«Зенит» проиграл 2 домашних матча РПЛ подряд впервые с октября 2017-го

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Футбол

«Зенит» проиграл дома в РПЛ 2 раза подряд впервые с 2017 года.

Сегодня команда Сергея Семака уступила ЦСКА в матче 28-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1. 24 апреля сине-бело-голубые на «Газпром Арене» проиграли «Рубину» (0:2).

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел два подряд домашних поражения в РПЛ впервые с октября 2017 года – тогда он был обыгран тульским «Арсеналом» (0:1) и «Локомотивом» (0:3). 

15 мая «Зенит» снова примет ЦСКА – в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 

16 комментариев
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Динамо, на тебя смотрит вся страна...
+35
-7
+28
Ответ ster3
Почему болельщики так плохо поддерживали команду? Полнейшая тишина на стадионе была
Бюджетники все на дачах, сердерей да петрушку выращивают
+18
-4
+14
Почему болельщики так плохо поддерживали команду? Полнейшая тишина на стадионе была
+3
0
+3
Похоже найдено противоядие против Зенита. Плотнейший автобус и контратаки,плюс немножечко везения. Если предыдущие годы Зенит дожимал,сейчас нет того напора,однако сегодня весь матч Зенит атаковал. Что делать наверно не ТШ и игроки пока не понимают. Есть моменты,комбинации, стандартные положения,удары,но вот не идет мяч и все. Когда второй забивают-офсайд,а потом рука. Сегодня наступ. тут просто невезение где-то а оно важно в спорте,
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Круто👍👍👍
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Чердак ещё раз 800 назвал фамилию Педро, прёт его от это чтоле?))
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Ну значит и конкуренты повторят за лидером.
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Семака все свалил на пенальти.
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Сливают Семака, красавцы
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Ответ IgorBudda
Динамо, на тебя смотрит вся страна...
Да, но меня пугает вратарская линия у динамиков ((
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Ответ Николай Бойко
Да, но меня пугает вратарская линия у динамиков ((
Скоро увидим)
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Ответ ster3
Почему болельщики так плохо поддерживали команду? Полнейшая тишина на стадионе была
они хот-доги ели
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Ответ ster3
Почему болельщики так плохо поддерживали команду? Полнейшая тишина на стадионе была
Человек 200 на вэб арене болели, там мониторы поставили, выглядело круто, молодцы такое сделали!
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