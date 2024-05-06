Лаутаро о Месси: «Лео вписал свое имя в историю футбола. Даже на тренировках кажется, будто он занимается другим видом спорта»

Теги Интер МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Лаутаро Мартинес Интер Майами Футбол

Лаутаро Мартинес рассказал о своем отношении к Лионелю Месси.

«Я его друг и товарищ. Мы говорим об игроке, который вписал свое имя в историю футбола. Даже на тренировках кажется, будто он занимается совершенно другим видом спорта.

Он придумывает вещи, которые ты никогда не видел. Он настоящий зверь в соревнованиях, он никогда не хочет проигрывать», – сказал нападающий «Интера» и сборной Аргентины.

Месси и Мартинес в составе сборной Аргентины выиграли чемпионат мира в Катаре в 2022 году, Финалиссиму, а также Кубок Америки в 2021 году. 

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну так правильно: Пешеходство в футболе - реально принципиально иной вид спорта. Другое дело, что Лео даже в таком режиме умудрился выиграть всё на свете и улететь в стратосферу по персональным достижениям, наследию и значимости в истории. А это показатель.
+10
-2
+8
Другие виды спорта - ходьба ?
+4
-3
+1
Недавно смотрел нарезки аргов с ЧМ, сколько же Лаутаро там запорол). Хотя игрок вроде хороший, но на чм реально бесил своими промахами.
+1
0
+1
Другой вид спорта? Нет. Другое понимание футбола. Да. Месси играет в футбол, как гроссмейстер играет в шахматы. Иной уровень понимания.
+1
0
+1
Реально Лаутаро, без обид… когда вижу тебя в майке сборной Аргентины хочется спрятаться под диван и тихо шептать «Игуаин изыди»
+1
-1
0
Топовый нап, лучший бомбардир топ 4 лиг - видна искренность и восторг к своему соотечественнику и лидеру сборной.
Это не навязчивый комплимент-комментарий игрока из стана португальской сборной - где каждый игрок, у которого спрашивают про Рональду повторяет одну и ту же мантру - про его работоспособность и первым приходом на тренировку. Про другие, например футбольные скилы у них не о чем говорить. И о чем и будет говорить? Типа мы все должны бегать как ужаленные, чтобы этот нарцисс удовлетворил своё эго, набив беспонтовую стату?
0
0
0
Ответ Black Phoenix
Ну так правильно: Пешеходство в футболе - реально принципиально иной вид спорта. Другое дело, что Лео даже в таком режиме умудрился выиграть всё на свете и улететь в стратосферу по персональным достижениям, наследию и значимости в истории. А это показатель.
Чтобы было, если бы он начал "бегать" ?!?
0
0
0
Ответ Sarumian
Чтобы было, если бы он начал "бегать" ?!?
Уставал бы)
0
0
0
Ответ leon01
Реально Лаутаро, без обид… когда вижу тебя в майке сборной Аргентины хочется спрятаться под диван и тихо шептать «Игуаин изыди»
Слишком поздно, Лаутаро увидит этот комментарий и обидится на тебя
0
0
0
Ответ Men77
Недавно смотрел нарезки аргов с ЧМ, сколько же Лаутаро там запорол). Хотя игрок вроде хороший, но на чм реально бесил своими промахами.
Это как раз и помогло Аргентине. Если бы не его промахи, Альварес не получил бы такую значимую роль, а так Скалони пришлось искать выход и пробовать разных игроков. А играть по всему полю, как Альварес, Мартинес не может.
То же касается и опорной зоны. Слабая игра Паредеса и Родригеса открыла путь в основу Фернандесу, который сильно разгрузил Месси в плане перехода из обороны в атаку да ещё и в обороне здорово играл.
0
0
0
Ответ Evgeny Kataev
Когда до них дойдет, что, возвеличивая кого-либо, они автоматически обесценивают и унижают себя?🤔
Они просто понимают, что Месси уникум и не стесняются признать это.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий