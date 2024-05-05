Мартино после гола и 5 ассистов Месси за «Интер»: «Он сделал нечто историческое, такое будет трудно повторить»

Херардо Мартино высказался об игре Лионеля Месси.

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата. 36-летний форвард забил гол и стал автором пяти результативных передач, обновив рекорды по числу ассистов и очков по системе «гол+пас» за одну игру.

«Все [голы] имели решающее значение для игры, но Лео сегодня совершил нечто историческое, отдав пять передач и забив один гол.

Не могу забыть три гола Суареса и два гола Рохаса. Первый, вообще оба, но первый гол Рохаса был потрясающим. Но из-за техничности ассиста Лео я назову гол Луиса Суареса ножницами своим любимым.

исключительно играл за «Барселону», когда мы были там вместе. Но еще я помню полуфинал с Парагваем на Кубке Америки в Чили, где он не забил ни одного гола, но по-прежнему был лучшим игроком на поле. В «Барселоне» была игра против «Валенсии», которую мы проигрывали со счетом 0:2 а затем победили 3:2 благодаря его трем голам. Еще был матч против «Севильи», где мы проигрывали 0:1, а затем он забил три гола, и мы выиграли 4:1.

Я всегда говорю об этом, в данный момент это излишне, но он все время делает что-то новое. Принять участие во всех шести голах команды при счете 6:2 – такое будет трудно повторить», – сказал главный тренер « ».

Напомним, Херардо Мартино тренировал «Барселону» в сезоне-2013/14.