли вничью со «Спартаком» (0:0). 

На выезде сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (1:1), проиграли «Локомотиву» (1:3) и «Динамо» (0:1) и победили «Спартак» (3:1). 

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26 комментариев
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У зенита одно очко
+35
0
+35
Ответ Demyan Grachev
У зенита одно очко
Один город - одно очко
+37
-2
+35
Очком зенита, удовлетворен...
+24
-1
+23
100% судьи виноваты.
Раньше они удивительно свистели и после каждого матча был скандал по поводу спорных моментов трактуемых исключительно в пользу Зенита, теперь скандалов нет, и побед Зенита нет.
Странное совпадение.)
+18
-6
+12
Ну конечно судья виноват
+8
0
+8
Такого ни разу вроде не было
+11
-3
+8
Спартак гениально тащит Зенит конечно. Обыграть Краснодар, Динамо дважды, 4 очка с Локо и 1 очко с Зенитом. Единственная команда из Москвы, которая проиграла... Жесть просто 😂
+5
0
+5
Ответ teo_heel
Зато Динамо оба раза влетели. Вообще чемпионат удивительный. Нет такого, чтобы один клуб над всеми преимущества имел.
так и Зенит два раза Динамо влетел.
+3
0
+3
Динамо 16 очков в 8 матчах
Спартак 12 очков в 8 матчах
ЦСКА 10 очков в 8 матчах
Локомотив 9 очков в 8 матчах
Зенит 5 очков в 8 матчах
+1
0
+1
Ответ Peter Parker
Один город - одно очко
Ахахахахахахааххаах , жоска ха-ха-ха
+1
0
+1
Ответ иван кочубей
Факел и тот два раза тушинских обыграл.
Зато Динамо оба раза влетели.
Вообще чемпионат удивительный. Нет такого, чтобы один клуб над всеми преимущества имел.
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Ответ Tom_York
ЦСКА за 14 лет первый раз выиграл. Предлагаю устроить выходной в Москве)
Зачем? Москве на вас пофиг

Поржать над вами - да, всегда, но не более того
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Ответ Владислав88
Это главный фарм Зенита, который громче всех орёт, что Газпром всё купил, что никто не догадался🤣🤣🤣
Да никто уж не орёт. Кроме нытья болел Зенита, ничего уже не слышно 😂
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Ответ ЦСКА УСБ
100% судьи виноваты. Раньше они удивительно свистели и после каждого матча был скандал по поводу спорных моментов трактуемых исключительно в пользу Зенита, теперь скандалов нет, и побед Зенита нет. Странное совпадение.)
Да да да. Факты в студию.
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Ответ иван кочубей
так и Зенит два раза Динамо влетел.
Ну я о том и говорю. Нестабильно всё.
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Веган конечно бездарь полный. Но во всех 8 матчах со столичными командами абсолютно безобразное судейство, почти всё в пользу Москвы свистелось. Но никто не орёт, что Москва всё купила, а только Вегана во всём винят. Потому что в Питере адекватные болельщики и видят в первую очередь свои проблемы, а не ноют как убогие нытики как в столице.
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Футбольная столица, не перепутайте🤣
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Очко, очки и тапочки.
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Регулярно приводить на трибуны всех бюджетников города, дабы эти счастливчики могли воочию насладиться гордым очком Зенита

Респект
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чемпионский график, ничего не скажешь
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