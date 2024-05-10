Соболев об Угальде: «Он принесет много пользы «Спартаку». Быстрый, юркий, хорошо действует корпусом. Манфред переживает, что забил лишь раз»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Манфред Угальде Футбол

Александр Соболев высоко отозвался о Манфреде Угальде из «Спартака».

– Зимой у тебя появился новый партнер в линии атаки – Манфред Угальде. Какие отношения сложились у вас на поле и в жизни?

– Молодой парень, в котором я вижу много желания и готовности работать. Быстрый, юркий, хорошо действует корпусом.

Думаю, Манфред сейчас тоже переживает, что забил пока лишь однажды. Но не сомневаюсь: у него все впереди. Он принесет много пользы «Спартаку». Это сто процентов, – сказал форвард «Спартака».

У костариканца ноль голов и ноль ассистов в Мир РПЛ за 9 матчей. На данный момент на счету Угальде лишь один гол за красно-белых, забитый в Фонбет Кубке России против «Зенита» (1:2).

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В следующем сезоне Угальде будет лучшим бомбардиром.
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