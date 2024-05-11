Семак о 0:1 с ЦСКА: «Обидная ошибка привела к пенальти в очередной раз. Видно, такая судьба у «Зенита»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак объяснил поражение от ЦСКА (0:1) «обидной ошибкой».

– Без забитых мячей побед не бывает. К сожалению, в очередной раз очень обидная ошибка, которая привела к пенальти, который решил исход матча.

Что касается таких пенальти – что делать. Видно, такая судьба у нас на сегодняшний день. Пока шанс есть, будем биться.

– Сейчас не все в руках «Зенита».

– Это всегда неприятно. Наше дело – продолжать работать. Пока результат, который нам бы хотелось, мы не получаем, – отметил главный тренер «Зенита».

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118 комментариев
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"Без забитых мячей нет побед, без пропущенных нет поражений, без сосисок дошик ни о чём, вода мокрая, огонь горячий" - подытожил специалист.
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Нынешний Зенит - всё. Пора перезагружаться. Спасибо за 5 чемпионств подряд и вторую звезду. Но всему приходит конец)
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Согласен, нет смысла ставить пенки в ворота Зенита, особенно, когда в раме Кержаков. Можно смело засчитывать взятие ворот и нести мяч на центр,чтобы время сэкономить
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Ответ IceBear27
Нынешний Зенит - всё. Пора перезагружаться. Спасибо за 5 чемпионств подряд и вторую звезду. Но всему приходит конец)
Нынешний это какой? Убрали Сутормина и Чистякова и не вернут, Ерохин, думаю на очереди.
Взяли на длинные контракты Нино, Артура, Педро.
Может у Васильева что получится и Козлова вернут.
Но пока я не понимаю кто и куда из Зенита из игроков должен уйти, исключение - Изидор.
И не понимаю, кто на место Семака должен прийти, есть ли хоть один тренер уровня Спалетти или Адвоката, которые сейчас реально захотят в РПЛ?
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В три защитника тоже судья заставил играть тебя? Веганский Конте
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Не ной.. У страны праздник))
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Что-то без Малкома и тренерский талант Семака пропал
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Судейство неадекватное, но и Зенит сейчас плох, объективно.
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Впервые с 2006 года ни одна команда не наберет 60 и больше очков.
Конкуренты понятно, лига вообще стагнирует. Но с лучшим составом и вложениями, как у Зенита, терять такое кол-во очков просто не простительно, особенно в решающий момент сезона.
Дело тут очевидно не в судьбе или судье, а руководстве, в том числе тренерском.
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Ответ Милдронат Бромантанов
"Без забитых мячей нет побед, без пропущенных нет поражений, без сосисок дошик ни о чём, вода мокрая, огонь горячий" - подытожил специалист.
В атаке пошире, в обороне поуже (с)
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Ответ Shikari
Нынешний это какой? Убрали Сутормина и Чистякова и не вернут, Ерохин, думаю на очереди. Взяли на длинные контракты Нино, Артура, Педро. Может у Васильева что получится и Козлова вернут. Но пока я не понимаю кто и куда из Зенита из игроков должен уйти, исключение - Изидор. И не понимаю, кто на место Семака должен прийти, есть ли хоть один тренер уровня Спалетти или Адвоката, которые сейчас реально захотят в РПЛ?
Ты серьезно?У Зенита есть Вендел,Клаудиньо,Сантос,Родригао,Барриос,Кассьера.У остальных команда в составе только 1-2 футболиста такого уровня имеются.
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Вначале чемпионата не могли из штрафной выйти, в середине не было мотивации, а в конце исчезло элементарное мастерство. И всё это оказывается называется судьба.
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гений наш, кроме навесь на Дзюбу ничего за 5 лет не придумал
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Пам пам парам Сережа молодец
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Хоть бы раз сказал,пора спросить с игроков.
Хочет быть хорошим перед легионерами.
Они его уже за терпилу держат,весь тренерский штаб потерял управления.
Пора резать по живому
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Игра с перекатыванием мяча поперек поля, забеги по три человека на каждом фланге, навес/прострел на защитника противника, в центре пустота, отсутствие проходов из центральной зоны, отсутствие пасов вперед, обыгрыш двух-трех пассажиров автобуса и последующий пас назад, повтор… долго можно продолжать. Надеюсь, динамо не обка…кается и заберет чемпионат. А зенит, как бы ни показывал свое нежелание побеждать в чемпионате, получит нагоняй от мюллера и на следующий год будут изменения! Любые изменения в нынешнем зените это огромный плюс! На это вальяжное нахождение на поле смотреть порядком надоело
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Семака гнать надо из команды, т. к. рождённый ползать-летать не может, а он как сказал бы Дзюба, обычный тренеришка!
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Если бы не постоянные обидные ошибки в концовках матчей у ЦСКА, то интриги чемпионской не было бы уже тура три как.
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Судьба Зенита - тренер физрук до 2030 года))))
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Это банальщина из уст Семака уже не хиляет. Физрук отвечает каждый раз, как под копирку.
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Ответ SMART789
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Страдаешь?😎
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Тороп гений!
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Все как мы любим,чемпионы по владению,помоему в первом тайме играют не те,кто должен.Артура просто надолго на скамейку,Сергеев был на поле?Не хочу писать противно в который раз.
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А ведь когда то я к Семаку даже с уважением относился...
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Сергей Богданыч, ещё никто так бездарно не сливал чемпионат, я в шоке.
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С детства за ЦСКА
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Ответ Blu-red
Счас дюкоф и митрофаноф пожалуются Самизнаетекому, и в действиях ЦСКА и судей найдут какие-нибудь признаки дискредитации Главного Народного Клуба Великой Родины)
Судья действительно допустил две грубейшие ошибки, повлиявшие на результат матча. Но это не оправдывает ленивых наглецов
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"А чего Зенит так не играл весь матч?" - как на финише матча? -- и этот вопрос уже не первый раз.
Чемпионат можно называть Сюр-Плясом))
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Семак начинает против автобуса с флангом, где играют два защитника, весь первый тайм справа Зенит вообще не напрягает ЦСКА, там фактически свежие игроки во втором тайме. Почему только после выхода Педро и Мантуана начали битьбизза штрафной? Семак как был бездарностью в тактическом плане, так и остался. Ему двух столбов и запросы на них делать... А погодите сегодня не получилось 🤣🤣🤣
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Ответ Shikari
Нынешний это какой? Убрали Сутормина и Чистякова и не вернут, Ерохин, думаю на очереди. Взяли на длинные контракты Нино, Артура, Педро. Может у Васильева что получится и Козлова вернут. Но пока я не понимаю кто и куда из Зенита из игроков должен уйти, исключение - Изидор. И не понимаю, кто на место Семака должен прийти, есть ли хоть один тренер уровня Спалетти или Адвоката, которые сейчас реально захотят в РПЛ?
Нынешний Зенит с Семаком и совсем обленившимися бразильцами)
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