Лаутаро о Месси: «Лео вписал свое имя в историю футбола. Даже на тренировках кажется, будто он занимается другим видом спорта»
Лаутаро Мартинес рассказал о своем отношении к Лионелю Месси.
«Я его друг и товарищ. Мы говорим об игроке, который вписал свое имя в историю футбола. Даже на тренировках кажется, будто он занимается совершенно другим видом спорта.
Он придумывает вещи, которые ты никогда не видел. Он настоящий зверь в соревнованиях, он никогда не хочет проигрывать», – сказал нападающий «Интера» и сборной Аргентины.
Месси и Мартинес в составе сборной Аргентины выиграли чемпионат мира в Катаре в 2022 году, Финалиссиму, а также Кубок Америки в 2021 году.
Это не навязчивый комплимент-комментарий игрока из стана португальской сборной - где каждый игрок, у которого спрашивают про Рональду повторяет одну и ту же мантру - про его работоспособность и первым приходом на тренировку. Про другие, например футбольные скилы у них не о чем говорить. И о чем и будет говорить? Типа мы все должны бегать как ужаленные, чтобы этот нарцисс удовлетворил своё эго, набив беспонтовую стату?
То же касается и опорной зоны. Слабая игра Паредеса и Родригеса открыла путь в основу Фернандесу, который сильно разгрузил Месси в плане перехода из обороны в атаку да ещё и в обороне здорово играл.