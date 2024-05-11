У «Зенита» 1 гол в 4 последних турах РПЛ – «Факелу». Не забили «Рубину», «Динамо» и ЦСКА
У «Зенита» 1 гол в последних 4 матчах Мир РПЛ.
Петербуржцы уступили на своем поле ЦСКА (0:1) в 28-м туре чемпионата России.
Команда тренера Сергея Семака забила лишь 1 гол в 4 последних турах РПЛ – в ворота «Факела» в 27-м туре (1:1).
«Зенит» не смог забить «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:1).
Сине-бело-голубые продолжают возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 51 очко. «Краснодар» и «Динамо» отстают на один балл. У москвичей игра в запасе.
Пусть проигрывают ребята из академии с таким же успехом !