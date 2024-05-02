Кьеллини о Роналду: «Его характер в тяжелых матчах меня удивил. У Криштиану было безумное желание перевернуть мир и доказать, что он сильнее целого «Реала»

Джорджо Кьеллини рассказал, что удивило его в Криштиану Роналду.

«Он уважителен, почти одержим заботой о своем теле и подготовкой. Он хочет забивать и выигрывать, его характер в тяжелых матчах меня удивил.

У него было безумное желание перевернуть мир, хотел доказать, что он сильнее целого « », – сказал бывший защитник « » в подкасте The BSMT.