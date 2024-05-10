Чернов о доминировании «Зенита»: «Каждому в глубине души уже надоело. Если титул уедет в другое место, будет интересно»

Никита Чернов рассказал, что устал от доминирования «Зенита» в РПЛ.

– Как в « » относятся к доминации « »?

– Не могу сказать, что обсуждаем, но каждому в глубине души уже надоело. И если титул уедет в другое место, будет интересно. Многие ребята скажут, что сейчас в условной гонке с «Краснодаром» болеют за него. Потому что просто хочется, чтобы кто-то другой выиграл.

– Когда играешь против «Зенита», есть ощущение, что бразильцам лениво бегать по полю?

– Думаю, в некоторых матчах Вендел, Клаудиньо и остальные выкладываются не на полную, но на «Спартак» они точно собираются. В матчах с нами не видел лени точно.

– Кто из легионеров «Зенита» тебя больше впечатляет?

– Дуглас и Барриос очень сильно выделяются. Но если выбирать одного, то Дуглас. Все от него, сколько делает передач вперед и как двигает атаки. Без него они вообще иначе играют, а когда есть Дуглас, то «Зенит» куда увереннее и определеннее.

Конечно, еще впечатлял Малком. Уровень виден прямо сразу, если мяч под левой, то будет непросто. Особенно с Дзюбой они хорошо взаимодействовали: Малком катит, Дзюба ставит под удар, Малком бьет – и таких штук десять забили за чемпионат, – сказал защитник «Спартака» в интервью .

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