Первый пенальти в пользу «Ман Сити» в игре с «Вулвс» (5:1) назначен ошибочно. Так считает комиссия по оценке спорных эпизодов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Вулверхэмптон Крэйг Поусон Эрлинг Холанд Раян Аит-Нури Йошко Гвардиол Футбол

Пенальти в пользу «Ман Сити» в игре с «Вулверхэмптоном» (5:1) назначили ошибочно.

На 12-й минуте игры 36-го тура АПЛ при счете 0:0 арбитр Крэйг Поусон назначил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» после стыка Раяна Аит-Нури с Йошко Гвардиолом. Эрлинг Холанд его реализовал.

Комитет по оценке ключевых эпизодов матча большинством голосов (три против двух) решил, что Поусон не должен был ставить пенальти в этом случае. При этом в комитете считают, что арбитр ВАР был прав, не вмешавшись в этот эпизод. Большинство членов комиссии считают, что игроки столкнулись из-за «обычных действий». Движение Аит-Нури не расценивается как безрассудное.

В комитет входят три бывших игрока или тренера, один представитель АПЛ и один представитель судейского комитета. Он оценивает спорные решения арбитров.

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4 комментария
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Ответ f0mk4
Ждем комментариев про судейский беспредел
ага, заговор против Ливерпуля
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Переобуваться будут хейтеры. Этой же конторе недавно заявили что на Макалистера не было пенальти
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