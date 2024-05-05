Мартино после гола и 5 ассистов Месси за «Интер»: «Он сделал нечто историческое, такое будет трудно повторить»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Луис Суарес рекорды Херардо Мартино Матиас Рохас Интер Майами Футбол

Херардо Мартино высказался об игре Лионеля Месси.

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата. 36-летний форвард забил гол и стал автором пяти результативных передач, обновив рекорды МЛС по числу ассистов и очков по системе «гол+пас» за одну игру.

«Все [голы] имели решающее значение для игры, но Лео сегодня совершил нечто историческое, отдав пять передач и забив один гол.

Не могу забыть три гола Суареса и два гола Рохаса. Первый, вообще оба, но первый гол Рохаса был потрясающим. Но из-за техничности ассиста Лео я назову гол Луиса Суареса ножницами своим любимым.

Месси исключительно играл за «Барселону», когда мы были там вместе. Но еще я помню полуфинал с Парагваем на Кубке Америки в Чили, где он не забил ни одного гола, но по-прежнему был лучшим игроком на поле. В «Барселоне» была игра против «Валенсии», которую мы проигрывали со счетом 0:2 а затем победили 3:2 благодаря его трем голам. Еще был матч против «Севильи», где мы проигрывали 0:1, а затем он забил три гола, и мы выиграли 4:1.

Я всегда говорю об этом, в данный момент это излишне, но он все время делает что-то новое. Принять участие во всех шести голах команды при счете 6:2 – такое будет трудно повторить», – сказал главный тренер «Интер Майами».

Напомним, Херардо Мартино тренировал «Барселону» в сезоне-2013/14.

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38 комментариев
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Слушай, ну безусловно лига очень уступает топ 5, но не надо врать, говоря, что там одни студенты. Да и речь вообще не про лигу. А о том, что Месси делает разницу, где бы не играл. Плюс установил довольно мощный рекорд.
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+9
Ответ Царун Владислав
Перейдёт например туда Холанд и перетянет с собой Де Брюйне, Фодена и Стоунза. Так они все эти жалкие циферки перебьют, да и сам Интер катком пройдут
что нибудь понял что написал?
+8
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+7
Ответ marshalericsson1357
Слушай, ну безусловно лига очень уступает топ 5, но не надо врать, говоря, что там одни студенты. Да и речь вообще не про лигу. А о том, что Месси делает разницу, где бы не играл. Плюс установил довольно мощный рекорд.
Вот именно, там в своё время играли такие ребята как Пеле, Бэкхэм, Ибрагимович и тд, но таких издевательств не устраивали🤓
+4
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+4
Месси останется в истории героем, роналду антигероем.
+8
-4
+4
Ответ Царун Владислав
Перейдёт например туда Холанд и перетянет с собой Де Брюйне, Фодена и Стоунза. Так они все эти жалкие циферки перебьют, да и сам Интер катком пройдут
В 37 они не могут это повторить
+3
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+3
Ответ Олег Петровв
Мартино стебется. Дворовые команды обороняются лучше, чем клубы Млс. Сравнивать это с испанской лигой или матчами сборных просто смешно
Стоичков, Пеле, Бэкс, Юнгберг, Анри, Кин, Вилья, Кака, Дрогба, Джовинко, Ибра, Руни как-то не смогли за все время своей игры в более слабой МЛС сделать то, что уже делает Месси за короткий срок. Но да, тут, конечно, дело именно в том, что это колхозная лига.
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Таких как Месси никогда не будет в истории, который на протяжении 20 ти лет творит.
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Не устаёшь восхищаться Месси! Я серьёзно, ну нереальный он, работает не на себя ,как песчаный 7, работает на команду, вот в чем большая разница между ними!
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В следующем туре,Рон положит 5 и все с пенальти
+9
-6
+3
У Тимченко видать пластинку заело - долбит который месяц одно и то же.
А может это нейросеть?))
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Ответ Дима
5-6 голевых передач за один матч на турнирах такого дворового уровня это не редкость.
Кто в млс это делал ранее? Никто!
Так что не сочиняй
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Ну всё, хейтерня окончательно разочаровалась в МЛС. Вот беда-то!) И защитники кривоногие, и скорости не те.
Да, конечно, здесь вам не Топ-10. Но вот что интересно: стоит Роналду накидать хет-трик каким-нибудь отстающим верблюдам, те же аналитеги сразу исходят на патоку.

Зы: кстати, если посмотреть нарезку голов АПЛ или Ла Лиги, выяснится что большая часть забита из-за явных ошибок вратаря или защей, иногда грубейших. Так что судить по нарезкам - смешное занятие.
+3
-2
+1
Ответ Гномович!
Собрал в одной команде старшеклассников и гоняю против молодняка в лиги барби, жалкое зрелище.
Это как ветераны сб.России приехали играть против работников нпз на севере и раскатали их 16-1)
+7
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Ответ Слово Пацанчика
что нибудь понял что написал?
Конечно понял: достаточно туда перейти кому-то из Ман Сити, Реала или Баварии и они все эти жалкие рекордишки побьют не глядя. А сам месси будет придумывать себе травму на время матча, где есть эти игроки
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Ответ stas82
В следующем туре,Рон положит 5 и все с пенальти
причём в свои ворота исполнять пенальти тоже будет он
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Ответ Leon Petov
В плей-офф ЛЧ уже Винисиус обошёл его по ассистам
На очереди Криш
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Ну это не фантастическое, учитывая уровень Месси.
Выделить можно только то что он вправе вообще по полю не ходить, но как профессионал играет - забивает, помогает партнерам, вообщем плюс по профессиональным и человеческим качествам.
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Ответ MonkeyMeister
Стоичков, Пеле, Бэкс, Юнгберг, Анри, Кин, Вилья, Кака, Дрогба, Джовинко, Ибра, Руни как-то не смогли за все время своей игры в более слабой МЛС сделать то, что уже делает Месси за короткий срок. Но да, тут, конечно, дело именно в том, что это колхозная лига.
Каждый пошумел в свое время, насколько позволял переломанный ветеранский организм, в случае Руни еще и пропитанный алкоголем. Были и голасо, и передачи, и титулы чемпиона Млс. А Ибра вообще умудрился вернуться в Милан и привести клуб к титулу.
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Ответ Олег Петровв
Мартино стебется. Дворовые команды обороняются лучше, чем клубы Млс. Сравнивать это с испанской лигой или матчами сборных просто смешно
А где в тексте сравнение с топ 5 лигами вообще?
Мартино сказал, что Месси делает невообразимые вещи в любом турнире.
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Ответ marshalericsson1357
Кто в млс это делал ранее? Никто! Так что не сочиняй
Ничего что этой лиги 30 лет и 5-10 лет назад там кроме студентов наверное никто не играл
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Для Месси это просто обычное дело.
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Зол, что не посмотрел этот матч. Вчера, в 1 час ночи посл раз зашёл сюда и никакого анонса, ничего. Когда играет Гель тут все забито в ленте.
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Верни его обратно в Барсу жирный популист!
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Так он сам и обновит все эти рекорды. Это ведь экскаватор в детской песочнице.
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