МЛС после гола и 5 ассистов Месси: «Не человек! Величайший игрок всех времен 🐐»

В МЛС восхищены игрой Лионеля Месси за «Интер Майами».

« » разгромил « » (6:2) в матче регулярного чемпионата. 36-летний форвард забил гол и стал автором пяти результативных передач, обновив рекорды по числу ассистов и очков по системе «гол + пас» за одну игру.

Во время матча пресс-служба МЛС опубликовала ряд твитов, посвященных игре Месси.

«Месси – не человек! 🐐 Величайший игрок всех времен 🐐», – сказано в сообщениях МЛС.

Когда лига сообщила о том, что Месси обновил рекорд по числу голевых передач за один матч, то написала: «Рекорды создавались, чтобы Месси их бил 🐐».

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