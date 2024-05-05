Месси и Суарес – уже в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Интер Майами». Лео осталось 6 голов до рекорда Игуаина

Теги МЛС Лионель Месси Гонсало Игуаин Луис Суарес рекорды Интер Майами Роберт Тэйлор Леонардо Кампана Футбол

Лионель Месси и Луис Суарес уже входят в пятерку лучших бомбардиров «Интер Майами».

Лучшим бомбардиром в истории клуба из Флориды сейчас является Гонсало Игуаин, который забил 29 голов в 70 матчах за клуб.

Второе место занимает нападающий Леонардо Кампана, по-прежнему выступающий за клуб. У него 25 мячей в 75 играх.

Третьим идет Лионель Месси, у которого 23 гола в 25 матчах за «Интер Майами».

Четвертую строчку занимает полузащитник Роберт Тэйлор, у которого 14 голов в 88 играх.

Пятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами» занимает Луис Суарес, забивший 12 голов в 15 матчах.

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27 комментариев
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Роберт Тэйлор 14 голов в 88 играх. Хм, а этот парень не прост! :)
+53
-1
+52
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Роберт Тэйлор 14 голов в 88 играх. Хм, а этот парень не прост! :)
голы забивать не бросим
+45
0
+45
К сожаления, вряд ли в живых остались болельщики, которые вживую видели голы Игуаина. Спасибо кинохронике, благодаря которой мы можем оценить игру легенды Интера Майями!
+13
0
+13
Роберт Тейлор какой-то провокатор, я бы за ним приглядывал
+9
0
+9
Ответ Glukinho
голы забивать не бросим
Ну сейчас как раз можно и остановиться )
+7
-1
+6
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Роберт Тэйлор 14 голов в 88 играх. Хм, а этот парень не прост! :)
Пасхалко
+6
0
+6
Для клуба который дебютировал в МЛС в 2020 году уже достаточно именитый список бомбардиров
+4
-1
+3
что-то там совсем детский уровень, похоже
+7
-5
+2
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ну сейчас как раз можно и остановиться )
И не играть
+1
0
+1
Слишком легко для Лео и Луиса
+2
-2
0
Там рекорд 7 голов был до этого?
+2
-2
0
Интересно, а если лч возьмёт Бавария или Боррусия, а евро Испания или Италия (Условно). А копу Аргентина возьмёт. Кто тогда заберёт ЗМ?)
+1
-1
0
так а пусть поиграют с детьми. тоже будут липовые рекорды. ну позорище. сначала в псж стату набивал,теперь в бергер лиге,ну что позор?
0
0
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Ответ Максат Тобыш
Беллингхэм
Без лч и евро?
0
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