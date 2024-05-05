МЛС после гола и 5 ассистов Месси: «Не человек! Величайший игрок всех времен 🐐»
В МЛС восхищены игрой Лионеля Месси за «Интер Майами».
«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата. 36-летний форвард забил гол и стал автором пяти результативных передач, обновив рекорды МЛС по числу ассистов и очков по системе «гол + пас» за одну игру.
Во время матча пресс-служба МЛС опубликовала ряд твитов, посвященных игре Месси.
«Месси – не человек! 🐐 Величайший игрок всех времен 🐐», – сказано в сообщениях МЛС.
Когда лига сообщила о том, что Месси обновил рекорд по числу голевых передач за один матч, то написала: «Рекорды создавались, чтобы Месси их бил 🐐».
У Месси 5 голевых за тайм! Создал хет-трик Суаресу и переписал кучу рекордов
А так это чисто проблемы тех кто думал, что Суарес и Месси не потянут уровень МЛС) по-моему всё очевидно было, это у них ещё команда так себе. Как и в случае с Роналду и СА тоже всё понятно было. Трое из лучших среди своего поколения поехали доигрывать, удивительно, что в таких чемпионатах они всех возят
"Роналду – не человек! 🐫Величайший игрок всех времен 🐫"
Поверь когда Кроос уедет доигрывать про него не будет ни одной новости, а уж тем более статьи )
Про Месси наоборот на каждый чих новость или статья. 6 новостей уже к ряду ))
К тому же, в чем сила таких побед в ЛЧ? Реал был самым титулованным клубом ЛЧ до прихода Роналду и выиграл ЛЧ после его ухода. А какой была Барса до Месси и какой стала после его ухода? Выиграть ЛЧ с Реалом это все равно, что выиграть чемпионат с ПСЖ и Баварией.
А спорц в усладу всяких регин и катерин всю ленту засрал никому не нужной МЛС