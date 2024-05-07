«Спартак» обсуждал экс-помощника Моуринью с посредниками. Жозе Мораиш возглавляет иранский «Сепахан» (Metaratings.ru)

Бывший ассистент Жозе Моуринью был предложен «Спартаку» на пост главного тренера.

Как сообщает Metaratings.ru, посредники контактировали со спортивным блоком « » по поводу возможного назначения Жозе Мораиша.

58-летний португалец сейчас возглавляет иранский « ». Официальных контактов между клубами пока не было.

Мораиш в качестве помощника работал в «Порту», «Интере», «Реале» и «Челси», он дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Как главный тренер Жозе дважды выигрывал чемпионат Южной Кореи с «Чонбук Хендай Моторс». Кроме того, он побеждал в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем».