Мостовой о том, что он хочет «не тренировать, а получать зарплату»: «Если бы хотел получать, как Абаскаль, бегал бы из команды в команду. Не стану прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол не играл»

Алесандр Мостовой ответил на слова Олега Иванова про желание получать зарплату.

Ранее бывший игрок «Спартака» заявил, что Мостовой «не столько хочет тренировать « », сколько получать большую зарплату».

«Если бы я хотел получать зарплату, как или , то давно бы уже тренировал и бегал из команды в команду, как это делают многие без стыда и совести.

У нас многие бегают между командами, а потом что-то рассказывают. Только я не про это. Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл», – сказал бывший игрок «Сельты» .