Кьеллини о Роналду и ЛЧ-2018/19: «Нам не повезло с травмами и мы проиграли «Аяксу», иначе он привел бы нас к победе. Дальше он не мог решать в одиночку, он был глазурью, ему нужен был торт побольше»
Джорджо Кьеллини поделился воспоминаниями об игре с Криштиану Роналду.
В Лиге чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» вылетел в 1/4 финала от «Аякса».
«Нам не повезло с травмами [Хедиры, Манджукича, Дибалы, Дугласа Косты], и мы проиграли «Аяксу», иначе, я уверен, мы бы дошли до конца, и он привел бы нас к победе.
Потом уровень команды немного упал, и он не мог решать все в одиночку. Он был глазурью, и ему нужен был торт чуть побольше», – сказал бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.
Индивидуальное мастерство не должно быть краеугольным камнем, оно должно быть вписано в некую систему. Только тогда от индивидуальности будет толк