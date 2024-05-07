«Спартак» обсуждал экс-помощника Моуринью с посредниками. Жозе Мораиш возглавляет иранский «Сепахан» (Metaratings.ru)
Бывший ассистент Жозе Моуринью был предложен «Спартаку» на пост главного тренера.
Как сообщает Metaratings.ru, посредники контактировали со спортивным блоком «Спартака» по поводу возможного назначения Жозе Мораиша.
58-летний португалец сейчас возглавляет иранский «Сепахан». Официальных контактов между клубами пока не было.
Мораиш в качестве помощника Моуринью работал в «Порту», «Интере», «Реале» и «Челси», он дважды выигрывал Лигу чемпионов.
Как главный тренер Жозе дважды выигрывал чемпионат Южной Кореи с «Чонбук Хендай Моторс». Кроме того, он побеждал в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем».
Тогда уж и правда лучше Мостового
Хоть поугараем )