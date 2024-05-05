Месси обновил рекорды МЛС: 6 результативных действий и 5 ассистов за матч
Лионель Месси обновил рекорды МЛС: 6 очков и 5 ассистов за матч .
«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.
36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач.
6 очков по системе «гол + пас» и 5 ассистов за один матч в исполнении аргентинца – это новые рекорды лиги.
МЛС. «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» – 6:2. У Месси гол и 5 ассистов, у Суареса хет-трик и голевая
а старые какие, кто знает? пж.)
Лео даже стату интереснее Криша набивает)
Жду дубль с угловых.