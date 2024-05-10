Первый пенальти в пользу «Ман Сити» в игре с «Вулвс» (5:1) назначен ошибочно. Так считает комиссия по оценке спорных эпизодов

Пенальти в пользу «Ман Сити» в игре с «Вулверхэмптоном» (5:1) назначили ошибочно.

На 12-й минуте игры 36-го тура АПЛ при счете 0:0 арбитр назначил пенальти в ворота « » после стыка с . его реализовал.

Комитет по оценке ключевых эпизодов матча большинством голосов (три против двух) решил, что Поусон не должен был ставить пенальти в этом случае. При этом в комитете считают, что арбитр ВАР был прав, не вмешавшись в этот эпизод. Большинство членов комиссии считают, что игроки столкнулись из-за «обычных действий». Движение Аит-Нури не расценивается как безрассудное.

В комитет входят три бывших игрока или тренера, один представитель АПЛ и один представитель судейского комитета. Он оценивает спорные решения арбитров.