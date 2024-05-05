Кин назвал Холанда «избалованным ребенком» за поведение после замены в матче с «Вулвс»: «Размолвка между тренером и звездой не помогает команде»

Теги Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Рой Кин назвал Эрлинга Холанда «избалованным ребенком».

Вчера «Манчестер Сити» дома разгромил «Вулверхэмптон» (5:1) в рамках АПЛ. Холанд забил 4 гола и был заменен на 82-й минуте на Хулиана Альвареса. Норвежец явно выражал недовольство после замены, однако тренер «горожан» Пеп Гвардиола заявил, что Холанд был зол из-за судейства.

«Мы видели, как Холанд вчера был не слишком доволен, вел себя как избалованный ребенок.

Я думаю, когда существует размолвка между тренером и вашим звездным игроком, это не помогает команде, особенно когда результаты идут не лучшим образом. Но поскольку они выиграли, а он забил, это почти забывается», – сказал бывший игрок «МЮ» в интервью Sky Sports.

«Холанд выглядит почти как игрок 4-й лиги. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом очень плоха». Кин о форварде «Ман Сити»

Холанд о словах Кина про «игрока 4-й лиги»: «Мне нет дела до этого человека»

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Vitor Dia
Кин - главный хейтер Холанда
Холандов))
+42
-1
+41
Ответ Любезный Коссутий
Кин откровенно торллит Хааланда))
Так, видимо, бывает, когда вы с другим человеком ломаете другу другу ноги, ненависть переходит и на сына врага😂
+40
-1
+39
Кин - главный хейтер Холанда
+32
-6
+26
Кин откровенно торллит Хааланда))
+16
-5
+11
Такими темпами скоро Кин оденет бутсы и пойдёт ломать ещё и сынулю
+6
-1
+5
Ответ Хватит душить
холланд никогда не получит золотой мяч, и не станет легендой.
он уже стал легендой)
+7
-3
+4
Ответ Хватит душить
холланд никогда не получит золотой мяч, и не станет легендой.
Почему? 22 хет-трика в 23 года, у того же Месси 57 в 36 лет, и имеет 2 золотых буст ЛЧ и АПЛ и сезона
+7
-3
+4
Ответ tampa-bay
Так отомстил же Холланду старшему, что тот аж карьеру завершил, соответственно вопрос закрыт. В данном случае ведет себя неадекватно
Старший Холланд завершил карьеру из-за травмы другой ноги.
+3
0
+3
Ответ Football_legend
Во времена Кина то игроки эмоции не показывали, а сразу давали по лицу
А если совсем не нравится оппонент, то ломали ноги
+4
-1
+3
Результаты идут не лучшим образом))) тролит что ли) они по не сыгранным матчам лидеры, он лидер среди бомбардиров в свой как говорят худший сезон)
+3
-1
+2
Во времена Кина то игроки эмоции не показывали, а сразу давали по лицу
+3
-1
+2
Кин - с гнильцой дядя, зацепил его ответ Эрлинга! И теперь, сломав Холанда старшего физически, пытается сломать Холанда младшего психологически?
+2
-1
+1
Ответ al
Кину не следовало бы вообще произносить фимилию Холланд🤨
Конечно. Потому что Холанд.
+1
0
+1
Ответ Верховный Лорд
По твоему, они начали любить друг друга и уважать после этих событий?)
Еще безумнее что он изливает желчь на сыне, который ну вообще не при делах
+1
0
+1
Ответ тигр настоящий
он уже должен был получить в прошлом году
Кому должен?
0
0
0
А когда Де Брюйне ругался с Пепом, Рой Кин то же самое говорил?
+2
-2
0
Ответ Носитель роя
А если совсем не нравится оппонент, то ломали ноги
там причина конфликта намного глубже и дольше, чем этот отдельный эпизод.
0
0
0
Ответ Football_legend
Во времена Кина то игроки эмоции не показывали, а сразу давали по лицу
Обычно наоборот, тренеры игрокам. Например Фергюссон Бэксу.
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
ну это вряд ли ненависть - не переваривает он только его отца. а Эрлигга то игроком 4 лиги назовет, то, теперь вот, маленьким ребенком. «Альфи сказал, что ему повезло: Кин ударил по ноге, когда та была в воздухе. Если бы нога стояла на газоне, мы бы до сих пор ее искали», – говорил после матча тренер «Ман Сити» Джо Ройл. Рой Кин дождался красной от главного арбитра (Дэвид Эллерей удалял его уже в четвертый раз), поморщился, отшвырнул капитанскую повязку и пошел в раздевалку. Правда, задержался на несколько секунд: наклонился над лежащим Холандом и крикнул ему что-то в лицо. «Я не скажу вам, что он мне сказал. Скажем так, это было не очень приятно. В следующий раз перед матчем с «МЮ» проверю страховку», – в интервью BBC после матча говорил Холанд. возможно, он, таким странным способом, ищет контакта с отцом - кто знает, может они помирятся, как Гаскойн с Винни Джонсом
Винни на фоне маниака Кина -- просто милый дровосек.
0
0
0
Ответ tampa-bay
Так отомстил же Холланду старшему, что тот аж карьеру завершил, соответственно вопрос закрыт. В данном случае ведет себя неадекватно
Холланд старший ещё несколько лет играл после того как Кин ударил его .
0
0
0
Ответ Верховный Лорд
Так, видимо, бывает, когда вы с другим человеком ломаете другу другу ноги, ненависть переходит и на сына врага😂
ну это вряд ли ненависть - не переваривает он только его отца. а Эрлигга то игроком 4 лиги назовет, то, теперь вот, маленьким ребенком.

«Альфи сказал, что ему повезло: Кин ударил по ноге, когда та была в воздухе. Если бы нога стояла на газоне, мы бы до сих пор ее искали», – говорил после матча тренер «Ман Сити» Джо Ройл.
Рой Кин дождался красной от главного арбитра (Дэвид Эллерей удалял его уже в четвертый раз), поморщился, отшвырнул капитанскую повязку и пошел в раздевалку. Правда, задержался на несколько секунд: наклонился над лежащим Холандом и крикнул ему что-то в лицо.
«Я не скажу вам, что он мне сказал. Скажем так, это было не очень приятно. В следующий раз перед матчем с «МЮ» проверю страховку», – в интервью BBC после матча говорил Холанд.

возможно, он, таким странным способом, ищет контакта с отцом - кто знает, может они помирятся, как Гаскойн с Винни Джонсом
0
0
0
Ответ Верховный Лорд
По твоему, они начали любить друг друга и уважать после этих событий?)
Какая разница, главное что Кин взял свое вконце и все на этом, пора бы угомониться
0
0
0
Ответ tampa-bay
Так отомстил же Холланду старшему, что тот аж карьеру завершил, соответственно вопрос закрыт. В данном случае ведет себя неадекватно
По твоему, они начали любить друг друга и уважать после этих событий?)
0
0
0
Ответ Vavalle
Холандов))
Буквальный костолом, и ему дали всего 10 матчей за такое.

https://img2.thejournal.ie/inline/2040175/original/?width=360&version=2040175
+5
-5
0
Сказал человек, который устроил скандал в своей сборной накануне ЧМ-2002 и был отчислен перед стартом турнира
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий