Джорджо Кьеллини: «Роналду не такой, как другие, его не попросишь выпить аперитив в центре города, но он никогда не подводил, когда в нем нуждались»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Джорджо Кьеллини серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Джорджо Кьеллини вспомнил о выступлениях вместе с Криштиану Роналду.

«Для меня это честь, быть капитаном «Ювентуса» с ним в составе – уникальная возможность. У меня была возможность по достоинству его оценить. Он иностранный футболист, но хорошо вписался в команду.

Он не такой, как другие, его не попросишь выпить аперитив в центре города, но он никогда не подводил, когда в нем нуждались, даже если речь шла о командном ужине», – сказал бывший защитник «Ювентуса» в подкасте The BSMT.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не хватило Кьеллини в ответном матче против Аякса в 2019, особенно после феерии 3:0 с Атлетико

Есть ощущение, что выиграли бы тогда и прошли в 1/2, а там кто знает..
+5
-1
+4
Как же не хватает в нынешнем Юве такого харизматичного лидера, как Кьеллини
+1
0
+1
Типа не подводил, когда надо было сгонять за второй, а он трезвый и на тачке
+3
-2
+1
Кьеллини - настоящий капитан.
Такого защитника и капитана сейчас точно не хватает Ювентусу.
0
0
0
Ответ Master Legend
Не хватило Кьеллини в ответном матче против Аякса в 2019, особенно после феерии 3:0 с Атлетико Есть ощущение, что выиграли бы тогда и прошли в 1/2, а там кто знает..
Не хватило только одного - выкинуть кринжа
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий