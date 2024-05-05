Месси обновил рекорды МЛС: 6 результативных действий и 5 ассистов за матч

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси рекорды Интер Майами Футбол

Лионель Месси обновил рекорды МЛС: 6 очков и 5 ассистов за матч .

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.

36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач. 

6 очков по системе «гол + пас» и 5 ассистов за один матч в исполнении аргентинца – это новые рекорды лиги. 

МЛС. «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» – 6:2. У Месси гол и 5 ассистов, у Суареса хет-трик и голевая

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13 комментариев
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человек - оркестр
а старые какие, кто знает? пж.)
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Месси кстати впервые в карьере сделал 5 ассистов за матч.
Лео даже стату интереснее Криша набивает)
Жду дубль с угловых.
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Кто если не Месси на такое способен ? 5 голевых за один тайм это что-то запредельное 🔝 Второй тайм этого матча- чистый кайф. Просто нет слов, браво Лео, браво Луис ! 👏 Рохас тоже не подвёл, классные 2 голешника положил 👍
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Ответ Мадина Уйгурова
Если от хет-трика Роналду в чемпионате Саудовской Аравии его фанаты писались кипятком, то что они скажут о подобной статистике? И вообще, является ли МЛС сильнее чемпионата Саудовской Аравии?
Да это просто смешно же сравнивать:) Аль-Вахте какой-то любительской забил на дряхлом стадионе, где половина пустых трибун, антисанитария и саранча:) От уровня двора немного отличается:) А тут трансляция на эпл тв, 60+ тысяч зрителей на стадион, мировые селебы, весь мир обсуждает только это, и уровень футбола хоть и не высокий но профессиональный, где все клубы равны, а не где в одни вложили сотни миллионов, а другие играют с не пойми кем:))
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У Арга 10 есть ещё пороха в пороховнице .
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Месси пишет историю футбола!:)
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Если от хет-трика Роналду в чемпионате Саудовской Аравии его фанаты писались кипятком, то что они скажут о подобной статистике? И вообще, является ли МЛС сильнее чемпионата Саудовской Аравии?
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Просто Джордан+Стоктон в одном лице:) Таких гениев футбол еще не видел, да и возможно в ближайшие 100 лет не увидит:)) Рад что живу в эпоху Лео Месси:)
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Эпоха Месси и Роналду продолжается: Месси 1+5, Суарес 3+1, Роналду 3+0!!!и это за один вечер! Молодцы!
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Этот ригобер или кто он там пишет хрень всякую и не даёт отвечать себе лошара
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ГЕНИЙ продолжает и выигрывает, такой уж он человек или не человек, который порой пешком в развалочку, не спеша, но когда получает мяч, то начинается шоу, а дальше уже история, а мы современники которым повезло всё это лицезреть в живую и Слава Богу!!! 👍 Всех православных со Светлой Пасхой и всего самого доброго!!!🙏🤝👋
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