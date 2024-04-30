«Ювентус», вероятно, обжалует решение по делу против Роналду. Клуб обязали выплатить Криштиану свыше 9,77 млн евро

Криштиану Роналду может не получить 9,8 млн евро от «Ювентуса».

Нападающий, сейчас выступающий за « », инициировал разбирательства с туринским клубом из-за 19,9 млн евро – зарплаты, перевод которой по соглашению сторон был отложен в связи с пандемией коронавируса.

Арбитражная коллегия постановила, что ответственность несут обе стороны. Роналду признан виновным в бездействии и в халатности и поэтому должен получить лишь половину суммы – 9,77 млн евро и проценты.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, на протяжении долгого времени « » был убежден, что вообще не должен ничего платить Роналду. Теперь он изучает возможность обжалования, и вероятность подачи апелляции оценивается как очень высокая.

При этом непонятно, в какие сроки это можно сделать: в различных ситуациях речь может идти как о 30 днях, так и о шести месяцах с момента вынесения решения. В ближайшее время этот вопрос должен проясниться.

Роналду выбил из «Юве» 9,8 млн евро. Это часть зарплаты, замороженной в пандемию