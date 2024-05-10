Чернов о том, набьет ли Слишкович мяч сто раз: «Не сомневаюсь. У нас даже физиотерапевты смогут»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Sports.ru Никита Чернов Владимир Слишкович Футбол

Никита Чернов считает, что в «Спартаке» даже физиотерапевты смогут набить мяч сто раз.

– Ты общаешься со Слишковичем еще о чем-то, кроме футбола?

– Конечно. Про дочку часто спрашивает. Говорит: «Как там моя подружка?» Показываю ему фотки, он с интересом слушает истории про нее.

– Слишкович устроит Мостового? Умеет сто раз набивать мяч?

– Думаю, у нас даже физиотерапевты сто набьют. У Слишковича же была небольшая игровая карьера, так что вообще не сомневаюсь, что сделает. На тренировках он слегка участвует в игре, кроссы неплохие делал с фланга на фланг.

У него же папа играл – и во Франции, и за сборную. Зидан даже говорил, что отец Слишковича чуть ли не его кумиром был, – сказал защитник «Спаратка» в интервью Sports.

Мостовой о критиках: «Когда хотя бы тысячу раз мяч начеканите, тогда и будем разговаривать. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек?»

Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова

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14 комментариев
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Теперь понятно почему Мостовой настолько лоялен по отношению к Слишковичу, царь в теме...
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Все походу, кроме тех кто на поле выходит…
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Некто Данн Магнесс в 2009 году в Лондоне 24 часа чеканил футбольный мяч, около 500 000 касаний ногами, головой и плечами.
Срочно его в Спартак!!
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Чернов сам то начеканит соточку? Лично я сомневаюсь. Товарищ Комбаров помнится и 10 раз набить не смог...
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Чёрт побери, а как же Саня со своими скиллами, чё не нужен что ли получается?
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О , господи , даже я пенсионер набью больше 150. А в лучшем раскладе 180/200. Дети в ДЮСШ по 400/500 набивают.
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