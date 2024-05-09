Гнабри вновь повредил заднюю поверхность бедра. Это его 5-я травма в сезоне

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА травмы Томас Тухель Харри Кейн Серж Гнабри Футбол

Томас Тухель рассказал о травмах Харри Кейна и Сержа Гнабри.

Главный тренер «Баварии» поделился информацией после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2, первая игра – 2:2).

«Харри не мог продолжать игру и был заменен. У него была проблема со спиной.

У Сержа вновь травма задней поверхности бедра. Она уже беспокоила его какое-то время», – сказал Тухель.

Напомним, для Гнабри это пятое повреждение в сезоне.

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2 комментария
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Есть и положительный момент, в том что Бавария вчера не прошла Реал.
А то бы сегодня весь футбольный мир трубил о гениальности Тухеля)
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Можно уйти с Арсенала, но травмы пойдут вслед за тобой)
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