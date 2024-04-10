Гнабри выбыл минимум на 2-3 недели. У вингера «Баварии» травма бедра
Стало известно, на какой срок выбыл вингер «Баварии» Серж Гнабри.
Гнабри был заменен на 70-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2), в котором он забил гол.
28-летний немец повредил мышцы задней поверхности левого бедра. Клуб сообщил, что футболист не будет играть в ближайшее время, но не назвал дату его возвращения.
По данным журналиста Sky Флориана Плеттенберга, Серж пропустит минимум 2-3 недели. Он не сыграет в ответном матче с «Арсеналом» 17 апреля.
Ранее Гнабри пропустил три месяца из-за мышечного повреждения, вернувшись в строй в начале марта.
В этом сезоне футболист забил 5 голов и отдал 1 ассист в 17 матчах. Его статистика – здесь.
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