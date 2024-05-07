Радимов о судьях: «Дайте переговоры с ВАР, и зрители будут знать, кто из них профнепригодный»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия судьи Милорад Мажич видеоповторы Никита Чернов Пари НН Футбол

Владислав Радимов высказался об ошибках судей в матчах Мир РПЛ.

Бывший полузащитник «Зенита» поделился мнением о работе арбитров в матче «Спартака» и «Пари НН» (0:0) в 27-м туре.

«Очень было похоже на то, что на Чернове в Нижнем был пенальти. Но тут бесполезно говорить уже, мы целый год говорим…

Пока нам переговоры с ВАР не дадут в студию, мы можем гадать сколько угодно. А переговоры нам не дадут, потому что они защищают судей. А судей они защищают, чтобы ошибки не были налицо. Вот и все.

Мажич выгораживает сам себя. Мы можем изойти здесь все между собой, но Мажич это обеливает. И все спокойно. Он спокойно себя видит, в отличие от других стран, где это все публикуют.

Поймите, только поняв, о чем судья на ВАР и судья главный переговаривались, тогда будет открыто. Потому что зрители будут знать, о чем они говорили и кто из них профнепригодный. Либо сверху, который не позвал к монитору, либо снизу, который не пошел», – сказал Радимов.

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23 комментария
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влад стал более правильным
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Судей так не останется. Может худо бедно Карасев еще сгодится и Кукуян,так как он веселый.
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Кто мешает главе РФС Дюкову назначить такого главу судей который наведет порядок в судействе ?
нужен именно хаос в судействе и "ошибки" судей, которые потом в нужный момент можно использовать для необходимого результата, при одинаковой трактовке всех эпизодов ко всем клубам будет сложнее делать нужный результат, поэтому такой бардак с игрой руками, в одном случае ставят, в другом не ставят...
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Какая адекватная муха Влада укусила?
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Кто мешает главе РФС Дюкову назначить такого главу судей который наведет порядок в судействе ?
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очень было бы любопытно услышать переговоры по моменту в нижнем...
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Кто мешает главе РФС Дюкову назначить такого главу судей который наведет порядок в судействе ?
Имя, сестра, имя! Кто этот идеальный человек?
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Давайте тогда ещё переговоры с тренерской скамейки:)))
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Шадыханов, Москалев,Казарцев-НАКАЗАТЬ, профнепригодности, сколько можно терпеть?
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И что мы услышим? Очередное "проверим - проверим"?
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Да щас, переговоры вам, тогда половина судей в ИВС окажется.
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Радимов уже несколько раз высказался по этому поводу за последние недели, в т.ч. по матчу, где Мойзес на красную сфолил на Угальде и судьи на ВАР...

просто, на спортсе только сейчас подобное высказывание Радимова разместили (спортс явно теряет хватку) - на других порталах читал высказывания Радимова
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Согласен, а то возможен вариант где судьи под ставку на тотализаторе итоговый счет подгоняют, а так было бы всё прозрачней.
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Всем так хочется найти профнепригодных, как будто из профпригодных очередь стоит.
Выгоните всех судей премьер-лиги, и кто им на смену придет?
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Радимов - Браво !!!! Только вряд ли кто услышит!!! Этих замшелых пней с места не сдвинешь !!
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А может сделать по другому, если тренера уволили 3 раза, запретить ему тренировать любую команду. Считать его профнепригодным.
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Когда здесь своих сдавали?))
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Ответ Александр Павлов
влад стал более правильным
люди женятся. ходят в библио...библиотЭкииии....
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Ага. Потом придумают вар для вар, которые будут подсказывать вару как нужно подсказывать судье. В принципе это и так сейчас делают всякие газпромовцы с лукойловцами
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Кто мешает главе РФС Дюкову назначить такого главу судей который наведет порядок в судействе ?
Думаете футбол не коррумпирован?
Я слабо в это верю
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Ответ Eu
Имя, сестра, имя! Кто этот идеальный человек?
Коллина.
Клаттенбург.
Ирматов.

Но нет, Дюков нашел какого то клоуна Мажича.
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Ответ и. о. Царя
Всем так хочется найти профнепригодных, как будто из профпригодных очередь стоит. Выгоните всех судей премьер-лиги, и кто им на смену придет?
« Выгоните всех судей премьер-лиги, и кто им на смену придет?»

Те кто захочет зарабатывать за судейство одной игры 100К. Это мало ?
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