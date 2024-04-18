Чернов о том, был ли матч с «Зенитом» лучшим в сезоне для Максименко: «Не сказал бы. Он молодец, но это его работа, чему тут удивляться?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Никита Чернов Александр Максименко Матч ТВ Футбол

Никита Чернов высказался о вратаре «Спартака» Александре Максименко.

В среду «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Зенитом» в 1/2 Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 1:2 – первый матч).

– По сути все указания на матч были такими же, как при Абаскале. Тактика на «Зенит» была схожа с той, что и в первом матче – сыграть строго в обороне и потихоньку отодвигать игру от своих ворот.

Дальше уже надо было пытаться как‑то забить гол в контратаке или со стандарта. Мы понимали, что «Зенит» вряд ли отдаст нам мяч.

­– Александр Максименко провел свой лучший матч в этом сезоне?

– Не сказал бы, у него было много хороших матчей в последнее время. Он молодец, но это его работа, чему тут удивляться? Александр – хороший вратарь, спас нас в нужный момент, – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.

Жуков о «Спартаке»: «Деятельность Абаскаля привела к полному разладу. Все та же беззубая игра в атаке, нужно ставить по новой. Если бы не Максименко, пара мячей залетела бы»

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8 комментариев
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У меня один вопрос, почему вы это спрашиваете у Чернова?
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Однозначно лучший матч Максименко!!! За всю команду этих позорников отдувался!!! Норм так Чернов его титанические усилия смыл в унитаз.
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Хоть бы спасибо сказал. Он вас от унижения спас.
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Нашли чему радоваться, Макси не дал проиграть команде. Они скоро будут и поражениям в 1-2 мяча от бездомных радоваться? Позорники.
+4
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Вообще-то мог и больше признательности выразить.

Максименко в этом матче сыграл великолепно. Работа - работой, но далеко не все вратари в РПЛ так могут. Ничью он вытащил, но проблема в том, что матч надо было выигрывать, а вратарь это сделать все-таки не может.
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В чем тогда работа защитников спартака?)
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Ответ дон Рэба
Нашли чему радоваться, Макси не дал проиграть команде. Они скоро будут и поражениям в 1-2 мяча от бездомных радоваться? Позорники.
А были времена...
Ну были и точка.
Теперь сомневаюсь
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