Сон – лучший игрок атаки по объему оборонительной работы, Угальде – 2-й. В топе сильнейших лиг также Ришарлисон, Дэвид, Гакпо и Иммобиле

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Манфред Угальде попал в число игроков атаки, лидирующих по оборонительной работе.

Международный центр спортивных исследований подготовил рейтинг вингеров и нападающих, составленный на основе двух показателей: расстояния, пройденного на скорости выше 25 км/ч в фазе защиты, и количества эпизодов прессинга, совершенного в отношении соперников без физического контакта или контакта с мячом. На основе этого был рассчитан индекс оборонительной работы форвардов.

Рассматривались футболисты, которые в текущем сезоне провели как минимум 1200 минут в одной из 30 ведущих лиг.

Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» стал лидером общего рейтинга и преодолел наибольшее расстояние на высокой скорости. Манфред Угальде, сейчас представляющий «Спартак», занимает общее второе место и при этом лидирует по прессинг-действиям за тот период, пока он играл в составе «Твенте».

В пяти сильнейших лигах в топ-15 вошли:

1. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), индекс оборонительной работы – 100.

2. Ришарлисон («Тоттенхэм») – 88,4.

3. Моритц Брошински («Бохум») – 86,5.

4. Микель ОйарсабальСосьедад») – 83,7.

5. Джонатан Дэвид («Лилль») – 81.

6. Элайджа Адебайо («Лутон») – 79,8.

7. Мюрто Узуни («Гранада») – 79,2.

8. Беньямин Шешко («Лейпциг») – 78,2.

9. Энтони Гордон («Ньюкасл») – 72,8.

10. Мигель Альмирон («Ньюкасл») – 70,9.

11. Коди Гакпо («Ливерпуль») – 70,5.

12. Маттео Канчельери («Эмполи») – 69,7.

13. Доминик Соланке («Борнмут») – 69,5.

14. Чиро Иммобиле («Лацио») – 68,3.

15. Валентин Кастельянос («Лацио») – 67,6.

 

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9 комментариев
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Лучшие игроки атаки по объему оборонительной работы. Краткий пересказ новости. Не благодари
+12
0
+12
Жаль, что Сон походу без трофеев за карьеру
+7
0
+7
По Сону согласен, но был уверен, что где-то рядом за ним будет Гризманн..
+7
-1
+6
Ответ WelcomeBackPURE
Жаль, что Сон походу без трофеев за карьеру
За сборную взял азиатские игры
+5
0
+5
Канчельскис 12.
+2
0
+2
Комментарий удален пользователем
Сон один из лучших футболистов мира и лучший в Азии
0
0
0
А как же великий Аппаев?
0
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Ответ dr. cage
По Сону согласен, но был уверен, что где-то рядом за ним будет Гризманн..
Гризман уже не так быстр и не так много бегает
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Ответ Юрий Успенский
А как же великий Аппаев?
А как же наша сборная Бразилии из национального достояния, гегемоны же?
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