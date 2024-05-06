Лаутаро о Месси: «Лео вписал свое имя в историю футбола. Даже на тренировках кажется, будто он занимается другим видом спорта»

Лаутаро Мартинес рассказал о своем отношении к Лионелю Месси.

«Я его друг и товарищ. Мы говорим об игроке, который вписал свое имя в историю футбола. Даже на тренировках кажется, будто он занимается совершенно другим видом спорта.

Он придумывает вещи, которые ты никогда не видел. Он настоящий зверь в соревнованиях, он никогда не хочет проигрывать», – сказал нападающий « » и сборной .

Месси и Мартинес в составе сборной Аргентины выиграли чемпионат мира в Катаре в 2022 году, Финалиссиму, а также Кубок Америки в 2021 году.