Чернов о том, был ли матч с «Зенитом» лучшим в сезоне для Максименко: «Не сказал бы. Он молодец, но это его работа, чему тут удивляться?»
Никита Чернов высказался о вратаре «Спартака» Александре Максименко.
В среду «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Зенитом» в 1/2 Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 1:2 – первый матч).
– По сути все указания на матч были такими же, как при Абаскале. Тактика на «Зенит» была схожа с той, что и в первом матче – сыграть строго в обороне и потихоньку отодвигать игру от своих ворот.
Дальше уже надо было пытаться как‑то забить гол в контратаке или со стандарта. Мы понимали, что «Зенит» вряд ли отдаст нам мяч.
– Александр Максименко провел свой лучший матч в этом сезоне?
– Не сказал бы, у него было много хороших матчей в последнее время. Он молодец, но это его работа, чему тут удивляться? Александр – хороший вратарь, спас нас в нужный момент, – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.
Жуков о «Спартаке»: «Деятельность Абаскаля привела к полному разладу. Все та же беззубая игра в атаке, нужно ставить по новой. Если бы не Максименко, пара мячей залетела бы»
Максименко в этом матче сыграл великолепно. Работа - работой, но далеко не все вратари в РПЛ так могут. Ничью он вытащил, но проблема в том, что матч надо было выигрывать, а вратарь это сделать все-таки не может.
Ну были и точка.
Теперь сомневаюсь