Гнабри выбыл минимум на 2-3 недели. У вингера «Баварии» травма бедра

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал травмы Серж Гнабри Футбол

Стало известно, на какой срок выбыл вингер «Баварии» Серж Гнабри.

Гнабри был заменен на 70-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2), в котором он забил гол.

28-летний немец повредил мышцы задней поверхности левого бедра. Клуб сообщил, что футболист не будет играть в ближайшее время, но не назвал дату его возвращения.

По данным журналиста Sky Флориана Плеттенберга, Серж пропустит минимум 2-3 недели. Он не сыграет в ответном матче с «Арсеналом» 17 апреля.

Ранее Гнабри пропустил три месяца из-за мышечного повреждения, вернувшись в строй в начале марта.

В этом сезоне футболист забил 5 голов и отдал 1 ассист в 17 матчах. Его статистика – здесь.

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6 комментариев
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Только начал круто играть и сразу травма
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Нечего праздновать было
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Да что же такое, большие вопросы к медицинскому штабу, нужно искать причину, питание, витамины-микроэлементы, режимы тренировок и восстановлений, уж в Баварии-то должны выяснить. Ценнейший игрок, не успевает набрать форму, снова травма.
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Печально
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Здоровья легенде!
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Ничего страшного, к финалу восстановится
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