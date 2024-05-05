Месси и Суарес – уже в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Интер Майами». Лео осталось 6 голов до рекорда Игуаина

Лионель Месси и Луис Суарес уже входят в пятерку лучших бомбардиров «Интер Майами».

Лучшим бомбардиром в истории клуба из Флориды сейчас является , который забил 29 голов в 70 матчах за клуб.

Второе место занимает нападающий , по-прежнему выступающий за клуб. У него 25 мячей в 75 играх.

Третьим идет , у которого 23 гола в 25 матчах за «Интер Майами».

Четвертую строчку занимает полузащитник , у которого 14 голов в 88 играх.

Пятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами» занимает , забивший 12 голов в 15 матчах.

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