Гнабри почти наверняка пропустит Евро-2024 из-за травмы, полученной в игре с «Реалом». В этом сезоне за «Баварию» он точно не сыграет

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу травмы Серж Гнабри Евро-2024 Футбол

Серж Гнабри может пропустить Евро-2024 из-за травмы.

В первом тайме ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (2:1, первая игра – 2:2) Гнабри получил травму мышц задней поверхности бедра. Это его пятое повреждение в сезоне.

Сегодня «Бавария» сообщила, что Гнабри больше не сыграет в этом сезоне, так как получил разрыв мышц задней поверхности бедра.

Журналист Bild Хейко Ниддерер добавляет, что из-за этой травмы Серж почти наверняка не сыграет на Евро-2024 в составе сборной Германии.

В этом сезоне Гнабри забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Баварию». Его статистику можно найти здесь.

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14 комментариев
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Тяжёлая потеря.......
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у немцев такие игроки собрались в атаке, что потеря Гнабри не сильно скажется
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Ответ Николай Володин
Думаю без Гнабри Германии Евро не светит...
Кроме лавочника Баварии (Гнабри) в Бундестиме никого нет что-ли?))
+2
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Пятая травма за сезон - ужасно. Потеря для сборной Германии.
Учитывая его сезон, не такая уж и большая потеря. Тем более на его позиции играет Сане.
А для левого фланга есть Мусиала, Фюрих.
+2
-2
0
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