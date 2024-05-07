«Спартак» обсуждал экс-помощника Моуринью с посредниками. Жозе Мораиш возглавляет иранский «Сепахан» (Metaratings.ru)

Теги Спартак Жозе Моуринью премьер-лига Россия возможные трансферы Сепахан высшая лига Иран Жозе Мораиш Футбол

Бывший ассистент Жозе Моуринью был предложен «Спартаку» на пост главного тренера.

Как сообщает Metaratings.ru, посредники контактировали со спортивным блоком «Спартака» по поводу возможного назначения Жозе Мораиша.

58-летний португалец сейчас возглавляет иранский «Сепахан». Официальных контактов между клубами пока не было.

Мораиш в качестве помощника Моуринью работал в «Порту», «Интере», «Реале» и «Челси», он дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Как главный тренер Жозе дважды выигрывал чемпионат Южной Кореи с «Чонбук Хендай Моторс». Кроме того, он побеждал в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем».

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32 комментария
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Давай, Спартак, жги дальше! Вы же Мостового до инфаркта доведёте.
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опять с Моуринью советовались?
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Почему у Спартака в гт одни помощники?
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Очередной аналог Абаскаля
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Ответ Нестор Махно
нормально!!!! южная Корея саудовская Аравия это уровень нашего чемпионата!!! так что тренер Жозе что то там мендиш Пойдет для нынешнего СПАРТАКА
А что вас смущает. Кого тренировал Семак до Зенита? Или его тоже взяли из клуба-гранда большой пятёрки европейских чемпионатов?
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Помощник тренера не игравшего в футбол... Мостовой из бутылки розочку сделал, при прочтении
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Ответ Overkiller
Давай, Спартак, жги дальше! Вы же Мостового до инфаркта доведёте.
🤣
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нормально!!!! южная Корея саудовская Аравия это уровень нашего чемпионата!!! так что тренер Жозе что то там мендиш Пойдет для нынешнего СПАРТАКА
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А что за паника началась? Новость хоть кто-нибудь прочитал внимательно? Не спортблок его рассматривал, а его предложили спортблок. Люди пришли просить за своего кандидата, их вежливо выслушали. Его уже назначили? Нет. По-моему все последние новости намекают на Ивича. Так что за истерика тогда? И потом: человек явно с большим опытом, опытом победным. И побеждал он не только как помощник, но и как главный тренер. Это не Абаскаль, это не Янсен. У Абаскаля вообще нет достижений на самостоятельной работе. Янсен был в чемпионате Нидерландов первым, после тройки лидеров их футбола. Слабая характеристика. Плюс полуфинал Лиги Конференции. Что тоже сомнительно.
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Для классического цикла - вполне ок кандидат.
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Этому тренеру необходимо пройти тест у Мостового на предмет того, играл ли он в футбол. Без этого никак🤣🤣🤣
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русское поле экспериментов...
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Нечего удивительного многим хочется подзаработать деньжат в нашей Лиге.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Очередной аналог Абаскаля
Абаскалю до него далеко.
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Ответ Нестор Махно
нормально!!!! южная Корея саудовская Аравия это уровень нашего чемпионата!!! так что тренер Жозе что то там мендиш Пойдет для нынешнего СПАРТАКА
Каррера тоже был помощником Конте до Спартака. А у этого есть ещё и опыт главным есть.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Очередной аналог Абаскаля
Если не хуже, хотя куда уж хуже? Надо россиянина вместо португальца ставить.Это чудо своих земляков будет пихать,ну ужас,а не руководство,Федуна будем хорошим словом ещё вспоминать.
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Он держал за руку Моуриньо. Надо брать!!
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Не самый плохой вариант, между прочим. Правда непонятно, зачем Спартаку португалец? Им бы лучше славянский тренер подошёл: серб, хорват или чех какой-нибудь.
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Да лааадно
Тогда уж и правда лучше Мостового
Хоть поугараем )
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Саня Мостовой потирает руки)
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Жаль, что не срослось, был бы у Спартака свой Жозе почти Моуринью
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