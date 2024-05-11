У «Зенита» 0 побед и 1 очко в домашних матчах с московскими клубами в этом сезоне РПЛ
«Зенит» не победил ни одну московскую команду дома в этом сезоне Мир РПЛ.
Сегодня команда Сергея Семака потерпела поражение от ЦСКА в 28-м туре чемпионата России со счетом 0:1.
Ранее в текущем сезоне Премьер-лиги петербуржцы уступили на «Газпром Арене» «Динамо» (2:3) и «Локомотиву» (1:2), а также сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).
На выезде сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (1:1), проиграли «Локомотиву» (1:3) и «Динамо» (0:1) и победили «Спартак» (3:1).
Раньше они удивительно свистели и после каждого матча был скандал по поводу спорных моментов трактуемых исключительно в пользу Зенита, теперь скандалов нет, и побед Зенита нет.
Странное совпадение.)
Спартак 12 очков в 8 матчах
ЦСКА 10 очков в 8 матчах
Локомотив 9 очков в 8 матчах
Зенит 5 очков в 8 матчах
Вообще чемпионат удивительный. Нет такого, чтобы один клуб над всеми преимущества имел.
Поржать над вами - да, всегда, но не более того
Респект