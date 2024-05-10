Мостовой о том, что он хочет «не тренировать, а получать зарплату»: «Если бы хотел получать, как Абаскаль, бегал бы из команды в команду. Не стану прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол не играл»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Доменико Тедеско Чемпионат.com деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Алесандр Мостовой ответил на слова Олега Иванова про желание получать зарплату.

Ранее бывший игрок «Спартака» заявил, что Мостовой «не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать большую зарплату».

«Если бы я хотел получать зарплату, как Тедеско или Абаскаль, то давно бы уже тренировал и бегал из команды в команду, как это делают многие без стыда и совести.

У нас многие бегают между командами, а потом что-то рассказывают. Только я не про это. Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл», – сказал бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой.

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25 комментариев
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Как можно бегать из команды в команду, если ни в одну из команд не звали?
+36
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+36
А перед теми, кто играл, получается, может и попрыгать?)
+15
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+15
> Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл

А много ли президентов ФК, которые умеют чеканить мяч?
+10
0
+10
Клиника
+5
-1
+4
Мост окончательно превратился в посмешище...У него вью уже берут с расчётом на глум в комментариях имхо.
+4
0
+4
Ответ Alexandr Bychkov
Моствому бы добавить искусственного интеллекта
Как Йозе Марино? Чип вставить и систему установить?
+3
0
+3
Молодец Саня ты не такой как Абаскаль!!!!:))) Делай бумажку и ждём на тренерском поприще:)))
+2
0
+2
Мостовой УЖЕ получает зарплату за все свои эти флеш-интервью) Нашел свою нишу)
+2
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+2
Моствому бы добавить искусственного интеллекта
+3
-1
+2
встретил как-то Мостовой....Ротенберга...поговорили
+2
0
+2
Чтобы бегать из клуба в клуб нужно получить «бумажку». Были новости что он начал обучаться на тренера , но видимо после первых двух занятий понял , что в футболе все давно придумали и бросил это занятие
+1
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а бумажка у него есть?
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Абаскаль Абаскаль у него на уме только Абаскаль, оставь его уже в покое
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Ответ Alexandr Bychkov
Моствому бы добавить искусственного интеллекта
Нейросеть в процессе обучения
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Ответ Alex Shizoid
Клиника
Полный здец головного мозга)
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Саня, чтобы ты кого-то тренировал, тебя должен кто-то позвать. Но клоуны никому не нужны на посту ГТ.
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Просто угарают над дядей уже
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Что ж ты к Иличу помощником не идешь, балабол?
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извините, но он уже з...л
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- Скажите, как ваше имя?
- Абаскаль!
- А фамилия ваша?
- Абаскаль!
- Ясно, где живёте?
- Абаскаль!
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Опять Мостовой, сколько можно а???
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Только для этого ещё нужно, чтоб приглашали
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Такой наивный. Много российских тренеров сидят без работы
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У Шута в каждом вью про Абаскаля либо про денежки. Так что не гони. Абаскаля ещё долго будет вспоминать с сожалением. Сколько грошей на вью о нём срубил. 😊
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День Сурка (Моста)
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