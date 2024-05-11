Семак о 0:1 с ЦСКА: «Обидная ошибка привела к пенальти в очередной раз. Видно, такая судьба у «Зенита»
Сергей Семак объяснил поражение от ЦСКА (0:1) «обидной ошибкой».
– Без забитых мячей побед не бывает. К сожалению, в очередной раз очень обидная ошибка, которая привела к пенальти, который решил исход матча.
Что касается таких пенальти – что делать. Видно, такая судьба у нас на сегодняшний день. Пока шанс есть, будем биться.
– Сейчас не все в руках «Зенита».
– Это всегда неприятно. Наше дело – продолжать работать. Пока результат, который нам бы хотелось, мы не получаем, – отметил главный тренер «Зенита».
Иванов после ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» – Кассьерра наступил на ногу Агапову. Чалов реализовал 11-метровый
Взяли на длинные контракты Нино, Артура, Педро.
Может у Васильева что получится и Козлова вернут.
Но пока я не понимаю кто и куда из Зенита из игроков должен уйти, исключение - Изидор.
И не понимаю, кто на место Семака должен прийти, есть ли хоть один тренер уровня Спалетти или Адвоката, которые сейчас реально захотят в РПЛ?
Конкуренты понятно, лига вообще стагнирует. Но с лучшим составом и вложениями, как у Зенита, терять такое кол-во очков просто не простительно, особенно в решающий момент сезона.
Дело тут очевидно не в судьбе или судье, а руководстве, в том числе тренерском.
Хочет быть хорошим перед легионерами.
Они его уже за терпилу держат,весь тренерский штаб потерял управления.
Пора резать по живому
Чемпионат можно называть Сюр-Плясом))