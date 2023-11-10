Стадион «Факел» будет сдан к 1 июня 2024 года: «Поле оснастили системой подогрева на днях. Будет искусственный газон последнего поколения»

Стадион «Факел» будет сдан к 1 июня 2024 года.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«На днях футбольное поле на стадионе «Факел» оснастили системой подогрева. По всей площадке уложили 37 километров труб под газоном. Это поможет команде играть на качественном поле в течение всего года. Благодаря этому команда сможет тренироваться интенсивнее, раньше начинать и позже заканчивать спортивный сезон.

На футбольном поле будет искусственный газон последнего поколения. Он отличается более высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивает естественный перекат мяча и реакцию на скорость игры.

Что касается сроков сдачи арены. Совсем недавно провел совещание с белорусскими строителями. Приняли решение сдать стадион «Факел» к 1 июня 2024 года. Поэтому наши огнеопасные должны начать футбольный сезон на новой домашней арене. Но текущий чемпионат доиграем на ЦСП.

Когда мы закончим все работы на стадионе «Факел», сразу начнется реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. Постараемся провести ее как можно скорее», – написал Гусев в телеграм-канале.

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