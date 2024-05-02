Кьеллини о Роналду: «Его характер в тяжелых матчах меня удивил. У Криштиану было безумное желание перевернуть мир и доказать, что он сильнее целого «Реала»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Джорджо Кьеллини Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Джорджо Кьеллини рассказал, что удивило его в Криштиану Роналду.

«Он уважителен, почти одержим заботой о своем теле и подготовкой. Он хочет забивать и выигрывать, его характер в тяжелых матчах меня удивил.

У него было безумное желание перевернуть мир, Криштиану хотел доказать, что он сильнее целого «Реала», – сказал бывший защитник «Ювентуса» в подкасте The BSMT.

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42 комментария
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Ответ Турко Ибрагимов
это его и погубило
Что его погубило, когда, в чем? Челу 40 лет почти, до сих пор играет, о чем вы вообще?
+19
-7
+12
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Можно такую же стату , но из лиги чемпионов
+14
-6
+8
Ответ Joe Barbar
араб роналду никогда не перевернет мир. чтобы перевернуть мир ,ему надо было стать чемпионом мира по футболу.
Видели мы этих «чемпионов», без пенальти бы даже из группы не вышли
+14
-7
+7
Ответ Alex Moorag
Господи, даже я, как нейтральный болела испанских команд, и то понимаю как эти 3 лч подряд брались
Что за дичь, принижать достижения игроков? "Я понимаю как они брались подряд...", "без Месси ПСЖ сразу вышел в полуфинал..." и пр. чушь.

Роналду в Реале был великолепен, идеальный нападающий. Чашки брались совершенно заслуженно.
+4
0
+4
Ответ Александр Северный
у реала без ботоксного есть все шансы взять вторую ЛЧ. ботокс без реала не может победить хилаль 😂 делайте выводы
Так вроде с ботоксом реал этого ушастого 3 раза подряд брал, или я что то путаю?
+12
-8
+4
Характер ?? Это свойство относится не только к выигранным матчам. Если у человека есть этот самый характер, он умеет достойно принимать любую реальность, в том числе и поражения, и противостоять провокациям. А что мы видим у этого Роналду ? Пинал лежачего соперника Кёртиса из Ливерпуля, когда его команда беспомощно проигрывала без шансов. Поддавался на провокации детей, выбивая их телефоны из рук. На провокации болельщиков, когда кривлялся с жестами у паха. Швырял и пинал капитанскую повязку своей страны, когда проиграл. Это и есть характер ? Чё, серьёзно ? Фанаты Кришти, вы действительно всё это считаете характером ? Это что угодно, но не характер, это просто поведение 3-летнего инфантильного ребёнка )
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Ответ Муса Серик
Характер это тащить реал Вольфсбург 3 0 реал атлетико 3 0 юве атлетико 3 0 это ещё и дух, а не проигрывать роме и ливеру! Когда надо показать свой характер. Нет душка считай калека
Или вылетать от Аякса, Лиона, Порту, Уругвая и Марокко
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+1
Ответ Alex Moorag
Господи, даже я, как нейтральный болела испанских команд, и то понимаю как эти 3 лч подряд брались
Как ЧМ Мопси? Лучше 1 гол с офсайда из 45 в этих 3 ЛЧ, чем 5 пенок).
+2
-1
+1
Ответ Aleksandr Dubovik
Видели мы этих «чемпионов», без пенальти бы даже из группы не вышли
Если ты про Аргентину, то напомню, что в двух матчах в группе Аргентина победила без голов с пенальти. Получается ты пустил подливу в таком случае.
+3
-2
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Ответ Aleksandr Dubovik
Видели мы этих «чемпионов», без пенальти бы даже из группы не вышли
брат , такова всегда была Португалия! респект тебе за точное описание!
+5
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+1
Ответ Великий Алонсо
Великий Криштиану Роналду. Настоящая глыба! Великий чемпион, лучший футболист в истории с огромным отрывом от всех.
Ну не от всех…🤷‍♂️
+1
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7))
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роман ты в чс!)))
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Ответ Турко Ибрагимов
это его и погубило
Всех нас бы так погубило...
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Ответ Joe Barbar
араб роналду никогда не перевернет мир. чтобы перевернуть мир ,ему надо было стать чемпионом мира по футболу.
он перевернул мир, став чемпионом Европы со скромной Португалией, выиграв 5 финалов лч из 6 с двумя разными командами и три раза при этом подряд, что не удавалось никому до этого!.. и ещё попутно стал лучшим бомбардиром турнира.
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Конечно Роналду после Реала был уже не тот, а в Мадриде он был совершенным игроком.
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Ответ Александр Северный
у реала без ботоксного есть все шансы взять вторую ЛЧ. ботокс без реала не может победить хилаль 😂 делайте выводы
Комментарий удален модератором
Ответ Alex Moorag
Господи, даже я, как нейтральный болела испанских команд, и то понимаю как эти 3 лч подряд брались
точно также как великий меси свой чм
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Не сделают. Там "клиника", причем не операбельная.
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Ответ Александр Северный
у реала без ботоксного есть все шансы взять вторую ЛЧ. ботокс без реала не может победить хилаль 😂 делайте выводы
Роналду лучший бомбардир в истории футбола и в лч и по ассистам в лч другой 2ой так и остался вторым хоть и химик гармональный и все точка
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Ответ Сергей Гуляев
Так вроде с ботоксом реал этого ушастого 3 раза подряд брал, или я что то путаю?
Голы баварии с оффсайдов не дадут соврать
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Ответ Сергей Гуляев
Так вроде с ботоксом реал этого ушастого 3 раза подряд брал, или я что то путаю?
Они выиграли эти 3 ЛЧ подряд с помощью 12 го игрока ))
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Ответ Юсуф Тайсумов
Голы баварии с оффсайдов не дадут соврать
а как гол Баварии Реалу с офсайда в том же матче? Другое?
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Ответ Alex Moorag
Господи, даже я, как нейтральный болела испанских команд, и то понимаю как эти 3 лч подряд брались
и как же они брались?
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Очень хотелось что бы роналду взял лч с юве , но увы команда на тот момент не была готова к заключительным стадиям Лч , и кришу приходилось тащить юве почти в одиночку забивая хетрики атлетику и дубли аЯксу хоть и этого не хватило
Особенно тащил в матчах с Порту (оба матча), Лионом (выезд).
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