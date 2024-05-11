Обляков о заблокированном ударе Вендела: «Чуть ахилл не порвал, больно стало. После гола подсели – в штрафной 11 человек, давно такого не было, просто не пропустить»

Иван Обляков рассказал об эпизоде с ударом Вендела.

В матче 28-го тура Мир РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» (1:0).

На 38-й минуте голкипер армейцев , попытавшись выбить мяч из штрафной, попал в Облякова. Форвард петербуржцев Иван Сергеев воспользовался отскоком и сделал пас хавбеку , а бразилец пробил по пустым воротам. Полузащитник гостей успел заблокировать удар, после чего Тороп поймал мяч.

– На выезде с « » играть сложно, дома им трибуны помогают, они владеют инициативой с любым соперником. В первом тайме мы пытались выходить через пас, после гола чуть подсели. Сидело в голове, что часто пропускаем в концовке. В штрафной находились 11 человек, давно такого не было, просто не пропустить.

– Почему ЦСКА так много упускал [очков] в концовках?

– Нет версий, не знаю, честно.

– Вы выбили мяч из пустых ворот в конце первого тайма. Что случилось в том эпизоде?

– Тороп выбил мяч в меня, он отскочил. Я побежал в ворота, чувствовал, что могу успеть. Чуть ахилл не порвал, больно стало.

– Со здоровьем Акинфеева все в порядке?

– Да, все в порядке, – сказал Обляков.