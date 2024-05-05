МЛС после гола и 5 ассистов Месси: «Не человек! Величайший игрок всех времен 🐐»

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси соцсети Интер Майами Футбол

В МЛС восхищены игрой Лионеля Месси за «Интер Майами».

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата. 36-летний форвард забил гол и стал автором пяти результативных передач, обновив рекорды МЛС по числу ассистов и очков по системе «гол + пас» за одну игру.

Во время матча пресс-служба МЛС опубликовала ряд твитов, посвященных игре Месси.

«Месси – не человек! 🐐 Величайший игрок всех времен 🐐», – сказано в сообщениях МЛС.

Когда лига сообщила о том, что Месси обновил рекорд по числу голевых передач за один матч, то написала: «Рекорды создавались, чтобы Месси их бил 🐐».

У Месси 5 голевых за тайм! Создал хет-трик Суаресу и переписал кучу рекордов

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82 комментария
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Передача на Рохаса в третьем голе чистая магия, Суарес как обычно тоже божит.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Месси и Роналду ушли из Ла Лиги и чемпионство Реала стало частым. Когда они были в Испании такого не было.
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Месси велик, спорить нет смысла. Но уровень МЛС дно! Два пенсионера разрывают лигу.
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Ответ a2wai
Лучше бы МЛС вместо облизывания задумались над тем, чтобы приглашать в лигу или растить игроков получше, а то когда банда полупенсов нагинает всю лигу, это лишний раз показывает, насколько она слабая))
Этот полупенс мир нагнул полтора года назад
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Ригоберка, ты уже себя превзошёл давно. Я бы на твоём месте сидел тихо и молчал. Все видели, что ты глор. И как ты пропал после вылета Барселоны. А затем налепил аватарку Баварии. Тебя никто не уважает тут. Даже другие фанаты Барселоны.
+16
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+7
Ответ a2wai
Лучше бы МЛС вместо облизывания задумались над тем, чтобы приглашать в лигу или растить игроков получше, а то когда банда полупенсов нагинает всю лигу, это лишний раз показывает, насколько она слабая))
У МЛС адекватное развитие. Уникальная система драфтов, уровень лиги постепенно растёт как и интерес к футболу, по посещаемости уже многие европейские чемпионаты позавидовать могут. Тот кто ожидал от них большего может вспомнить цитату Аршавина. МЛС ничем не отталкивает, не рассказывают, что они уже обошли французский чемпионат по силе, играют себе люди в удовольствие. Своих игроков растят, у США крепкая сборная, множество игроков уезжает в Европу, есть молодняк по типу Альмады. И главное МЛС этих "полупенсов" монетизирует, от этого выигрывают все клубы

А так это чисто проблемы тех кто думал, что Суарес и Месси не потянут уровень МЛС) по-моему всё очевидно было, это у них ещё команда так себе. Как и в случае с Роналду и СА тоже всё понятно было. Трое из лучших среди своего поколения поехали доигрывать, удивительно, что в таких чемпионатах они всех возят
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Ответ Nadert@
Месси велик, спорить нет смысла. Но уровень МЛС дно! Два пенсионера разрывают лигу.
В прошлом сезоне пенсионеры Месси разрывал чм, а Суарез тащил в бразильском чемпе
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Ответ Real_v_dushe
Негрейра ушёл от дел и бчк чемпионом стал только 1 раз за 5 лет (и то там судьи им чемпионство подарили), как впрочем и в начале этого века, когда только их сотрудничество началось. Никакой алчный арг или Роналду на это никак не влияли. Без Негрейры у бчк и половины титулов за 15 лет не было бы. В ЛЧ же, где влияние Негрейры было минимальным, у Реала при алчном арге и Роналду очевиднейшее преимущество, и то без Эвребе и Штарка оно было бы подавляющим.
Ну да. Во все нужно видеть руку арбитров. А как тогда объяснишь отмененный чистый гол Месси, из-за которого Барса проиграла чемпионат в 2014?
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Я во дворе тоже по 5 передач делал! Величайший!
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Ответ Tseren031293
Месси- самый титулованный (командные+личные) футболист в истории, но никакая стата не может охарактеризовать полностью его игру. Самый скилловый игрок (91 гол за год, 5 раз лучший плеймекер, лидер по голам из-за штрафной, лидер по обводкам за последние 15 лет ) Кто еще на такое способен?! Величайший
Никакая стата не может охарактеризовать его игру и потом опять пишешь про стату 🤡 Да сколько можно нахваливать его , под каждым постом писать какой он замечательный? Ей-богу , секта какая-то
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Пресс-служба СА в ответ:

