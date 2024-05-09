Гнабри вновь повредил заднюю поверхность бедра. Это его 5-я травма в сезоне
Томас Тухель рассказал о травмах Харри Кейна и Сержа Гнабри.
Главный тренер «Баварии» поделился информацией после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2, первая игра – 2:2).
«Харри не мог продолжать игру и был заменен. У него была проблема со спиной.
У Сержа вновь травма задней поверхности бедра. Она уже беспокоила его какое-то время», – сказал Тухель.
Напомним, для Гнабри это пятое повреждение в сезоне.
А то бы сегодня весь футбольный мир трубил о гениальности Тухеля)