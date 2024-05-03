Аленичев о «Спартаке»: «Чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, нужно найти хорошую замену Промесу. Нужно вложиться» 

Дмитрий Аленичев призвал «Спартак» найти замену Квинси Промесу.

«Думаю, что , в принципе, уже подзабыли. Весной его нет, без него нужно играть. Промес же не будет в вечно играть. Теперь нужно искать ему хорошую замену. А чтобы найти замену такому футболисту, надо делать хорошее вложение.

Вот купили за 13 миллионов евро, если не ошибаюсь. А сколько он забил в чемпионате? Ноль, один в Кубке. А «Зенит» за Педро заплатил девять миллионов, он забил один в чемпионате плюс два в Кубке «Спартака».

На что я это говорю? Чтобы сражаться за чемпионство, нужно найти хорошую замену Промесу, для чего нужно уложиться. Думаю, руководство клуба должно это понимать. Если такой игрок будет найден, «Спартак» составит » » конкуренцию за чемпионство», – сказал бывший главный тренер «Спартака».