Месси обновил рекорды МЛС: 6 результативных действий и 5 ассистов за матч

Лионель Месси обновил рекорды МЛС: 6 очков и 5 ассистов за матч .

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.

36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач.

6 очков по системе «гол + пас» и 5 ассистов за один матч в исполнении аргентинца – это новые рекорды лиги.

МЛС. «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» – 6:2. У Месси гол и 5 ассистов, у Суареса хет-трик и голевая