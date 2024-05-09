Леон Горетцка: «Когда Дэвис забил, был уверен, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ. Но футбол показал самую жесткую сторону. «Бавария» вернется»
«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.
«Когда Дэвис забил, я посмотрел на вас [болельщиков], почувствовал энергию и был уверен, что мы выйдем в финал. Потом все изменилось. Футбол показал свою самую жестокую сторону в тот вечер.
Ваша поддержка была потрясающей! Спасибо вам большое. Мы вернемся», – сказал хавбек «Баварии».
Тогда при счёте 1:0 Маттеуса заменили, вчера — Кейна, Сане и Мусиалу.
З. Ы. Может это карма, что вы и ваши игроки потешались и смеялись тогда над Рамосом и его тем ударом.