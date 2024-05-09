Леон Горетцка: «Когда Дэвис забил, был уверен, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ. Но футбол показал самую жесткую сторону. «Бавария» вернется»

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Леон Горетцка Футбол

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.

«Когда Дэвис забил, я посмотрел на вас [болельщиков], почувствовал энергию и был уверен, что мы выйдем в финал. Потом все изменилось. Футбол показал свою самую жестокую сторону в тот вечер.

Ваша поддержка была потрясающей! Спасибо вам большое. Мы вернемся», – сказал хавбек «Баварии».

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8 комментариев
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В 99-м нечто похожее было, но только ещё жёстче.
Тогда при счёте 1:0 Маттеуса заменили, вчера — Кейна, Сане и Мусиалу.
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Когда Дэвис забил, был уверен что Реал отыграется.
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Когда легендарного корейца выпустили, было понятно, что Реал отыграется
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Ответ xQcoW
Когда легендарного корейца выпустили, было понятно, что Реал отыграется
Ким в этот раз не виноват в голах, все голы пришли через фланг Киммиха, который просто Реал разорвал, а кореец играл 3 центрального ближе к их левому флангу.
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Наследие Рамоса!
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Да ладно, кризис - это нормально, бывает со всеми командами. В 2012 году Бавария тоже проиграла все турниры, а в 2013 вошла в сезон с ноги и получила требл
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Ну 12 лет назад я просто рыдал, как мальчишка, когда Рамос так ужасно пробил тот послематчевый пенальти. На мой взгляд там было два очевиднейших пенальти на Гранеро и Кака в дополнительное время, но было так наплевать на судейство кстати того же Кашшаи в тот момент, потому что было очень больно видеть, как не попадает в финал та команда Моуриньо. Так что прекрасно понимаю, что чувствуют болельщики Баварии.

З. Ы. Может это карма, что вы и ваши игроки потешались и смеялись тогда над Рамосом и его тем ударом.
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Ответ Роман
Когда Дэвис забил, был уверен что Реал отыграется.
Оттакот! Ну молодец)
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