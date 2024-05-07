Радимов о судьях: «Дайте переговоры с ВАР, и зрители будут знать, кто из них профнепригодный»
Владислав Радимов высказался об ошибках судей в матчах Мир РПЛ.
Бывший полузащитник «Зенита» поделился мнением о работе арбитров в матче «Спартака» и «Пари НН» (0:0) в 27-м туре.
«Очень было похоже на то, что на Чернове в Нижнем был пенальти. Но тут бесполезно говорить уже, мы целый год говорим…
Пока нам переговоры с ВАР не дадут в студию, мы можем гадать сколько угодно. А переговоры нам не дадут, потому что они защищают судей. А судей они защищают, чтобы ошибки не были налицо. Вот и все.
Мажич выгораживает сам себя. Мы можем изойти здесь все между собой, но Мажич это обеливает. И все спокойно. Он спокойно себя видит, в отличие от других стран, где это все публикуют.
Поймите, только поняв, о чем судья на ВАР и судья главный переговаривались, тогда будет открыто. Потому что зрители будут знать, о чем они говорили и кто из них профнепригодный. Либо сверху, который не позвал к монитору, либо снизу, который не пошел», – сказал Радимов.
просто, на спортсе только сейчас подобное высказывание Радимова разместили (спортс явно теряет хватку) - на других порталах читал высказывания Радимова
Выгоните всех судей премьер-лиги, и кто им на смену придет?
Я слабо в это верю
Клаттенбург.
Ирматов.
Но нет, Дюков нашел какого то клоуна Мажича.
Те кто захочет зарабатывать за судейство одной игры 100К. Это мало ?