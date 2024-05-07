Сон – лучший игрок атаки по объему оборонительной работы, Угальде – 2-й. В топе сильнейших лиг также Ришарлисон, Дэвид, Гакпо и Иммобиле
Манфред Угальде попал в число игроков атаки, лидирующих по оборонительной работе.
Международный центр спортивных исследований подготовил рейтинг вингеров и нападающих, составленный на основе двух показателей: расстояния, пройденного на скорости выше 25 км/ч в фазе защиты, и количества эпизодов прессинга, совершенного в отношении соперников без физического контакта или контакта с мячом. На основе этого был рассчитан индекс оборонительной работы форвардов.
Рассматривались футболисты, которые в текущем сезоне провели как минимум 1200 минут в одной из 30 ведущих лиг.
Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» стал лидером общего рейтинга и преодолел наибольшее расстояние на высокой скорости. Манфред Угальде, сейчас представляющий «Спартак», занимает общее второе место и при этом лидирует по прессинг-действиям за тот период, пока он играл в составе «Твенте».
В пяти сильнейших лигах в топ-15 вошли:
1. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), индекс оборонительной работы – 100.
2. Ришарлисон («Тоттенхэм») – 88,4.
3. Моритц Брошински («Бохум») – 86,5.
4. Микель Ойарсабаль («Сосьедад») – 83,7.
5. Джонатан Дэвид («Лилль») – 81.
6. Элайджа Адебайо («Лутон») – 79,8.
7. Мюрто Узуни («Гранада») – 79,2.
8. Беньямин Шешко («Лейпциг») – 78,2.
9. Энтони Гордон («Ньюкасл») – 72,8.
10. Мигель Альмирон («Ньюкасл») – 70,9.
11. Коди Гакпо («Ливерпуль») – 70,5.
12. Маттео Канчельери («Эмполи») – 69,7.
13. Доминик Соланке («Борнмут») – 69,5.
14. Чиро Иммобиле («Лацио») – 68,3.
15. Валентин Кастельянос («Лацио») – 67,6.