Аленичев о «Спартаке»: «Чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, нужно найти хорошую замену Промесу. Нужно вложиться»
Дмитрий Аленичев призвал «Спартак» найти замену Квинси Промесу.
«Думаю, что Промеса , в принципе, уже подзабыли. Весной его нет, без него нужно играть. Промес же не будет в Спартаке вечно играть. Теперь нужно искать ему хорошую замену. А чтобы найти замену такому футболисту, надо делать хорошее вложение.
Вот Угальде купили за 13 миллионов евро, если не ошибаюсь. А сколько он забил в чемпионате? Ноль, один в Кубке. А «Зенит» за Педро заплатил девять миллионов, он забил один в чемпионате плюс два в Кубке «Спартака».
На что я это говорю? Чтобы сражаться за чемпионство, нужно найти хорошую замену Промесу, для чего нужно уложиться. Думаю, руководство клуба должно это понимать. Если такой игрок будет найден, «Спартак» составит » Зениту » конкуренцию за чемпионство», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
А в целом соглашусь, Спартаку надо менять направление поиска, раньше привозить из Европы получалось с большой переплатой, сейчас ещё сложней.
В Зените такое ощущение "стырили" скаутов из Шахтера, видимо Тимощук помог и по многим игрокам попадают в точку, но и говорить о 9 млн. за Педро лукавство, за эти деньги купили 50% процентов прав на игрока, тем более в сделку они вошли благодаря другому своему активу (проблемному) Юри Альберто
А дальше лучше купить пару молодых дешёвых игроков на выраст, а на лавку подпускать свою молодежь.
Соревноваться с Зенитом кто больше потратит и купить легионеров смысла нет, все равно Зенит не ограничен в финансах.