Аленичев о «Спартаке»: «Чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, нужно найти хорошую замену Промесу. Нужно вложиться» 

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Квинси Промес Манфред Угальде Футбол

Дмитрий Аленичев призвал «Спартак» найти замену Квинси Промесу.

«Думаю, что Промеса , в принципе, уже подзабыли. Весной его нет, без него нужно играть. Промес же не будет в Спартаке вечно играть. Теперь нужно искать ему хорошую замену. А чтобы найти замену такому футболисту, надо делать хорошее вложение.

Вот Угальде купили за 13 миллионов евро, если не ошибаюсь. А сколько он забил в чемпионате? Ноль, один в Кубке. А «Зенит» за Педро заплатил девять миллионов, он забил один в чемпионате плюс два в Кубке «Спартака». 

На что я это говорю? Чтобы сражаться за чемпионство, нужно найти хорошую замену Промесу, для чего нужно уложиться. Думаю, руководство клуба должно это понимать. Если такой игрок будет найден, «Спартак» составит » Зениту » конкуренцию за чемпионство», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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14 комментариев
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конкуренцию будем состовлять в любом случае
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Ну делов-то действительно. "Папик, купи мне парочку Малкомов"
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Если так рассуждать, то Педро тоже не айс. Два в Кубке разобранному Спартаку, так себе показатель. Угальде делает свою работу хорошо, будет у него соответствующая поддержка, будут голы.
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Почему надо искать "замену Промесу"? Что Спартак потерял в его лице? Забивной нападающий, однозначно, фланговые защитники, если есть разочарование в Рябчуке/Тавареше.
А в целом соглашусь, Спартаку надо менять направление поиска, раньше привозить из Европы получалось с большой переплатой, сейчас ещё сложней.
В Зените такое ощущение "стырили" скаутов из Шахтера, видимо Тимощук помог и по многим игрокам попадают в точку, но и говорить о 9 млн. за Педро лукавство, за эти деньги купили 50% процентов прав на игрока, тем более в сделку они вошли благодаря другому своему активу (проблемному) Юри Альберто
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по Педро 9 млн за 50% прав, если не ошибаюсь.
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Аленичев: чтобы бороться за чемпионство нужен хороший багаж
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Амарала брали для поиска молодых талантливых игроков с перспективой роста до уровня Промеса да и повыше или дальнейшей выгодной продажи,где они ?
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да конечно Процесс сильный игрок, но была зависимость, все играли на него, а сейчас больше стала играть команда, ну а по Угальде кто то быстро адаптируется кому то надо больше времени, посмотрим в следующем сезоне
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Перехвалили, назначив новым Месси.
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Это как минимум.
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я думаю, в первую очередь, надо избавиться от балласта, от тех кто много получает - плохо и редко играет, и главное не хочет этого делать на должном уровне.
А дальше лучше купить пару молодых дешёвых игроков на выраст, а на лавку подпускать свою молодежь.
Соревноваться с Зенитом кто больше потратит и купить легионеров смысла нет, все равно Зенит не ограничен в финансах.
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Аленичев: нам нужен новый барыга!
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Ответ Konstantin Zorin
Если так рассуждать, то Педро тоже не айс. Два в Кубке разобранному Спартаку, так себе показатель. Угальде делает свою работу хорошо, будет у него соответствующая поддержка, будут голы.
согласен,поддержки нет от слова совсем,пасы не получает,борется сам и,кстати,больше всех
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