"Роналду – не человек! 🐫Величайший игрок всех времен 🐫"
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Ответ Rulan Saifutdinov
Недавно Крос выдал потрясающую передачу на Вини и про него написали кучу статей (что вполне себе заслуживает). Но Месси такие передачи делал и делает чуть ли не каждый матч и тишина. Это настолько для него уже обычное дело, да и мы уже привыкли. Когда это делает кто то другой, то это -космос. А Месси - это и есть космос!
Что за бред. Может Кроос такую передачу сделал в полуфинале ЛЧ, а не в МЛС?
Поверь когда Кроос уедет доигрывать про него не будет ни одной новости, а уж тем более статьи )
Про Месси наоборот на каждый чих новость или статья. 6 новостей уже к ряду ))
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Ответ Nadert@
Месси велик, спорить нет смысла. Но уровень МЛС дно! Два пенсионера разрывают лигу.
Он и не так ЛаЛигу разрывал 10-12 лет назад. Вспомните 2012 год - более 100 очков по гол+пас за год. Короткая же у всех память..
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Как не крути ,Месси лучший игрок в истории футбола это факт.
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Ответ Real_v_dushe
Ну это очевидно было мадридистам давно, дело Негрейры подтвердило то, что это у нас не мания преследования, а объективный взгляд на вещи. В ЛЧ, где влияние Негрейры было минимальным Роналду просто разгромил алчного арга по всем параметрам, притом, что там у алчного арга были очевидные судейские победы в 2006, 2009 и 2011 годах. Одинаковые же команды в ЛЧ играли, разве нет? Почему в ЛЧ, самом сложном и тяжёлом в футболе турнире, совершенно другой результат?
Серьезно? Фанат Реала видит в других помощь арбитров, а в своих судейских ЛЧ не видишь? Даже Марсело недавно признал, что голы с офсайдов забивали.

К тому же, в чем сила таких побед в ЛЧ? Реал был самым титулованным клубом ЛЧ до прихода Роналду и выиграл ЛЧ после его ухода. А какой была Барса до Месси и какой стала после его ухода? Выиграть ЛЧ с Реалом это все равно, что выиграть чемпионат с ПСЖ и Баварией.
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Ответ Что с рылом?
"уже обошли французский чемпионат по силе" Советую следовать инструкциям своего психиатра и пропивать свои таблетки полным курсом)
Так это не я сказал. Это любят игроки Саудовской Аравии говорить, но думаю после холодного душа от клуба из ОАЭ такого гонора больше не будет)
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Реал берет титул, в Англии финишная прямая в битве за трофей
А спорц в усладу всяких регин и катерин всю ленту засрал никому не нужной МЛС
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Ответ Iamliam
Он и не так ЛаЛигу разрывал 10-12 лет назад. Вспомните 2012 год - более 100 очков по гол+пас за год. Короткая же у всех память..
В 2012 он и не был пенсионером.
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Ответ Илья Мурашов
Месси и Роналду ушли из Ла Лиги и чемпионство Реала стало частым. Когда они были в Испании такого не было.
Частым? На 1 титул больше это не так уж и часто)
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Ответ Dexter Morgan
Я знаю. Ну пока никто не показывает уровень. Сын Роналду явно спортивнее.
Он старше сыновей Месси.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
детородный орган нюхай, тебе полезно будет
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Жил-был у бабушки серенький козлик )
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Да там толстый Суарес хет-трик сделал. Неужели опять его на ЗМ натянут?
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Месси, играющий за гранд мирового футбола "Интер" Майами делает 1+5 в матче против другого гранда мирового футбола "Нью-Йорк Ред Буллс" и это в 36 лет. А какой то хорватишко Модрич в 38 лет вместе с каким то клубишкой "Реал" Мадрид идут за своей 6-й за 10 лет победой в какой то ЛЧ. 🤣🤣🤣
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Ригоберка, все знают, что у тебя есть связи с модераторами. Любого другого человека уже бы навсегда забанили.
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Какой-то культ личности. Зачем вообще писать про деда-пешехода из мертвой лиги?
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Один добивает в пустыне стоя в коробке, другой в майями играет на команду, вот какая разница!
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Ответ Царун Владислав
Сделал бы кто другой 5 ассистоа в лиге Макдональдс и никто бы не узнал, но раз это сделал игрок с лучшим пиаром в истории человечества, то сейчас ещё неделю будут вспоминать обычные действия на поле
Прикол в том, что этого никто и никогда не делал в США, а ведь там успели поиграть многие легенды
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Ответ koshaus
Месси, играющий за гранд мирового футбола "Интер" Майами делает 1+5 в матче против другого гранда мирового футбола "Нью-Йорк Ред Буллс" и это в 36 лет. А какой то хорватишко Модрич в 38 лет вместе с каким то клубишкой "Реал" Мадрид идут за своей 6-й за 10 лет победой в какой то ЛЧ. 🤣🤣🤣
Зачем их вообще сравнивать? Месси - крут. И Модрич - крут...логики не видно...сравните Месси и Модрича с Кассано, например...одни -там, другой - не там....где связь?
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