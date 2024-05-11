У «Зенита» 1 гол в 4 последних турах РПЛ – «Факелу». Не забили «Рубину», «Динамо» и ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Футбол

У «Зенита» 1 гол в последних 4 матчах Мир РПЛ.

Петербуржцы уступили на своем поле ЦСКА (0:1) в 28-м туре чемпионата России.

Команда тренера Сергея Семака забила лишь 1 гол в 4 последних турах РПЛ – в ворота «Факела» в 27-м туре (1:1).

«Зенит» не смог забить «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:1).

Сине-бело-голубые продолжают возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 51 очко. «Краснодар» и «Динамо» отстают на один балл. У москвичей игра в запасе.

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19 комментариев
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Зенит уже прямо говорит- да выиграйте уже чемп в этом году! Что мне еще сделать?...)
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+18
Ответ Этот Райола хочет денег
Зенит уже прямо говорит- да выиграйте уже чемп в этом году! Что мне еще сделать?...)
Если сегодня Динамо не возьмет 3 у Балтике,то можно заносит этот сезон в Красную книгу.
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+11
Жора "Московский картофель" Черданцев, говорит, что выдохлись играть через три дня на четвертый. Сил нет.
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Пора продавать Венделов и остальных негров!
Пусть проигрывают ребята из академии с таким же успехом !
+8
-4
+4
Ответ Максим Кутузов
Это да. Просто убило. Особенно, когда он в пример Англию привёл, где тренеры, мол, тоже жалуются на большое количество игр. Камон, они не отдыхают почти 3 месяца зимой
Оба комментатора совершенно не готовы к матчу - у Черданцева Зенит проводит прощальный матч на арене (потом вспоминает про Ростов в последнем туре). У второго ЦСКА впервые повел в Питере, хотя первыми забивали и Влашич, и Обляков.
+3
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+3
Ответ Mihei4
Жора "Московский картофель" Черданцев, говорит, что выдохлись играть через три дня на четвертый. Сил нет.
Это да. Просто убило. Особенно, когда он в пример Англию привёл, где тренеры, мол, тоже жалуются на большое количество игр. Камон, они не отдыхают почти 3 месяца зимой
+3
0
+3
Где там Медведев, всё ещё шуткует???
+2
0
+2
Ответ Nick Crosier
Если сегодня Динамо не возьмет 3 у Балтике,то можно заносит этот сезон в Красную книгу.
Ну да, а потом еще все сольют, и Спартак чемпион
+2
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+2
опять игра без ворот , наплевали на зрителей
+1
0
+1
Может на силовой футбол перейти,ну эти распасовочки и жогу бониту. По старинке,грузим на больших,скидываем. Сначало так играл Зенит с получалось получше. Тогда упрекали за примитивность,но давало результат. Теперь моменты есть-голов нет. касьера снова себя прошлогоднего словно вспомнил.То красоту Краснодару кладет,то мимо мяча машет.
+1
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+1
Ответ Этот Райола хочет денег
Зенит уже прямо говорит- да выиграйте уже чемп в этом году! Что мне еще сделать?...)
Ещё 2 поражения, ну пожалуйста ((
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Ответ ster3
Болельщики на стадионе тихий ужас. Где поддержка команде? Как рыбы в рот воды набрали и сидели
Не рыбы, а сельдерея
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Ответ ster3
Болельщики на стадионе тихий ужас. Где поддержка команде? Как рыбы в рот воды набрали и сидели
Такое ленивое убожестао почти без россиян в составе поддерживать, себя не уважать. Я вообще не понимаю зачем они ходят. Лично у меня бойкот и не из-за Фан Ауди, а из-за Вегана. Пока не уберут, я не ходок. Точка.
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Ответ Зелёный гопник
Пора продавать Венделов и остальных негров! Пусть проигрывают ребята из академии с таким же успехом !
Это надо было сразу после бага, летом 2022 году. Но в руководстве решили послушать Аегана, считая что он гений тренерского цеха. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ответ Денис Ширинов
Ну да, а потом еще все сольют, и Спартак чемпион
Скорее Локо 🤣
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Это уж антирекорд или как?
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Болельщики на стадионе тихий ужас. Где поддержка команде? Как рыбы в рот воды набрали и сидели
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