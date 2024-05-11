У «Зенита» 1 гол в 4 последних турах РПЛ – «Факелу». Не забили «Рубину», «Динамо» и ЦСКА

У «Зенита» 1 гол в последних 4 матчах Мир РПЛ.

Петербуржцы уступили на своем поле ЦСКА (0:1) в 28-м туре чемпионата России.

Команда тренера Сергея Семака забила лишь 1 гол в 4 последних турах – в ворота «Факела» в 27-м туре (1:1).

« » не смог забить «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1) и (0:1).

Сине-бело-голубые продолжают возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 51 очко. «Краснодар» и «Динамо» отстают на один балл. У москвичей игра в запасе.