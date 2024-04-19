Чернов о матче с «Зенитом» в Кубке: «Они убивали время, больше держали мяч в конце. «Спартак» чуть подсел, но и сопернику ничего особо не дал сделать»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Никита Чернов Футбол

Никита Чернов рассказал о том, как «Спартак» действовал против «Зенита».

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра закончилась победой команды из Санкт-Петербурга (2:1).

То, как прошла концовка – «Зенит» не давил изо всех сил, «Спартак» не рисковал, чтобы забить – следствие формулы Кубка, когда не вылетал никто?

– «Зенит» все равно больше мяч держал в конце, убивал время. Мы чуть подсели, но и сопернику ничего особо не дали сделать.

Видите большую разницу с игрой против «Зенита» здесь же в начале марта в чемпионате.

– С «Зенитом» важно борьбу не проигрывать, борьбы всегда много. У соперника много техничных креативных игроков, важно не дать разыграться, пусть и через фолы. В целом важно было сыграть надежно в обороне, – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.

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25 комментариев
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Они-то время убивали, как бы это нормально для команды, которую счет устраивает. А вот то, что вы особо не рвали себе пятую точку в прессинге, ты умалчиваешь
+32
-3
+29
"Ничего" - гол и пенальти, который арбитр великодушно решил не ставить? Что за уровень у нынешнего Спартака такой)))
+23
-1
+22
Так, надо было вам гол забивать, если хотели выигрывать и проходить дальше, а не "ничего не давать сделать". Но, это опасно, вы знаете, по-этому, даже, уступая в счёте играете строго от обороны)
+20
-1
+19
Если у тебя никто мяч не отбирает, зачем его отдавать?
+19
0
+19
Ухахахах, вот он истинный борщеед!!!😅😅😅
+17
-1
+16
Так зениту и не надо ничего было делать они и так выигрывали.
Странно гордится этим фактом
+13
0
+13
Просто Зенит - добрый. А добрые люди хилых и несчастных не обижают.
+12
-2
+10
Хорош Чернов! Он с закрытыми глазами на поле присутствовал? Это многое объясняет.
+10
0
+10
а матч, что мы смотрели и тот, про который он говорит, это точно один и тот же матч? какие-то скорости, к которым привыкал Дуарте после Парагвая, то Зенит, тянущий время при 8 голевых моментах и 0 ударов в створ у нас. страшно
+11
-1
+10
Так а что Зениту делать? Зениту не нужно было отыгрываться. Зенит полностью устраивал счёт. Владел мячом. Если мяч не отбирают, зачем отдавать? "Ничего не дали сделать" - это он про 8 ударов в створ и 8 спасений Максименко(плюсом отменённый гол и не поставленный пенальти) ? А "чуть подсели" - это он про всего 2 удара в игре, и то от Соболева метров с 40?
+7
0
+7
8 сейвов Макса - это вы, полевые игроки, ничего не дали сделать Зениту???
+6
0
+6
Как же я рад что этот персонаж к нашему клубу отношения больше не имеет)
+4
-1
+3
Ответ Роман Буянов
Как же я рад что этот персонаж к нашему клубу отношения больше не имеет)
Стал известен за счет причуд Капелло, поставив в основу сборной😎
+3
0
+3
Так убивали время что гол в концовке забили, благо мелкий офсайд спас вас)
+2
0
+2
Ну если закрыть глаза на то что если б не Максименко то там был бы вообще крупный счёт,то он несёт чепуху. Зенит мог и время тянуть и что угодно делать ибо он выполнил установку на игру,ничья его устраивала. Спартаку нужна была победа и он ее не добился,то есть установку не выполнил. Поэтому эта чепуха в пользу бедных
+2
0
+2
Ну, как бы в обороне "Спартак" ещё что-то может, но вот в атаке кроме дубля Лещука вообще вспомнить нечего.
+3
-2
+1
ФК Зенит играл так будто это ему надо было отыгрываться
+1
0
+1
Грузинский толстячок тоже кого-то из зенитовцев убивал
+1
0
+1
Обе команды в футбол не играли. "Зениту" это и не нужно было, а "Спартак" нынешний и футбол вещи разнополярные.

Чернову бы молчать в тряпочку и тренироваться больше. Пенальти и гол, который не засчитали - это всё, на что наиграл "Спартак" в этом матче. Пенальти надо было ставить, а гол был чистейший. Линии, прочерченные компом, ни в чём не убедили. Это был чистый гол. Я не знаю что хуже, проиграть 0:5, или ничего не сделать в игре, а потом звездеть, что ты был не хуже.
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣смешно!
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Дважды Иудушка в великом клубе, куда переходил "на повышение", стал больше разговаривать, чем играть. И ладно бы дельное чего говорил, а то Дуарте у него к великим скоростям РПЛ привыкал. Смех, да и только
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🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ответ Zenith forever
Просто Зенит - добрый. А добрые люди хилых и несчастных не обижают.
Когда встреча (или счёт) не устраивает - регулярно казнят Спартак . А так - добрые)
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