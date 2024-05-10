Чернов о том, набьет ли Слишкович мяч сто раз: «Не сомневаюсь. У нас даже физиотерапевты смогут»

Никита Чернов считает, что в «Спартаке» даже физиотерапевты смогут набить мяч сто раз.

– Ты общаешься со Слишковичем еще о чем-то, кроме футбола?

– Конечно. Про дочку часто спрашивает. Говорит: «Как там моя подружка?» Показываю ему фотки, он с интересом слушает истории про нее.

– Слишкович устроит Мостового? Умеет сто раз набивать мяч?

– Думаю, у нас даже физиотерапевты сто набьют. У Слишковича же была небольшая игровая карьера, так что вообще не сомневаюсь, что сделает. На тренировках он слегка участвует в игре, кроссы неплохие делал с фланга на фланг.

У него же папа играл – и во Франции, и за сборную. Зидан даже говорил, что отец Слишковича чуть ли не его кумиром был, – сказал защитник «Спаратка» в интервью .

Мостовой о критиках: «Когда хотя бы тысячу раз мяч начеканите, тогда и будем разговаривать. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек?»

Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова