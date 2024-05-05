Реднапп про Холанда: «Феномен. Он устроен иначе, хочет уничтожать соперников и забивать еще больше. Он сделал покер и был в ярости из-за замены!»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Джейми Реднапп Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Футбол

Джейми Реднапп похвалил Эрлинга Холанда после матча с «Вулвз».

Вчера «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон» (5:1) в 36-м туре АПЛ. Эрлинг Холанд сделал покер и был заменен на 82-й минуте встречи.

«Мы все так многого хотим от форварда, от игрока. Иногда мы говорим о его неловкости и плохой обработке мяча. Но перед воротами он настоящий зверь. Какой у него менталитет! Он забил четыре гола, но было видно, что он в ярости из-за замены, он был в ярости!

Он хотел забить еще. Многие бомбардирами, с которыми я играл, забив четыре гола, получили бы стоячую овацию и успокоились перед игрой с «Фулхэмом» на следующей неделе. Этот парень устроен иначе, он феномен. Я просто наслаждаюсь его игрой в Премьер-лиге.

Несмотря на все голы, которые он забивает, он хочет больше. Он знал, что представится еще один шанс. Тот, который реализовал [Хулиан] Альварес, был бы для него идеальным, и он это знал. Он хочет уничтожать cоперников, просто он устроен совершенно иначе», – сказал экс-игрок «Тоттенхэма» в беседе со Sky Sports.

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27 комментариев
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Вот бы он был в ярости в матчах с Реалом, когда нужно было забивать голы. Ни одной приличной команде не забил за 5 месяцев 2024 года. Все эти Лутоны и без него Сити прекрасно бы обыграл.
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для меня холанд не феномен. Моё мнение.
+10
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Где был зверь в матчах с Реалом,в кармане у Рюдигера,ахах,Феномен один это Роналдо Назарио Лима,полену до него хоть в 23 хоть в 30 лет будет как до луны, сколько бы он не забил Норвичам и Лутонам
Феномен феноменом, а рекорд по голам за сезон в АПЛ именно у викинга
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Юзеры спортс бесценны) ещё в прошлом сезоне Холланду давали ЗМ, а в этом он оказывается обычное «дерево» и игрок 4-ой лиги.
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Ответ Artem89S
Хахаах, уничтожитель вулверхемптонов и лутонов, мощь 💪🏻🤣🤡
Хороший наброс, но посмотри список клубов, которым он забил за 2 сезона в Апл)
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Где был зверь в матчах с Реалом,в кармане у Рюдигера,ахах,Феномен один это Роналдо Назарио Лима,полену до него хоть в 23 хоть в 30 лет будет как до луны, сколько бы он не забил Норвичам и Лутонам
У Роналдо вообше нет лиги чемпионов.
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Ответ Slava Vestiaz
Харри, конечно, виднее, тк он тренер и варится в этой теме. Но мне всегда казалось что игрок, забивший много будет хотеть забить ещё больше, поставить рекорд (личный, командный - неважно) и если он не устал и чувствует что у него есть на это силы, то он всегда будет недоволен заменой
А, это Джейми сказал, а не Харри. Тогда и ясно-понятно. Думаю, его отец не согласился бы с ним
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Ответ Artem89S
В смысле?) так он и в прошлом сезоне исключительно на лутонах стату набивал) в лч как с 1/8 растворился, так его и не нашли
Мне интересно, ты специально набрасываешь, чтобы плюсы заработать?)) Он в прошлом сезоне забил практически всем клубам Апл, против которых играл, в лч он забивал в 1/8 и 1/4, но ты об этом не знаешь. Или знаешь, но специально набрасываешь ради плюсиков))
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Ответ Lindeman
Юзеры спортс бесценны) ещё в прошлом сезоне Холланду давали ЗМ, а в этом он оказывается обычное «дерево» и игрок 4-ой лиги.
Что только не сделаешь ради плюсиков))
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Ответ Artem89S
В смысле?) так он и в прошлом сезоне исключительно на лутонах стату набивал) в лч как с 1/8 растворился, так его и не нашли
В смысле? В прямом смысле. В прошлом сезоне писали, что Холланд достоин ЗМ
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Ответ Xm.md
А что не так? Оценивают разные сезоны. В этом он дерево. Видимо только Леопольду можно давать ЗМ за предпоследний сезон, а не за текущий.
25 голов наколатил в чемпионате. Неплохое такое дерево
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Ответ morphvirg
Что только не сделаешь ради плюсиков))
Эффект толпы
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А по мне он сдулся
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Холланд: делает покер команды из середины таблицы лучшей лиги мира, которая по 2 раза за сезон победила Челси и Тоттенхем и 1 раз Манчестер Сити.
Его хейтеры: только и может забивать слабакам, где был в матче с Реалом и т д.
Месси: делает 5 голевых в полудворовой МЛС, играя в единственной звездной команде чемпионата
Его фанаты(хейтеры Холланда): легенда, Бог, волшебник, КАК С НИМ МОЖНО СРАВНИВАТЬ ХОЛЛАНДА?
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Хахаах, уничтожитель вулверхемптонов и лутонов, мощь 💪🏻🤣🤡
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Феномен один- Роналдо.
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Ответ ОттоДракула
Вот бы он был в ярости в матчах с Реалом, когда нужно было забивать голы. Ни одной приличной команде не забил за 5 месяцев 2024 года. Все эти Лутоны и без него Сити прекрасно бы обыграл.
За 5 месяцев 2024 в пяти матчах АПЛ и одном матче кубка его голы были победными. Без этих голов Сити был бы в районе Ливерпуля или Виллы и без финала кубка. Вот и всё.

Вы смотрите только на стату "больших игр". Пересмотрите тогда, сколько защитников было вокруг Холланда в каждом из 4 мячей, забитых командой Реалу.
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Харри, конечно, виднее, тк он тренер и варится в этой теме. Но мне всегда казалось что игрок, забивший много будет хотеть забить ещё больше, поставить рекорд (личный, командный - неважно) и если он не устал и чувствует что у него есть на это силы, то он всегда будет недоволен заменой
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Ответ Lindeman
Эффект толпы
Просто поняли, как быстро рейтинг поднять. Вот и пихают одну и ту же мантру про грозу Лутонов и т.д
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Может уничтожать только аутсайдеров.
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