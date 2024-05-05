Кин назвал Холанда «избалованным ребенком» за поведение после замены в матче с «Вулвс»: «Размолвка между тренером и звездой не помогает команде»
Рой Кин назвал Эрлинга Холанда «избалованным ребенком».
Вчера «Манчестер Сити» дома разгромил «Вулверхэмптон» (5:1) в рамках АПЛ. Холанд забил 4 гола и был заменен на 82-й минуте на Хулиана Альвареса. Норвежец явно выражал недовольство после замены, однако тренер «горожан» Пеп Гвардиола заявил, что Холанд был зол из-за судейства.
«Мы видели, как Холанд вчера был не слишком доволен, вел себя как избалованный ребенок.
Я думаю, когда существует размолвка между тренером и вашим звездным игроком, это не помогает команде, особенно когда результаты идут не лучшим образом. Но поскольку они выиграли, а он забил, это почти забывается», – сказал бывший игрок «МЮ» в интервью Sky Sports.
«Холанд выглядит почти как игрок 4-й лиги. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом очень плоха». Кин о форварде «Ман Сити»
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«Альфи сказал, что ему повезло: Кин ударил по ноге, когда та была в воздухе. Если бы нога стояла на газоне, мы бы до сих пор ее искали», – говорил после матча тренер «Ман Сити» Джо Ройл.
Рой Кин дождался красной от главного арбитра (Дэвид Эллерей удалял его уже в четвертый раз), поморщился, отшвырнул капитанскую повязку и пошел в раздевалку. Правда, задержался на несколько секунд: наклонился над лежащим Холандом и крикнул ему что-то в лицо.
«Я не скажу вам, что он мне сказал. Скажем так, это было не очень приятно. В следующий раз перед матчем с «МЮ» проверю страховку», – в интервью BBC после матча говорил Холанд.
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