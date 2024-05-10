«Байер» впервые с 2002-го вышел в финал еврокубка. Тогда проиграли «Реалу» в ЛЧ

«Байер» впервые с 2002 года вышел в финал еврокубка.

В четверг команда тренера Хаби Алонсо сыграла вничью с «Ромой» (2:2) и по сумме двух матчей вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с «Аталантой».

Последний раз «Байер» играл в финале еврокубка в 2002 году. Тогда немцы встретились с «Реалом» в финале Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» со счетом 1:2.