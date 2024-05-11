Александр Бородюк: «Хочется, чтобы «Факел» остался в РПЛ. Воронеж – футбольный город, если бы был современный стадион, все 30 тысяч бы заполнялись»
Александр Бородюк считает, что Воронеж – футбольный город.
«Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы «Факел» остался в РПЛ, по одной простой причине: Воронеж – футбольный город. Посмотрите, сколько болельщиков приходит на матчи, сейчас строится новый футбольный стадион. Все делается ради футбола.
Чем больше в Премьер-лиге будет представлено по-настоящему футбольных городов, тем лучше будет смотреться наш чемпионат. Если мы посмотрим на другие команды, то там по тысяче человек на трибунах.
Здесь весь город горит командой и переживает за ее судьбу. Если бы у «Факела» был современный стадион, то я не сомневаюсь, что все 30 тысяч бы и заполнялись», – сказал бывший тренер сборной России.
Ранее сообщалось, что новый стадион «Факел» будет сдан к 1 июня 2024 года.
После 27 туров Мир РПЛ «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков и находясь в зоне стыковых матчей.