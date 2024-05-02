Джорджо Кьеллини: «Роналду не такой, как другие, его не попросишь выпить аперитив в центре города, но он никогда не подводил, когда в нем нуждались»

Джорджо Кьеллини вспомнил о выступлениях вместе с Криштиану Роналду.

«Для меня это честь, быть капитаном «Ювентуса» с ним в составе – уникальная возможность. У меня была возможность по достоинству его оценить. Он иностранный футболист, но хорошо вписался в команду.

Он не такой, как другие, его не попросишь выпить аперитив в центре города, но он никогда не подводил, когда в нем нуждались, даже если речь шла о командном ужине», – сказал бывший защитник « » в подкасте The BSMT.