Гнабри почти наверняка пропустит Евро-2024 из-за травмы, полученной в игре с «Реалом». В этом сезоне за «Баварию» он точно не сыграет

Серж Гнабри может пропустить Евро-2024 из-за травмы.

В первом тайме ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (2:1, первая игра – 2:2) Гнабри получил травму мышц задней поверхности бедра. Это его пятое повреждение в сезоне.

Сегодня « » сообщила, что больше не сыграет в этом сезоне, так как получил разрыв мышц задней поверхности бедра.

Журналист Bild Хейко Ниддерер добавляет, что из-за этой травмы Серж почти наверняка не сыграет на в составе сборной Германии.

В этом сезоне Гнабри забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Баварию». Его статистику можно найти здесь.