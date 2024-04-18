Чернов о том, был ли матч с «Зенитом» лучшим в сезоне для Максименко: «Не сказал бы. Он молодец, но это его работа, чему тут удивляться?»

Никита Чернов высказался о вратаре «Спартака» Александре Максименко.

В среду «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Зенитом» в 1/2 Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 1:2 – первый матч).

– По сути все указания на матч были такими же, как при Абаскале. Тактика на «Зенит» была схожа с той, что и в первом матче – сыграть строго в обороне и потихоньку отодвигать игру от своих ворот.

Дальше уже надо было пытаться как‑то забить гол в контратаке или со стандарта. Мы понимали, что « » вряд ли отдаст нам мяч.

­– провел свой лучший матч в этом сезоне?

– Не сказал бы, у него было много хороших матчей в последнее время. Он молодец, но это его работа, чему тут удивляться? Александр – хороший вратарь, спас нас в нужный момент, – сказал защитник «Спартака» .

Жуков о «Спартаке»: «Деятельность Абаскаля привела к полному разладу. Все та же беззубая игра в атаке, нужно ставить по новой. Если бы не Максименко, пара мячей залетела бы»