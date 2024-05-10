Мостовой о том, что он хочет «не тренировать, а получать зарплату»: «Если бы хотел получать, как Абаскаль, бегал бы из команды в команду. Не стану прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол не играл»
Алесандр Мостовой ответил на слова Олега Иванова про желание получать зарплату.
Ранее бывший игрок «Спартака» заявил, что Мостовой «не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать большую зарплату».
«Если бы я хотел получать зарплату, как Тедеско или Абаскаль, то давно бы уже тренировал и бегал из команды в команду, как это делают многие без стыда и совести.
У нас многие бегают между командами, а потом что-то рассказывают. Только я не про это. Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл», – сказал бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой.
А много ли президентов ФК, которые умеют чеканить мяч?
- Абаскаль!
- А фамилия ваша?
- Абаскаль!
- Ясно, где живёте?
- Абаскаль!