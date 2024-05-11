У «Зенита» 0 побед и 1 очко в домашних матчах с московскими клубами в этом сезоне РПЛ

«Зенит» не победил ни одну московскую команду дома в этом сезоне Мир РПЛ.

Сегодня команда потерпела поражение от в 28-м туре чемпионата России со счетом 0:1.

Ранее в текущем сезоне Премьер-лиги петербуржцы уступили на «Газпром Арене» « » (2:3) и « » (1:2), а также сыграли вничью со « » (0:0).

На выезде сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (1:1), проиграли «Локомотиву» (1:3) и «Динамо» (0:1) и победили «Спартак» (3:1).