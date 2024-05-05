Реднапп про Холанда: «Феномен. Он устроен иначе, хочет уничтожать соперников и забивать еще больше. Он сделал покер и был в ярости из-за замены!»

Джейми Реднапп похвалил Эрлинга Холанда после матча с «Вулвз».

Вчера « » принимал « » (5:1) в 36-м туре . сделал покер и был заменен на 82-й минуте встречи.

«Мы все так многого хотим от форварда, от игрока. Иногда мы говорим о его неловкости и плохой обработке мяча. Но перед воротами он настоящий зверь. Какой у него менталитет! Он забил четыре гола, но было видно, что он в ярости из-за замены, он был в ярости!

Он хотел забить еще. Многие бомбардирами, с которыми я играл, забив четыре гола, получили бы стоячую овацию и успокоились перед игрой с «Фулхэмом» на следующей неделе. Этот парень устроен иначе, он феномен. Я просто наслаждаюсь его игрой в Премьер-лиге.

Несмотря на все голы, которые он забивает, он хочет больше. Он знал, что представится еще один шанс. Тот, который реализовал [Хулиан] , был бы для него идеальным, и он это знал. Он хочет уничтожать cоперников, просто он устроен совершенно иначе», – сказал экс-игрок «Тоттенхэма» в беседе со Sky Sports.