«Зенит» проиграл 2 домашних матча РПЛ подряд впервые с октября 2017-го

«Зенит» проиграл дома в РПЛ 2 раза подряд впервые с 2017 года.

Сегодня команда уступила в матче 28-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1. 24 апреля сине-бело-голубые на « » проиграли «Рубину» (0:2).

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел два подряд домашних поражения в РПЛ впервые с октября 2017 года – тогда он был обыгран тульским «Арсеналом» (0:1) и «Локомотивом» (0:3).

15 мая « » снова примет ЦСКА – в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.