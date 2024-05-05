Кин назвал Холанда «избалованным ребенком» за поведение после замены в матче с «Вулвс»: «Размолвка между тренером и звездой не помогает команде»

Рой Кин назвал Эрлинга Холанда «избалованным ребенком».

Вчера «Манчестер » дома разгромил «Вулверхэмптон» (5:1) в рамках АПЛ. Холанд забил 4 гола и был заменен на 82-й минуте на Хулиана Альвареса. Норвежец явно выражал недовольство после замены, однако тренер «горожан» Пеп Гвардиола заявил, что Холанд был зол из-за судейства.

«Мы видели, как Холанд вчера был не слишком доволен, вел себя как избалованный ребенок.

Я думаю, когда существует размолвка между тренером и вашим звездным игроком, это не помогает команде, особенно когда результаты идут не лучшим образом. Но поскольку они выиграли, а он забил, это почти забывается», – сказал бывший игрок «МЮ» в интервью Sky Sports.

«Холанд выглядит почти как игрок 4-й лиги. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом очень плоха». Кин о форварде «Ман Сити»

Холанд о словах Кина про «игрока 4-й лиги»: «Мне нет дела до этого человека»