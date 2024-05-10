Чернов о доминировании «Зенита»: «Каждому в глубине души уже надоело. Если титул уедет в другое место, будет интересно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Никита Чернов Футбол

Никита Чернов рассказал, что устал от доминирования «Зенита» в РПЛ.

– Как в «Спартаке» относятся к доминации «Зенита»?

– Не могу сказать, что обсуждаем, но каждому в глубине души уже надоело. И если титул уедет в другое место, будет интересно. Многие ребята скажут, что сейчас в условной гонке с «Краснодаром» болеют за него. Потому что просто хочется, чтобы кто-то другой выиграл.

– Когда играешь против «Зенита», есть ощущение, что бразильцам лениво бегать по полю?

– Думаю, в некоторых матчах Вендел, Клаудиньо и остальные выкладываются не на полную, но на «Спартак» они точно собираются. В матчах с нами не видел лени точно. 

– Кто из легионеров «Зенита» тебя больше впечатляет?

– Дуглас и Барриос очень сильно выделяются. Но если выбирать одного, то Дуглас. Все от него, сколько делает передач вперед и как двигает атаки. Без него они вообще иначе играют, а когда есть Дуглас, то «Зенит» куда увереннее и определеннее.

Конечно, еще впечатлял Малком. Уровень виден прямо сразу, если мяч под левой, то будет непросто. Особенно с Дзюбой они хорошо взаимодействовали: Малком катит, Дзюба ставит под удар, Малком бьет – и таких штук десять забили за чемпионат, – сказал защитник «Спартака» в интервью Sports.

Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова

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33 комментария
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«Кто угодно, лишь бы не Зенит» - лозунг команд-лузеров и их болельщиков
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З-зависть...
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Ответ Вячеслав Припузов
Вся Россия против Зенита, все правильно сказал ...
Припузов, не воображай что ты "вся Россия".
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Производитель автомобилей ЛАДА: "надоело уже это доминирование Мерседеса, могут они делать автомобили по тупее и по хуже? Нашего уровня! Вот тогда было бы интересно, думаю в глубине души меня все поддержат"
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А, в чём, ваш-то интерес? Если Зенит не выиграет, то выиграет либо Динамо либо Краснодар. То есть проиграть чемпионство Динамо интереснее, чем Зениту? А, может быть, наоборот, проиграв Динамо, у вас не будет отмазочек про судейство и админресурс?!
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"Не могу сказать, что обсуждаем, но каждому в глубине души уже надоело"
а как вы надоели всем в 90-е)
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Вот если бы Спартак взял пять титулов подряд, а Чернов сказал что ему это надоело, тогда да, имел бы право. А сейчас кому интересно, что там надоело какому то Чернову из какого то Спартака? Я вас умоляю, мне вот надоела бесконечная бредятина тушинских сектантов, но я же не требую закрыть всю эту красно- белую говорильню. Пусть себе бубнят свои циклические заклинания. Даже смешно иногда.
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Мне абсолютно не надоело лидерство Зенита, хотя я живу в московской области. Пусть Зенит и дальше будет в лидерах РПЛ. Зато на многократные липовые чемпионства КБ, в 90-х, мне было противно смотреть. Потому что там было понятно, что клуб не доминирует (как сейчас Зенит), а из него искусственно лепят флагмана российского футбола. Типа как: в Испании, например, Реал. В Италии - Ювентус. В Англии - МЮ. На Украине - Динамо (К). А у нас типа Спартак.
Многим нормальным и адекватным болелам нравилось видеть бессменно КБ на 1 месте в 90-х? Не уверен...
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Не говори за всех. Мне не надоело, даже в глубине души.
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То что Спартаку надоело это только радует. Пускай попсихуют.
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Ответ angry horse
Тонко, аж тот, наверное, морской водой подавился, бгг😁
😎
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Если бы в нашем чемпионате появилось бы несколько команд, играющих как Зенит в большинстве матчей, от этого он бы только выиграл.
А так -- мало ли кому и чего...
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Ответ Vitor Dia
«Кто угодно, лишь бы не Зенит» - лозунг команд-лузеров и их болельщиков
кс и кб уже друзьями стали через нас,
НО орут, что их дерби главное в стране)))
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Сначала в заголовке прочитал Черданцев, аж глаза протер))
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По большому счету, в рпл еще нет своего «Байера». Ни Динамо, ни быки, ни КБ на эту роль полноценно не тянут . Поэтому завоевание очередного титула почти полностью в руках ( ногах) Питера. Было бы желание. А вот его то видимо не всегда заметно….Приелось что ли ? )
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Почему, что ни Чернов, то какое-то закомплексованное чудо?
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Как он уедет-то??
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Самому надоело, что Зенит всегда выигрывает, но сами виноваты, другим клубам в этом сезоне дали много шансов выиграть чемпионат, но нет, сами все профукали
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В глубине души Чернов вместе со спартаком уже надоели.
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КБ госпитальеры надоели со своим нытьём.
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Ответ Геннадий
Комментарий скрыт
Вы и орете. Тебе все правильно написали. Скажи, кому бы ты отдал чемпионство Зениту или ЦСКА?
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Ответ Vitor Dia
«Кто угодно, лишь бы не Зенит» - лозунг команд-лузеров и их болельщиков
Кто угодно, лишь бы не Реал скажут в Барселоне и наоборот скажут в Мадриде. И таких примеров можно найти очень много в Европе и Южной Америке. Что в этом такого?
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Ответ mean machine/
Почему, что ни Чернов, то какое-то закомплексованное чудо?
Тонко, аж тот, наверное, морской водой подавился, бгг😁
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