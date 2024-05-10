Чернов об Абаскале: «Когда тренер бегает по бровке, это добавляет нервяка. А Слишкович почти не проявляет эмоций»
Никита Чернов высказался о Гильермо Абаскале и Владимире Слишковиче.
– Слишкович был незаметен при Абаскале. Помнишь, как он пришел?
– Да, он был чуть в тени. Тихонько ходил и подсказывал, подмечал некоторые ситуации. На стандартах мы с ним работали – он объяснял, кто куда двигается, кто кого закрывает. Иногда подбадривал. Помню, Слишкович подошел ко мне после матча с «Локомотивом» в первом круге и сказал, что очень хорошие цифры по единоборствам, продолжай в том же духе.
– Когда Слишкович подменял Абаскаля, вы тоже не проигрывали. Это совпадение? Или он уже тогда вас успокаивал?
– Установку все равно давал Абаскаль, а Слишкович просто был на бровке. При этом спокойствие ощущалось. Слишкович же почти не проявляет эмоций, а когда тренер бегает по бровке, это добавляет нервяка. Понятно, в какие-то моменты тренер должен заводить, но лично для меня лучше, когда он спокоен. Может, потому что я сам спокоен. А кому-то нравится, когда тренер активен.
– Слишкович – больше мотиватор или тактик?
– Мне сейчас сложно оценить, потому что у нас почти не было полноценных тренировок, мы же по два раза в неделю играли. Может, один-два раза полноценно поработали над тактикой, но в основном – восстановление, предыгровые, стандарты, – сказал защитник «Спартака» в интервью Sports.
Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова
И что сейчас, это далеко не камни, а очень даже аккуратно все сказано.