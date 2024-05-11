Семак о 0:1 с ЦСКА: «Обидная ошибка привела к пенальти в очередной раз. Видно, такая судьба у «Зенита»

Сергей Семак объяснил поражение от ЦСКА (0:1) «обидной ошибкой».

– Без забитых мячей побед не бывает. К сожалению, в очередной раз очень обидная ошибка, которая привела к пенальти, который решил исход матча.

Что касается таких пенальти – что делать. Видно, такая судьба у нас на сегодняшний день. Пока шанс есть, будем биться.

– Сейчас не все в руках «Зенита».

– Это всегда неприятно. Наше дело – продолжать работать. Пока результат, который нам бы хотелось, мы не получаем, – отметил главный тренер «Зенита».

Иванов после ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» – Кассьерра наступил на ногу Агапову. Чалов реализовал 11-метровый