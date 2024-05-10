Чернов о Европе: «Хотелось бы РПЛ выиграть прежде всего. В Англию уже поздно, а так, конечно, хотел бы с ван Дейком играть в «Ливерпуле». Если говорить о немного реальном – Италия, Испания или Франция»

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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что хотел бы уехать в Европу.

– Есть ли защитники в Европе, на которых ты ориентируешься, у которых чему-то учишься?

– Мне сейчас нравится Рюдигер. Привлекает его активность и агрессия. Я вообще люблю защитников, которые много идут на опережение, в подкаты летят. Да, по-моему, Мальдини говорил, что если идешь в подкат, то ты уже где-то ошибся. Но как-то смотрел нарезки Несты, там одни подкаты. Очень кайфанул, красиво смотрится. Обожаю пойти в подкат, чисто сыграть и остаться с мячом в ногах, это вообще верх удовольствия.

– В какой чемпионат поехал бы, если бы была возможность?

– Мог сказать, что в Англию, но уже поздно, уровень там слишком высокий. А так, конечно, хотел бы с ван Дейком играть в паре в «Ливерпуле», в моем любимом английском клубе. Это мечта просто.

Если говорить о чем-то хоть немного реальном, то итальянский, испанский или французский чемпионат. Общался с Головиным, он говорит, что во Франции ребята туда-сюда бегают, вообще не останавливаются. 

– Поехал бы бороться за выживание во Франции, как Кузяев?

– В случае Кузяева – почему бы и нет. Он сколько раз в России чемпионство выиграл? Это для него уже роли не играет. Я же не был чемпионом, поэтому ситуация другая. Хотелось бы прежде всего выиграть первое место в РПЛ, а там уже можно и о чем-то другом задуматься. 

– Здоровенный контракт в Саудовской Аравии или возможность в «Роме» поиграть?

– Смотря сколько денег. 

– В три раза больше, чем сейчас в «Спартаке».

– Нет, тогда в «Рому».

– Окей, в пять раз больше.

– Если в пять раз, то в Саудовскую Аравию. И контракт на 5 лет. Год играем, получаем неустойку за остальные четыре и едем в «Рому», ха-ха, – сказал защитник «Спартака» в интервью Sports.

Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова

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23 комментария
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Похоже продолжается эпидемия мании величия. С их физикой, способностью держать темп и абсолютной неспособностью к обучению - чемпионат румынии или сербии это потолок. и 5 тысяч евро в год. Так что лежите, мамо, себе на койке, и не воняйте.... Разговаривал как то с мальчиком - год в серии С в Италии побегал.... 12 вариантов угловых надо знать, на каждой тренировке отрабатывали. А в РПЛ больше трех не могут выучить. Зато про Ван Дейка порассуждать-самое то
+30
-1
+29
Чернов - Ван Дейк. Даже в ФиФе странновато
+17
-1
+16
Аутсайдер Серии B, может быть
+14
-2
+12
Ответ Ростов-на-Дону
Чернов. Кто это?
Это как Белов, только темнее
+11
0
+11
Чернов. Кто это?
+10
-2
+8
Если бы Чернов играл в Ливерпуле с Ван Дейком, то серия без обыгрышей продлилась бы до конца карьеры. Ибо зачем пытаться обводить Ван Дейка, если рядом есть Чернов?
+6
0
+6
Ответ Kashmir727
Похоже продолжается эпидемия мании величия. С их физикой, способностью держать темп и абсолютной неспособностью к обучению - чемпионат румынии или сербии это потолок. и 5 тысяч евро в год. Так что лежите, мамо, себе на койке, и не воняйте.... Разговаривал как то с мальчиком - год в серии С в Италии побегал.... 12 вариантов угловых надо знать, на каждой тренировке отрабатывали. А в РПЛ больше трех не могут выучить. Зато про Ван Дейка порассуждать-самое то
хм, почему в Серии C 12 вариантов угловых, а у Пиоли только 1...
+3
0
+3
Чувак, какой Ван Дейк. Я тогда хочу с Илоном Маском акции Теслы пошарить. Может тебе посмотреть на звезд из чемпионата Швеции или Словакии?
+2
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+2
Ответ Дядя ТУРА
Это как Белов, только темнее
Спасибо, теперь понятно.
+1
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+1
Ответ Jan Paskel
хм, почему в Серии C 12 вариантов угловых, а у Пиоли только 1...
Видимо, Пиоли считает, что наличие Жиру отменяет остальные варианты
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+1
Ответ Вондроушова
Дерзай, Никита! Ещё свеж пример Ильи Кутепова, который играл с Игнашевичем на ЧМ и прокачал скиллы до какого-то космического уровня.
Представляешь, ему бы на ЧМ сказали, что через несколько лет будешь играть во второй лиге? 😁😁
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Дерзай, Никита! Ещё свеж пример Ильи Кутепова, который играл с Игнашевичем на ЧМ и прокачал скиллы до какого-то космического уровня.
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"Я длюблю защитников, которые идут на опережение, в подкаты летят". Никита, далеко ходить не надо, у вас в напарниках такой имеется.
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"Год играем, получаем неустойку за остальные четыре"
Ну-да, ну-да, только с таким традиционно спартаковским подходом чемпионства и выигрывать!
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Ответ Тиджани Бабангида
Защита «Спартака» - это совсем не знак качества. Скорее наоборот. Даже неплохого Чернова играющего там , никто в Европе даже рассматривать не будет
Да само собой он пассажир,просто никакой
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