Чернов о Европе: «Хотелось бы РПЛ выиграть прежде всего. В Англию уже поздно, а так, конечно, хотел бы с ван Дейком играть в «Ливерпуле». Если говорить о немного реальном – Италия, Испания или Франция»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что хотел бы уехать в Европу.

– Есть ли защитники в Европе, на которых ты ориентируешься, у которых чему-то учишься?

– Мне сейчас нравится Рюдигер. Привлекает его активность и агрессия. Я вообще люблю защитников, которые много идут на опережение, в подкаты летят. Да, по-моему, Мальдини говорил, что если идешь в подкат, то ты уже где-то ошибся. Но как-то смотрел нарезки Несты, там одни подкаты. Очень кайфанул, красиво смотрится. Обожаю пойти в подкат, чисто сыграть и остаться с мячом в ногах, это вообще верх удовольствия.

– В какой чемпионат поехал бы, если бы была возможность?

– Мог сказать, что в Англию, но уже поздно, уровень там слишком высокий. А так, конечно, хотел бы с ван Дейком играть в паре в «Ливерпуле», в моем любимом английском клубе. Это мечта просто.

Если говорить о чем-то хоть немного реальном, то итальянский, испанский или французский чемпионат. Общался с Головиным, он говорит, что во Франции ребята туда-сюда бегают, вообще не останавливаются.

– Поехал бы бороться за выживание во Франции, как Кузяев?

– В случае Кузяева – почему бы и нет. Он сколько раз в России чемпионство выиграл? Это для него уже роли не играет. Я же не был чемпионом, поэтому ситуация другая. Хотелось бы прежде всего выиграть первое место в , а там уже можно и о чем-то другом задуматься.

– Здоровенный контракт в Саудовской Аравии или возможность в «Роме» поиграть?

– Смотря сколько денег.

– В три раза больше, чем сейчас в « ».

– Нет, тогда в «Рому».

– Окей, в пять раз больше.

– Если в пять раз, то в Саудовскую Аравию. И контракт на 5 лет. Год играем, получаем неустойку за остальные четыре и едем в «Рому», ха-ха, – сказал защитник «Спартака» в интервью .

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