Кьеллини о Роналду: «Его характер в тяжелых матчах меня удивил. У Криштиану было безумное желание перевернуть мир и доказать, что он сильнее целого «Реала»
Джорджо Кьеллини рассказал, что удивило его в Криштиану Роналду.
«Он уважителен, почти одержим заботой о своем теле и подготовкой. Он хочет забивать и выигрывать, его характер в тяжелых матчах меня удивил.
У него было безумное желание перевернуть мир, Криштиану хотел доказать, что он сильнее целого «Реала», – сказал бывший защитник «Ювентуса» в подкасте The BSMT.
Роналду в Реале был великолепен, идеальный нападающий. Чашки брались совершенно заслуженно.