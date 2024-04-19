Чернов о матче с «Зенитом» в Кубке: «Они убивали время, больше держали мяч в конце. «Спартак» чуть подсел, но и сопернику ничего особо не дал сделать»
Никита Чернов рассказал о том, как «Спартак» действовал против «Зенита».
«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра закончилась победой команды из Санкт-Петербурга (2:1).
– То, как прошла концовка – «Зенит» не давил изо всех сил, «Спартак» не рисковал, чтобы забить – следствие формулы Кубка, когда не вылетал никто?
– «Зенит» все равно больше мяч держал в конце, убивал время. Мы чуть подсели, но и сопернику ничего особо не дали сделать.
– Видите большую разницу с игрой против «Зенита» здесь же в начале марта в чемпионате.
– С «Зенитом» важно борьбу не проигрывать, борьбы всегда много. У соперника много техничных креативных игроков, важно не дать разыграться, пусть и через фолы. В целом важно было сыграть надежно в обороне, – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.
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Странно гордится этим фактом
Чернову бы молчать в тряпочку и тренироваться больше. Пенальти и гол, который не засчитали - это всё, на что наиграл "Спартак" в этом матче. Пенальти надо было ставить, а гол был чистейший. Линии, прочерченные компом, ни в чём не убедили. Это был чистый гол. Я не знаю что хуже, проиграть 0:5, или ничего не сделать в игре, а потом звездеть, что ты был не хуже.