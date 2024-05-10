Чернов об Абаскале: «Когда тренер бегает по бровке, это добавляет нервяка. А Слишкович почти не проявляет эмоций»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Никита Чернов Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Никита Чернов высказался о Гильермо Абаскале и Владимире Слишковиче.

– Слишкович был незаметен при Абаскале. Помнишь, как он пришел?

– Да, он был чуть в тени. Тихонько ходил и подсказывал, подмечал некоторые ситуации. На стандартах мы с ним работали – он объяснял, кто куда двигается, кто кого закрывает. Иногда подбадривал. Помню, Слишкович подошел ко мне после матча с «Локомотивом» в первом круге и сказал, что очень хорошие цифры по единоборствам, продолжай в том же духе.

– Когда Слишкович подменял Абаскаля, вы тоже не проигрывали. Это совпадение? Или он уже тогда вас успокаивал?

– Установку все равно давал Абаскаль, а Слишкович просто был на бровке. При этом спокойствие ощущалось. Слишкович же почти не проявляет эмоций, а когда тренер бегает по бровке, это добавляет нервяка. Понятно, в какие-то моменты тренер должен заводить, но лично для меня лучше, когда он спокоен. Может, потому что я сам спокоен. А кому-то нравится, когда тренер активен.

– Слишкович – больше мотиватор или тактик?

– Мне сейчас сложно оценить, потому что у нас почти не было полноценных тренировок, мы же по два раза в неделю играли. Может, один-два раза полноценно поработали над тактикой, но в основном – восстановление, предыгровые, стандарты, – сказал защитник «Спартака» в интервью Sports.

Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова

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33 комментария
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Пеп бегает по бровке, Клопп тоже. Даже старый Анчелотти. На «нервяках» выиграли кучу ЛЧ. Это отмазки для бедных))
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О, очередная порция говна про абаскаля подъехала. Очевидно, команда просто слила его
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Когда будут сливать Слишковича — скажут, что он слишком пассивный, не заводит команду, не дает ей эмоций)
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Оставьте уже этого Абаскаля в покое, уволили его уже
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Ответ Carver
Когда будут сливать Слишковича — скажут, что он слишком пассивный, не заводит команду, не дает ей эмоций)
И слишком много разговаривает с каждым.
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Ответ Назарбек Рамунанаев
О, очередная порция говна про абаскаля подъехала. Очевидно, команда просто слила его
После таких высказываний сомнений нет.
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Как тут Олега Ивановича не вспомнить, сидит, курит, ноль эмоций на лице.
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Ответ Artem89S
Пеп бегает по бровке, Клопп тоже. Даже старый Анчелотти. На «нервяках» выиграли кучу ЛЧ. Это отмазки для бедных))
Ну одно дело, когда Клопп и Пеп бегают, говоря умные вещи и давая результат. А другое когда скачет рыжий клоун и просто верещит без толку
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Ответ Назарбек Рамунанаев
О, очередная порция говна про абаскаля подъехала. Очевидно, команда просто слила его
На самом деле очевидно, был на матче в Сочи, увидел их лица на разминке сразу все понятно стало что ничего сегодня не светит. Правда глядя на игру Зиньковского ощущение что он и Слишковича сливает, ну что касается других то все очевидно, правда Джикии который к этому прикладывал руку это не помогло, зато снова вспомнили что у нас есть не самый плохой Маслов, который в тройке и у Тедеско играл достойно
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Ответ Lyrastars
Смешно говорить про нервяк игроку. 2 тайма по 45 минут, потерпи родной, не за еду же бегаешь...
Он не жалуется, каждый понимает его слова как хочет, а не на самом деле ....
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Ответ CaSpeR-13
Какие ж они мерзкие как ушел так давай камни вслед кидать
Наоборот тактично себя все вели, ни один игрок ничего плохого не говорил в адрес откровенно поплывшего и творящего полнейшую дурь рыжего чудика. Как бы журналисты не провоцировали.
И что сейчас, это далеко не камни, а очень даже аккуратно все сказано.
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