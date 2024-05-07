Сон – лучший игрок атаки по объему оборонительной работы, Угальде – 2-й. В топе сильнейших лиг также Ришарлисон, Дэвид, Гакпо и Иммобиле

Манфред Угальде попал в число игроков атаки, лидирующих по оборонительной работе.

Международный центр спортивных исследований подготовил рейтинг вингеров и нападающих, составленный на основе двух показателей: расстояния, пройденного на скорости выше 25 км/ч в фазе защиты, и количества эпизодов прессинга, совершенного в отношении соперников без физического контакта или контакта с мячом. На основе этого был рассчитан индекс оборонительной работы форвардов.

Рассматривались футболисты, которые в текущем сезоне провели как минимум 1200 минут в одной из 30 ведущих лиг.

Сон Хын Мин из « » стал лидером общего рейтинга и преодолел наибольшее расстояние на высокой скорости. , сейчас представляющий « », занимает общее второе место и при этом лидирует по прессинг-действиям за тот период, пока он играл в составе « ».

В пяти сильнейших лигах в топ-15 вошли:

1. Мин («Тоттенхэм»), индекс оборонительной работы – 100.

2. Ришарлисон («Тоттенхэм») – 88,4.

3. Моритц Брошински (« ») – 86,5.

4. (« ») – 83,7.

5. Джонатан Дэвид (« ») – 81.

6. Элайджа Адебайо («Лутон») – 79,8.

7. Мюрто Узуни («Гранада») – 79,2.

8. Беньямин Шешко («Лейпциг») – 78,2.

9. Энтони Гордон («Ньюкасл») – 72,8.

10. Мигель Альмирон («Ньюкасл») – 70,9.

11. Коди Гакпо («Ливерпуль») – 70,5.

12. Маттео Канчельери («Эмполи») – 69,7.

13. Доминик Соланке («Борнмут») – 69,5.

14. Чиро Иммобиле («Лацио») – 68,3.

15. Валентин Кастельянос («Лацио») – 67,6.