Гнабри выбыл минимум на 2-3 недели. У вингера «Баварии» травма бедра

Стало известно, на какой срок выбыл вингер «Баварии» Серж Гнабри.

Гнабри был заменен на 70-й минуте первого матча 1/4 финала с « » (2:2), в котором он забил гол.

28-летний немец повредил мышцы задней поверхности левого бедра. Клуб сообщил, что футболист не будет играть в ближайшее время, но не назвал дату его возвращения.

По данным журналиста Sky Флориана Плеттенберга, пропустит минимум 2-3 недели. Он не сыграет в ответном матче с «Арсеналом» 17 апреля.

Ранее Гнабри пропустил три месяца из-за мышечного повреждения, вернувшись в строй в начале марта.

В этом сезоне футболист забил 5 голов и отдал 1 ассист в 17 матчах. Его статистика – здесь.

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