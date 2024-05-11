Александр Бородюк: «Хочется, чтобы «Факел» остался в РПЛ. Воронеж – футбольный город, если бы был современный стадион, все 30 тысяч бы заполнялись»

Теги Александр Бородюк премьер-лига Россия болельщики Факел Центральный стадион профсоюзов Футбол

Александр Бородюк считает, что Воронеж – футбольный город.

«Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы «Факел» остался в РПЛ, по одной простой причине: Воронеж – футбольный город. Посмотрите, сколько болельщиков приходит на матчи, сейчас строится новый футбольный стадион. Все делается ради футбола.

Чем больше в Премьер-лиге будет представлено по-настоящему футбольных городов, тем лучше будет смотреться наш чемпионат. Если мы посмотрим на другие команды, то там по тысяче человек на трибунах.

Здесь весь город горит командой и переживает за ее судьбу. Если бы у «Факела» был современный стадион, то я не сомневаюсь, что все 30 тысяч бы и заполнялись», – сказал бывший тренер сборной России.

Ранее сообщалось, что новый стадион «Факел» будет сдан к 1 июня 2024 года.

После 27 туров Мир РПЛ «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков и находясь в зоне стыковых матчей. 

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4 комментария
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А кто тогда по его мнению не достоин играть в РПЛ? Просто любить футбол недостаточно, что бы не вылететь.
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Город конечно футбольный, но что делать со спортивными результатами? Владикавказ тоже футбольный город, но они никак не могут попасть в РПЛ. Хотя уже много лет стараются.
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Я наоборот хочу, чтобы Факел вылетел. Понимаю симпатию многих, что там поддержка чумовая. Но, чисто из-за этого многим хочется, чтобы Факел остался? No comments... Я за то, чтобы осталась Балтика.
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