Обляков о заблокированном ударе Вендела: «Чуть ахилл не порвал, больно стало. После гола подсели – в штрафной 11 человек, давно такого не было, просто не пропустить»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Иван Обляков Вендел Владислав Тороп Футбол

Иван Обляков рассказал об эпизоде с ударом Вендела.

В матче 28-го тура Мир РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» (1:0).

На 38-й минуте голкипер армейцев Владислав Тороп, попытавшись выбить мяч из штрафной, попал в Облякова. Форвард петербуржцев Иван Сергеев воспользовался отскоком и сделал пас хавбеку Венделу, а бразилец пробил по пустым воротам. Полузащитник гостей Иван Обляков успел заблокировать удар, после чего Тороп поймал мяч.

– На выезде с «Зенитом» играть сложно, дома им трибуны помогают, они владеют инициативой с любым соперником. В первом тайме мы пытались выходить через пас, после гола чуть подсели. Сидело в голове, что часто пропускаем в концовке. В штрафной находились 11 человек, давно такого не было, просто не пропустить.

Почему ЦСКА так много упускал [очков] в концовках?

– Нет версий, не знаю, честно.

Вы выбили мяч из пустых ворот в конце первого тайма. Что случилось в том эпизоде?

– Тороп выбил мяч в меня, он отскочил. Я побежал в ворота, чувствовал, что могу успеть. Чуть ахилл не порвал, больно стало.

Со здоровьем Акинфеева все в порядке?

– Да, все в порядке, – сказал Обляков.

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6 комментариев
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Отличный Сейв👍
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Хорошо сыграл в этом моменте
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Может смело играть в ’’Зените’’ вратарем. Необходимые два условия выполнимы: воспитанник петербургского футбола и отбивает мяч, летящий прямо в него. У внучка есть скрытый потенциал!
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Вендел конечно поспешил.
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Хоть где то пригодился.
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Славно потащил, молодчик. Если бы не он, Зенит дожал бы своё потом. А тут вышло как вышло. Реально решающий эпизод был
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