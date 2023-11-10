Стадион «Факел» будет сдан к 1 июня 2024 года: «Поле оснастили системой подогрева на днях. Будет искусственный газон последнего поколения»

Теги премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов стадионы Политика Футбол

Стадион «Факел» будет сдан к 1 июня 2024 года.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«На днях футбольное поле на стадионе «Факел» оснастили системой подогрева. По всей площадке уложили 37 километров труб под газоном. Это поможет команде играть на качественном поле в течение всего года. Благодаря этому команда сможет тренироваться интенсивнее, раньше начинать и позже заканчивать спортивный сезон.  

На футбольном поле будет искусственный газон последнего поколения. Он отличается более высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивает естественный перекат мяча и реакцию на скорость игры.

Что касается сроков сдачи арены. Совсем недавно провел совещание с белорусскими строителями. Приняли решение сдать стадион «Факел» к 1 июня 2024 года. Поэтому наши огнеопасные должны начать футбольный сезон на новой домашней арене. Но текущий чемпионат доиграем на ЦСП.

Когда мы закончим все работы на стадионе «Факел», сразу начнется реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. Постараемся провести ее как можно скорее», – написал Гусев в телеграм-канале.

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9 комментариев

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Средний палец Кирана Тирни
Я понимаю, когда искусственный газон в Красноярске, но не понимаю, зачем он в Воронеже.
+17
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misha___97
Столица черноземья, хороший климат и искусственный газон, серьезно?
+15
-1
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Пикачу82
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Я понимаю, когда искусственный газон в Красноярске, но не понимаю, зачем он в Воронеже.
Чтобы запускать туда арендаторов и рубить бабки с поля которое застелилии на бюджетные деньги, чего непонятного?
+5
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Дима Трепутин
оставайтесь пожалуйста в РПЛ
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Slavnov
Все ничего, но хотя бы, тысяч 15-17 вместимость, надеюсь республиканский или как он там называется, не 10 лет реставрировать будут
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Miron_8383
Ответ misha___97
Столица черноземья, хороший климат и искусственный газон, серьезно?
Это резервный стадион, на нём будут играть, пока стадион профсоюзов будет на реконструкции
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pztpzhmx66
Клоуны
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Пикачу82
За каким хреном искуственный газон в южном городе? Зачем все поганить? Бред вообще
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Пикачу82
Ответ misha___97
Столица черноземья, хороший климат и искусственный газон, серьезно?
Серьезно, натуральное поле только для игр, за ним уход нужен, а тут кинули синтетику за бюджетные бабки и лет 5 будут пускать арендаторов и бабки рубить
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