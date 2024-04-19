Чернов о матче с «Зенитом» в Кубке: «Они убивали время, больше держали мяч в конце. «Спартак» чуть подсел, но и сопернику ничего особо не дал сделать»

Никита Чернов рассказал о том, как «Спартак» действовал против «Зенита».

« » сыграл вничью с « » (0:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра закончилась победой команды из Санкт-Петербурга (2:1).

– То, как прошла концовка – «Зенит» не давил изо всех сил, «Спартак» не рисковал, чтобы забить – следствие формулы Кубка, когда не вылетал никто?

– «Зенит» все равно больше мяч держал в конце, убивал время. Мы чуть подсели, но и сопернику ничего особо не дали сделать.

– Видите большую разницу с игрой против «Зенита» здесь же в начале марта в чемпионате.

– С «Зенитом» важно борьбу не проигрывать, борьбы всегда много. У соперника много техничных креативных игроков, важно не дать разыграться, пусть и через фолы. В целом важно было сыграть надежно в обороне, – сказал защитник «Спартака» .

Широков о «Спартаке»: «Я передал им чемпионский дух. Они об этом забывают – думают, что сами все сделали. Вот меня нет – сразу выветрилось»