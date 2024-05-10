«Байер» впервые с 2002-го вышел в финал еврокубка. Тогда проиграли «Реалу» в ЛЧ

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Футбол

«Байер» впервые с 2002 года вышел в финал еврокубка.

В четверг команда тренера Хаби Алонсо сыграла вничью с «Ромой» (2:2) и по сумме двух матчей вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с «Аталантой».

Последний раз «Байер» играл в финале еврокубка в 2002 году. Тогда немцы встретились с «Реалом» в финале Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» со счетом 1:2.

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16 комментариев
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Рождается еще один вечный рекорд прямо на наших глазах! а главное с кем, не с Реалом и не с Баварией а со скромным Байером. Держу кулаки за требл Байера, эта сказка должна быть со счастливым концом!
+19
-1
+18
Гол Зидана в том матче с лета - наверное, лучший гол финалов ЛЧ
+12
-1
+11
2002 год
Байер играет в финале еврокубка
Манчестер Сити пропускает 9 от Мидлсбро
+6
-1
+5
Многое с тех пор поменялось, кроме Реала в финале ЛЧ)
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Гол Зидана в том матче с лета - наверное, лучший гол финалов ЛЧ
Это визитная карточка ЛЧ
+2
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+1
В этот раз не проиграют финал)
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Поквитаются в матче за суперкубок!
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Они заберут финал
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Они выиграют финал
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Спортс, пора опять на главную ставить шедевральную статью покойного Дмитрия Долгих про тот Байер Топмеллера: https://www.sports.ru/amp/post/1044770/
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Ответ Yobo
Рождается еще один вечный рекорд прямо на наших глазах! а главное с кем, не с Реалом и не с Баварией а со скромным Байером. Держу кулаки за требл Байера, эта сказка должна быть со счастливым концом!
Neverlossen всё ближе)
+1
-1
0
Ответ Yobo
Рождается еще один вечный рекорд прямо на наших глазах! а главное с кем, не с Реалом и не с Баварией а со скромным Байером. Держу кулаки за требл Байера, эта сказка должна быть со счастливым концом!
Суперкубок с Реалом будет зрелище
ожидаем это
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0
0
Ответ Yobo
Рождается еще один вечный рекорд прямо на наших глазах! а главное с кем, не с Реалом и не с Баварией а со скромным Байером. Держу кулаки за требл Байера, эта сказка должна быть со счастливым концом!
болеть за Реал и дата ему проиграть???
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Ответ Эдуард Шаталов
Суперкубок с Реалом будет зрелище ожидаем это
футбол начнется после 80-ой минуты
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Ответ Ебздрогыч
Гол Зидана в том матче с лета - наверное, лучший гол финалов ЛЧ
Ну да, ну да:))

https://youtu.be/VfhFW18uhBE?si=S-b7-VIuEMIZ8mlp
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Ответ Topwintop
2002 год Байер играет в финале еврокубка Манчестер Сити пропускает 9 от Мидлсбро
аж 2 ошибки Сити от Мидлсборо пропустил 8, а не 9 и было это не в 2002, а в 2008 году
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