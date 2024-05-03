Кьеллини о Роналду и ЛЧ-2018/19: «Нам не повезло с травмами и мы проиграли «Аяксу», иначе он привел бы нас к победе. Дальше он не мог решать в одиночку, он был глазурью, ему нужен был торт побольше»

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Джорджо Кьеллини поделился воспоминаниями об игре с Криштиану Роналду.

В Лиге чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» вылетел в 1/4 финала от «Аякса».

«Нам не повезло с травмами [Хедиры, Манджукича, Дибалы, Дугласа Косты], и мы проиграли «Аяксу», иначе, я уверен, мы бы дошли до конца, и он привел бы нас к победе.

Потом уровень команды немного упал, и он не мог решать все в одиночку. Он был глазурью, и ему нужен был торт чуть побольше», – сказал бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

 

 

14 комментариев
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Большой торт и без глазури может быть вкусным.
Индивидуальное мастерство не должно быть краеугольным камнем, оно должно быть вписано в некую систему. Только тогда от индивидуальности будет толк
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Помню как он забрал пробитие всех штрафных себе и три года колотил в стенку в надежде что она признает его величие и расступится. Я теперь понимаю почему он на это надеялся, к этому его приучили защитники его команды на тренировках.
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Так он как раз тогда в двух матчах и забил и больше всех хотел победить
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Криша можно критиковать, но в том Ювентусе не было как в Реале, когда вокруг него каждый игрок - почти лучший на своей позиции. Тогда Криштиану мог просто играть как хочет и вся команда помогала ему. А в Ювентусе было сложнее.
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была ведь фотка как то после игры Ювентуса. там рональда, а на заднем фоне голый с хоботом проходящий Кьеллини)))это я к тому, что ведь не так спроста он расхваливает портка.
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